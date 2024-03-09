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В Севастополе простились с героями СВО - РИА Новости Крым, 09.03.2024
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В Севастополе простились с героями СВО
В Севастополе простились с героями СВО - РИА Новости Крым, 09.03.2024
В Севастополе простились с героями СВО
В Севастополе проводили в последний путь двух героев спецоперации, об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 09.03.2024
2024-03-09T15:51
2024-03-09T16:06
михаил развожаев
утраты
герои сво
севастополь
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армия и флот
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Севастополь, 9 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе проводили в последний путь двух героев спецоперации, об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Эдуард Борисович Поляков родился и вырос Кандалакше Мурманской области в семье военнослужащего. После окончания учебы длительное время работал на различных предприятиях и в подразделениях Газпрома на Севере. В Севастополь переехал в 2015-м году после выхода на пенсию, проживал в селе Фруктовом. Решил участвовать в СВО осознанно, не мог оставаться в стороне от происходящих событий и принял решение заключить контракт с ВС РФ. Эдуард Борисович Поляков был стрелком в штурмовом батальоне, он геройски погиб в бою на Донецком направлении в Горловском районе.Иван Сергеевич Барбашов родился и вырос в Алтайском крае. После окончания школы был призван на срочную военную службу. Ее довелось проходить в нашей 810-й бригаде морской пехоты. По окончанию срока службы Иван Сергеевич заключил контракт и далее проходил военную службу по контракту в бригаде морской пехоты и в других воинских частях Черноморского флота. С первого дня принимал участие в СВО. Как хорошо подготовленный профессионал, воевал грамотно, умело, пользовался заслуженным авторитетом у командиров и своих боевых товарищей. Иван Сергеевич Барбашов геройски погиб на Херсонском направлении в Скадовском районе.Читайте также на РИА Новости Крым:Погиб на Херсонщине: в Севастополе простились с героем спецоперацииПогиб в ДНР: в Севастополе простились с героем СВО Вячеславом Зверевым19 орденов Мужества: как воюют казаки-добровольцы из Крыма в зоне СВО
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михаил развожаев, утраты, герои сво, севастополь, крым, армия и флот, общество, новости крыма
В Севастополе простились с героями СВО

В Севастополе проводили в последний путь двух героев спецоперации

15:51 09.03.2024 (обновлено: 16:06 09.03.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСвеча
Свеча - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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Севастополь, 9 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе проводили в последний путь двух героев спецоперации, об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Сегодня проводили в последний путь двух наших воинов: гвардии рядового Эдуарда Борисовича Полякова и сержанта Ивана Сергеевича Барбашова", - написал он в своем ТГ-канале.
© Telegram Михаил РазвожаевЭдуард Борисович Поляков
Эдуард Борисович Поляков
© Telegram Михаил Развожаев
Эдуард Борисович Поляков
Эдуард Борисович Поляков родился и вырос Кандалакше Мурманской области в семье военнослужащего. После окончания учебы длительное время работал на различных предприятиях и в подразделениях Газпрома на Севере. В Севастополь переехал в 2015-м году после выхода на пенсию, проживал в селе Фруктовом. Решил участвовать в СВО осознанно, не мог оставаться в стороне от происходящих событий и принял решение заключить контракт с ВС РФ. Эдуард Борисович Поляков был стрелком в штурмовом батальоне, он геройски погиб в бою на Донецком направлении в Горловском районе.
© Telegram Михаил РазвожаевИван Сергеевич Барбашов
Иван Сергеевич Барбашов
© Telegram Михаил Развожаев
Иван Сергеевич Барбашов
Иван Сергеевич Барбашов родился и вырос в Алтайском крае. После окончания школы был призван на срочную военную службу. Ее довелось проходить в нашей 810-й бригаде морской пехоты. По окончанию срока службы Иван Сергеевич заключил контракт и далее проходил военную службу по контракту в бригаде морской пехоты и в других воинских частях Черноморского флота. С первого дня принимал участие в СВО. Как хорошо подготовленный профессионал, воевал грамотно, умело, пользовался заслуженным авторитетом у командиров и своих боевых товарищей. Иван Сергеевич Барбашов геройски погиб на Херсонском направлении в Скадовском районе.
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