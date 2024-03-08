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Какой сегодня праздник: 8 марта - РИА Новости Крым, 08.03.2024
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Какой сегодня праздник: 8 марта
Какой сегодня праздник: 8 марта - РИА Новости Крым, 08.03.2024
Какой сегодня праздник: 8 марта
8 марта – самый яркий день в году: мир поздравляет любимых женщин. А еще в этот день француженка Раймонда де Ларош стала первой женщиной-пилотом. РИА Новости Крым, 08.03.2024
2024-03-08T00:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. 8 марта – самый яркий день в году: мир поздравляет любимых женщин. А еще в этот день француженка Раймонда де Ларош стала первой женщиной-пилотом.Что празднуют в миреВ современном обществе Международный женский день – это праздник весны, любви и внимания к прекрасной половине человечества. Однако его история имеет политическую основу: в 1910 году праздник был учрежден как День международной солидарности женщин в борьбе за политическое и социальное равноправие.Интересно, что на 8 марта не выпадает ни одних женских именин. Зато много мужских. Поэтому смело поздравляйте с днем ангела Александров, Алексеев, Иванов, Михаилов, Моисеев и Николаев – у них тоже праздник!А еще 8 марта – Всемирный день математики. В Великобритании День отказа от курения, в Таджикистане – День матери, в Индии – праздник весны Холи. Также сегодня можно отмечать Дeнь вeceнниx кpыльeв и Мeждунapoдный дeнь жeнcкoгo пивoвapeния.Знаменательные событияВ 1722 году по указу императора Петра I в Санкт-Петербурге начались первые в Российской империи систематические наблюдения за погодой.В 1910 году французская баронесса Раймонда де Ларош совершила экзаменационный полет на аэроплане и стала первой женщиной-пилотом.В 1965 году указом Президиума Верховного Совета СССР Международный женский день 8 Марта был объявлен нерабочим днем.Кто родился144 года исполняется со дня рождения итальянского мецената, покровителя академической музыки Гвидо Киджи Сарачини. В 1906 году Гвидо унаследовал семейное состояние и занялся организацией музыкальной жизни в родной Сиене. Он создал музыкальную академию и Сиенский квинтет, выступавший с благотворительными концертами.8 марта 1906 года родился советский режиссер, крупнейший мастер киносказки Александр Роу. На его творчестве выросло не одно поколение советских и российских детей. Все сказки Роу добрые и поучительные, несут народную мудрость. Среди них: "Морозко", "Конек-горбунок", "Кощей Бессмертный", "Золотые рога" и другие.В 1941 году на свет появился выдающийся советский актер Андрей Миронов – человек многогранного таланта, которому удавались самые различные роли, комедийные, трагические, классические. Его обожали зрители и режиссеры. Миронов запомнился по фильмам: "Берегись автомобиля", "Бриллиантовая рука", "Двенадцать стульев". Впрочем, родился Миронов 7 марта, но "записали" новорожденного 8 числа.Также 8 марта родились советская конькобежка, шестикратная олимпийская чемпионка Лидия Скобликова, поэт Олег Чухонцев, немецкий художник Ансельм Кифер и другие.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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60
праздники и памятные даты, общество, новости
Какой сегодня праздник: 8 марта

Что празднуют в России и в мире в пятницу, 8 марта

00:00 08.03.2024
 
© РИА Новости КрымЦветочный рынок
Цветочный рынок - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. 8 марта – самый яркий день в году: мир поздравляет любимых женщин. А еще в этот день француженка Раймонда де Ларош стала первой женщиной-пилотом.

Что празднуют в мире

В современном обществе Международный женский день – это праздник весны, любви и внимания к прекрасной половине человечества. Однако его история имеет политическую основу: в 1910 году праздник был учрежден как День международной солидарности женщин в борьбе за политическое и социальное равноправие.
Интересно, что на 8 марта не выпадает ни одних женских именин. Зато много мужских. Поэтому смело поздравляйте с днем ангела Александров, Алексеев, Иванов, Михаилов, Моисеев и Николаев – у них тоже праздник!
А еще 8 марта – Всемирный день математики. В Великобритании День отказа от курения, в Таджикистане – День матери, в Индии – праздник весны Холи. Также сегодня можно отмечать Дeнь вeceнниx кpыльeв и Мeждунapoдный дeнь жeнcкoгo пивoвapeния.

Знаменательные события

В 1722 году по указу императора Петра I в Санкт-Петербурге начались первые в Российской империи систематические наблюдения за погодой.
В 1910 году французская баронесса Раймонда де Ларош совершила экзаменационный полет на аэроплане и стала первой женщиной-пилотом.
В 1965 году указом Президиума Верховного Совета СССР Международный женский день 8 Марта был объявлен нерабочим днем.

Кто родился

144 года исполняется со дня рождения итальянского мецената, покровителя академической музыки Гвидо Киджи Сарачини. В 1906 году Гвидо унаследовал семейное состояние и занялся организацией музыкальной жизни в родной Сиене. Он создал музыкальную академию и Сиенский квинтет, выступавший с благотворительными концертами.
8 марта 1906 года родился советский режиссер, крупнейший мастер киносказки Александр Роу. На его творчестве выросло не одно поколение советских и российских детей. Все сказки Роу добрые и поучительные, несут народную мудрость. Среди них: "Морозко", "Конек-горбунок", "Кощей Бессмертный", "Золотые рога" и другие.
В 1941 году на свет появился выдающийся советский актер Андрей Миронов – человек многогранного таланта, которому удавались самые различные роли, комедийные, трагические, классические. Его обожали зрители и режиссеры. Миронов запомнился по фильмам: "Берегись автомобиля", "Бриллиантовая рука", "Двенадцать стульев". Впрочем, родился Миронов 7 марта, но "записали" новорожденного 8 числа.
Также 8 марта родились советская конькобежка, шестикратная олимпийская чемпионка Лидия Скобликова, поэт Олег Чухонцев, немецкий художник Ансельм Кифер и другие.
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Разбег от нуля до +9: какой будет погода в Крыму 8 марта
00:00Какой сегодня праздник: 8 марта
23:03Главные новости Крыма: 7 марта
22:58Главное за день: 7 марта
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