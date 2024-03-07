https://crimea.ria.ru/20240307/poteri-vsu-ukrainskie-voyska-za-sutki-lishilis-820-boevikov-1135489586.html

Потери ВСУ: украинские войска за сутки лишились 820 боевиков

Потери ВСУ: украинские войска за сутки лишились 820 боевиков - РИА Новости Крым, 07.03.2024

Потери ВСУ: украинские войска за сутки лишились 820 боевиков

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки в зоне СВО потеряли более 800 военнослужащих и 46 единиц техники, а также шесть складов вооружений и... РИА Новости Крым, 07.03.2024

2024-03-07T16:53

2024-03-07T16:53

2024-03-07T16:57

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки в зоне СВО потеряли более 800 военнослужащих и 46 единиц техники, а также шесть складов вооружений и боеприпасов. Об этом сообщает Минобороны России.На Купянском направлении противник потерял до 40 военнослужащих, два автомобиля, а также самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика".На Донецком направлении потери украинских войск составили до 200 боевиков, три танка, две боевые машины пехоты, пять автомобилей, гаубица "Мста-Б" и орудие Д-20. Кроме того, уничтожены четыре склада боеприпасов ВСУ.Наибольшие потери противник понес на Авдеевском направлении: до 390 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 14 автомобилей и самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика". Кроме того, уничтожен полевой склад боеприпасов ВСУ.На Южно-Донецком направлении потери ВСУ составили до 160 военнослужащих, два бронетранспортера, три автомобиля, а также зенитный ракетный комплекс "Стрела-10".На Херсонском направлении ВСУ потеряли до 30 военнослужащих, два танка, два автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, а также станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-В". Кроме того, уничтожен склад боеприпасов ВСУ.Читайте также на РИА Новости Крым:Потери ВСУ - уничтожены еще 1125 украинских боевиковПотери ВСУ за сутки превысили 1000 боевиковХорошо горят: сколько Abrams и Bradley уничтожено в зоне СВО за сутки

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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