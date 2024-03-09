https://crimea.ria.ru/20240309/dvizhenie-transporta-po-krymskomu-mostu-vozobnovleno-1135515978.html
Движение транспорта по Крымскому мосту возобновлено
Движение транспорта по Крымскому мосту возобновлено - РИА Новости Крым, 09.03.2024
Движение транспорта по Крымскому мосту возобновлено
Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту возобновлено. Об этом говорится в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 09.03.2024
2024-03-09T11:42
2024-03-09T11:42
2024-03-09T11:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости Крым. Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту возобновлено. Об этом говорится в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте.Движение было ограничено в субботу в 10:52. Запрет на проезд автотранспорта действовал около часа.Движение по мостовому переходу периодически приостанавливают. Это делается в целях безопасности. Водителям и пассажирам авто, которые оказались в зоне досмотра или на мосту, в таких случаях необходимо соблюдать указания сотрудников служб. Ограничительные меры носят временный характер, после снятия запрета движение транспорта возобновляется.Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Власти республики подчеркивают, что Крымский мост является стратегическим объектом, безопасность которого имеет приоритетное значение, и просят с пониманием относиться к временным неудобствам.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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крым, крымский мост, транспорт, безопасность республики крым и севастополя, логистика, керчь, тамань, краснодарский край, новости крыма
Движение транспорта по Крымскому мосту возобновлено
Крымский мост вновь открыт для проезда машин
11:42 09.03.2024 (обновлено: 11:44 09.03.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости Крым. Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту возобновлено. Об этом говорится в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте.
Движение было ограничено
в субботу в 10:52. Запрет на проезд автотранспорта действовал около часа.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", – сказано в сообщении.
Движение по мостовому переходу периодически приостанавливают. Это делается в целях безопасности. Водителям и пассажирам авто, которые оказались в зоне досмотра или на мосту, в таких случаях необходимо соблюдать указания сотрудников служб. Ограничительные меры носят временный характер, после снятия запрета движение транспорта возобновляется.
Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Власти республики подчеркивают, что Крымский мост является стратегическим объектом, безопасность которого имеет приоритетное значение, и просят с пониманием относиться к временным неудобствам.