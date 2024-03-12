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Чего ждать от погоды в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 12.03.2024
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Чего ждать от погоды в Крыму во вторник
Чего ждать от погоды в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 12.03.2024
Чего ждать от погоды в Крыму во вторник
Во вторник в Крыму ожидается сухая погода и усиление ветра до 20 метров в секунду. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 12.03.2024
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крым
крымский гидрометцентр
погода в крыму
симферополь
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судак
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму ожидается сухая погода и усиление ветра до 20 метров в секунду. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +3...5, днем +10...12.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный 5-10 м/с, днем юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1…3, днем +10…12 градусов.В Ялте и Алуште сухо. Ночью +4...6, днем до 14 градусов тепла.В Евпатории осадков также не ожидается. Ночью столбики термометров покажут +3...5, днем +13...15.В Судаке и Феодосии без осадков. Ночью +4...6, днем до +12 градусов.
https://crimea.ria.ru/20240310/obmanchivoe-solntse-i-silneyshie-livni-chto-zhdet-krym-na-nedele---fobos-1135536308.html
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Чего ждать от погоды в Крыму во вторник

Во вторник в Крыму ожидается сухая и ветреная погода

00:01 12.03.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевАлушта. Ранняя весна. Шторм
Алушта. Ранняя весна. Шторм - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму ожидается сухая погода и усиление ветра до 20 метров в секунду. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Во вторник в Крыму сохранится сухая погода. Ночью и утром местами вероятен туман. Ветер восточный 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +1…6; днем +9…14, в горах +2…7 градусов", - уточнили синоптики.

В Симферополе переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +3...5, днем +10...12.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный 5-10 м/с, днем юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1…3, днем +10…12 градусов.
В Ялте и Алуште сухо. Ночью +4...6, днем до 14 градусов тепла.
В Евпатории осадков также не ожидается. Ночью столбики термометров покажут +3...5, днем +13...15.
В Судаке и Феодосии без осадков. Ночью +4...6, днем до +12 градусов.
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КрымКрымский гидрометцентрПогода в КрымуСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияФеодосияСудакНовости Крыма
 
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