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Потери ВСУ: украинские войска за сутки лишились 820 боевиков
Потери ВСУ: украинские войска за сутки лишились 820 боевиков - РИА Новости Крым, 07.03.2024
Потери ВСУ: украинские войска за сутки лишились 820 боевиков
Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки в зоне СВО потеряли более 800 военнослужащих и 46 единиц техники, а также шесть складов вооружений и... РИА Новости Крым, 07.03.2024
2024-03-07T16:53
2024-03-07T16:53
2024-03-07T16:57
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки в зоне СВО потеряли более 800 военнослужащих и 46 единиц техники, а также шесть складов вооружений и боеприпасов. Об этом сообщает Минобороны России.На Купянском направлении противник потерял до 40 военнослужащих, два автомобиля, а также самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика".На Донецком направлении потери украинских войск составили до 200 боевиков, три танка, две боевые машины пехоты, пять автомобилей, гаубица "Мста-Б" и орудие Д-20. Кроме того, уничтожены четыре склада боеприпасов ВСУ.Наибольшие потери противник понес на Авдеевском направлении: до 390 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 14 автомобилей и самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика". Кроме того, уничтожен полевой склад боеприпасов ВСУ.На Южно-Донецком направлении потери ВСУ составили до 160 военнослужащих, два бронетранспортера, три автомобиля, а также зенитный ракетный комплекс "Стрела-10".На Херсонском направлении ВСУ потеряли до 30 военнослужащих, два танка, два автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, а также станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-В". Кроме того, уничтожен склад боеприпасов ВСУ.Читайте также на РИА Новости Крым:Потери ВСУ - уничтожены еще 1125 украинских боевиковПотери ВСУ за сутки превысили 1000 боевиковХорошо горят: сколько Abrams и Bradley уничтожено в зоне СВО за сутки
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всу (вооруженные силы украины), потери всу , министерство обороны рф, вооруженные силы россии, новости
Потери ВСУ: украинские войска за сутки лишились 820 боевиков
ВСУ потеряли за сутки 820 боевиков и 6 складов с боеприпасами – Минобороны России
16:53 07.03.2024 (обновлено: 16:57 07.03.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки в зоне СВО потеряли более 800 военнослужащих и 46 единиц техники, а также шесть складов вооружений и боеприпасов. Об этом сообщает Минобороны России.
На Купянском направлении противник потерял до 40 военнослужащих, два автомобиля, а также самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика".
На Донецком направлении потери украинских войск составили до 200 боевиков, три танка, две боевые машины пехоты, пять автомобилей, гаубица "Мста-Б" и орудие Д-20. Кроме того, уничтожены четыре склада боеприпасов ВСУ.
Наибольшие потери противник понес на Авдеевском направлении: до 390 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 14 автомобилей и самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика". Кроме того, уничтожен полевой склад боеприпасов ВСУ.
На Южно-Донецком направлении потери ВСУ составили до 160 военнослужащих, два бронетранспортера, три автомобиля, а также зенитный ракетный комплекс "Стрела-10".
На Херсонском направлении ВСУ потеряли до 30 военнослужащих, два танка, два автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, а также станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-В". Кроме того, уничтожен склад боеприпасов ВСУ.
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