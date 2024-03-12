https://crimea.ria.ru/20240312/chego-zhdat-ot-pogody-v-krymu-vo-vtornik-1135571586.html

Чего ждать от погоды в Крыму во вторник

Чего ждать от погоды в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 12.03.2024

Чего ждать от погоды в Крыму во вторник

Во вторник в Крыму ожидается сухая погода и усиление ветра до 20 метров в секунду. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 12.03.2024

2024-03-12T00:01

2024-03-12T00:01

2024-03-12T00:01

крым

крымский гидрометцентр

погода в крыму

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

феодосия

судак

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1d/1127846243_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_a801a096b2efff25e6d144140b12c8b3.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму ожидается сухая погода и усиление ветра до 20 метров в секунду. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +3...5, днем +10...12.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный 5-10 м/с, днем юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1…3, днем +10…12 градусов.В Ялте и Алуште сухо. Ночью +4...6, днем до 14 градусов тепла.В Евпатории осадков также не ожидается. Ночью столбики термометров покажут +3...5, днем +13...15.В Судаке и Феодосии без осадков. Ночью +4...6, днем до +12 градусов.

https://crimea.ria.ru/20240310/obmanchivoe-solntse-i-silneyshie-livni-chto-zhdet-krym-na-nedele---fobos-1135536308.html

крым

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

феодосия

судак

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, крымский гидрометцентр, погода в крыму, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, феодосия, судак, новости крыма