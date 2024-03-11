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Где в центре Симферополя перекроют движение транспорта в понедельник

Где в центре Симферополя перекроют движение транспорта в понедельник - РИА Новости Крым, 11.03.2024

Где в центре Симферополя перекроют движение транспорта в понедельник

Движение транспорта ограничат в центре Симферополя из-за обрезки деревьев. Об этом предупредили в городской администрации. РИА Новости Крым, 11.03.2024

2024-03-11T06:40

2024-03-11T06:40

2024-03-11T06:40

симферополь

городская среда

новости крыма

обрезка деревьев в симферополе

администрация симферополя

транспорт

логистика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. Движение транспорта ограничат в центре Симферополя из-за обрезки деревьев. Об этом предупредили в городской администрации.Ограничение будет действовать с 7:30 понедельника до 00:00 вторника.В Симферополе ведутся работы по обрезке зеленых насаждений на центральных улицах города, в связи с чем информируем жителей города о возможном затруднении передвижения транспортных средств по центральным улицам. Администрация Симферополя просит жителей и гостей города заранее планировать маршрут по городу.Обрезка деревьев проводится ежегодно. В этом году первый этап работы должен закончиться до 15 апреля. Второй этап запланирован с 15 октября до 15 декабря, сообщал ранее заместитель начальника Департамента городского хозяйства администрации города Симферополя Алексей Уваров.

симферополь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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