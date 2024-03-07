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Мокрый снег и порывистый ветер обрушатся на Крым в четверг

Мокрый снег и порывистый ветер обрушатся на Крым в четверг - РИА Новости Крым, 06.03.2024

Мокрый снег и порывистый ветер обрушатся на Крым в четверг

В четверг погода в Крыму резко изменится – ожидается мокрый снег, похолодание и порывистый ветер. Об этом предупредили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 06.03.2024

2024-03-07T00:01

2024-03-07T00:01

2024-03-06T23:25

крым

крымский гидрометцентр

погода

погода в крыму

крымская погода

общество

симферополь

севастополь

ялта

алушта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар - РИА Новости Крым. В четверг погода в Крыму резко изменится – ожидается мокрый снег, похолодание и порывистый ветер. Об этом предупредили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Временами небольшой дождь, мокрый снег. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3°; днем +4...+6°.В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 10-15 м/с, днем 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +3…+5°, днем +7…+9°.В Ялте и Алуште временами дождь. Ночью столбики термометров покажут +3...5, днем до + 7 градусов.В Евпатории ночью +1...3, днем до 6 градусов тепла, дождь.В Феодосии и Судаке также будет дождливо. Ночью температура воздуха составит +2...4, днем +4...6.

крым

симферополь

севастополь

ялта

алушта

судак

евпатория

феодосия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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