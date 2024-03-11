Рейтинг@Mail.ru
Где в центре Симферополя перекроют движение транспорта в понедельник - РИА Новости Крым, 11.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240311/gde-v-tsentre-simferopolya-perekroyut-dvizhenie-transporta-v-ponedelnik-1135540339.html
Где в центре Симферополя перекроют движение транспорта в понедельник
Где в центре Симферополя перекроют движение транспорта в понедельник - РИА Новости Крым, 11.03.2024
Где в центре Симферополя перекроют движение транспорта в понедельник
Движение транспорта ограничат в центре Симферополя из-за обрезки деревьев. Об этом предупредили в городской администрации. РИА Новости Крым, 11.03.2024
2024-03-11T06:40
2024-03-11T06:40
симферополь
городская среда
новости крыма
обрезка деревьев в симферополе
администрация симферополя
транспорт
логистика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/1b/1135239624_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_54e9fd017d073aa849d5a89bf12a6441.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. Движение транспорта ограничат в центре Симферополя из-за обрезки деревьев. Об этом предупредили в городской администрации.Ограничение будет действовать с 7:30 понедельника до 00:00 вторника.В Симферополе ведутся работы по обрезке зеленых насаждений на центральных улицах города, в связи с чем информируем жителей города о возможном затруднении передвижения транспортных средств по центральным улицам. Администрация Симферополя просит жителей и гостей города заранее планировать маршрут по городу.Обрезка деревьев проводится ежегодно. В этом году первый этап работы должен закончиться до 15 апреля. Второй этап запланирован с 15 октября до 15 декабря, сообщал ранее заместитель начальника Департамента городского хозяйства администрации города Симферополя Алексей Уваров.
симферополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/1b/1135239624_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_562770e3458fc504472c73b9a9411bed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
симферополь, городская среда, новости крыма, обрезка деревьев в симферополе, администрация симферополя, транспорт, логистика
Где в центре Симферополя перекроют движение транспорта в понедельник

В центре Симферополя в понедельник ограничат движение транспорта из-за обрезки деревьев

06:40 11.03.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОбрезка деревьев
Обрезка деревьев - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. Движение транспорта ограничат в центре Симферополя из-за обрезки деревьев. Об этом предупредили в городской администрации.
Ограничение будет действовать с 7:30 понедельника до 00:00 вторника.

"В связи с проведением работ по обрезке зеленых насаждений будет ограничено движение на участке улице Казанская (от улицы Павленко до улицы Толстого). Возможны перебои с электроснабжением", - сказано в сообщении.

© Пресс-служба администрации СимферополяОграничение движения в Симферополе
Ограничение движения в Симферополе
© Пресс-служба администрации Симферополя
Ограничение движения в Симферополе
В Симферополе ведутся работы по обрезке зеленых насаждений на центральных улицах города, в связи с чем информируем жителей города о возможном затруднении передвижения транспортных средств по центральным улицам. Администрация Симферополя просит жителей и гостей города заранее планировать маршрут по городу.
Обрезка деревьев проводится ежегодно. В этом году первый этап работы должен закончиться до 15 апреля. Второй этап запланирован с 15 октября до 15 декабря, сообщал ранее заместитель начальника Департамента городского хозяйства администрации города Симферополя Алексей Уваров.
 
СимферопольГородская средаНовости КрымаОбрезка деревьев в СимферополеАдминистрация СимферополяТранспортЛогистика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:33Крымчан ждут длинные выходные
08:16Цены на продукты оптимизируют с помощью логистических центров в Крыму
07:53Как в Крыму проверяют качество зерна
07:24Масленичная неделя: как семь дней есть блины и ни разу не повториться
07:11Симферополь и столица Никарагуа станут побратимами
06:56Украинские беспилотники ночью атаковали российские регионы
06:40Где в центре Симферополя перекроют движение транспорта в понедельник
06:19Стали известны победители Оскара-2024
06:04Огромный счет за ЖКХ в Крыму: что делать и куда жаловаться
00:01От -4 до +14: погода в Крыму в понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 11 марта
22:03Главное за день: 10 марта
21:43Через 3-4 года люди с Запада будут бежать за спасением в Россию – мнение
21:31Иноагентов в РФ лишат гонораров от продажи произведений в ближайшее время
21:01Крымский мост: обстановка на вечер воскресенья
20:54Аксенов поздравил мусульман Крыма и России с началом Рамадана
20:43Умерла диктор Центрального телевидения СССР Светлана Моргунова
20:33Крымскому оркестру подарят арфу за восемь миллионов рублей
20:11Что можно и нельзя делать на Масленицу
19:51Весенние вспышки на Солнце: как влияют на людей и что советует психолог
Лента новостейМолния