Где в центре Симферополя перекроют движение транспорта в понедельник
В центре Симферополя в понедельник ограничат движение транспорта из-за обрезки деревьев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОбрезка деревьев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. Движение транспорта ограничат в центре Симферополя из-за обрезки деревьев. Об этом предупредили в городской администрации.
Ограничение будет действовать с 7:30 понедельника до 00:00 вторника.
"В связи с проведением работ по обрезке зеленых насаждений будет ограничено движение на участке улице Казанская (от улицы Павленко до улицы Толстого). Возможны перебои с электроснабжением", - сказано в сообщении.
© Пресс-служба администрации СимферополяОграничение движения в Симферополе
© Пресс-служба администрации Симферополя
Ограничение движения в Симферополе
В Симферополе ведутся работы по обрезке зеленых насаждений на центральных улицах города, в связи с чем информируем жителей города о возможном затруднении передвижения транспортных средств по центральным улицам. Администрация Симферополя просит жителей и гостей города заранее планировать маршрут по городу.
Обрезка деревьев проводится ежегодно. В этом году первый этап работы должен закончиться до 15 апреля. Второй этап запланирован с 15 октября до 15 декабря, сообщал ранее заместитель начальника Департамента городского хозяйства администрации города Симферополя Алексей Уваров.