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Мокрый снег и порывистый ветер обрушатся на Крым в четверг - РИА Новости Крым, 06.03.2024
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Мокрый снег и порывистый ветер обрушатся на Крым в четверг
Мокрый снег и порывистый ветер обрушатся на Крым в четверг - РИА Новости Крым, 06.03.2024
Мокрый снег и порывистый ветер обрушатся на Крым в четверг
В четверг погода в Крыму резко изменится – ожидается мокрый снег, похолодание и порывистый ветер. Об этом предупредили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 06.03.2024
2024-03-07T00:01
2024-03-06T23:25
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крымский гидрометцентр
погода
погода в крыму
крымская погода
общество
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севастополь
ялта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар - РИА Новости Крым. В четверг погода в Крыму резко изменится – ожидается мокрый снег, похолодание и порывистый ветер. Об этом предупредили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Временами небольшой дождь, мокрый снег. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3°; днем +4...+6°.В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 10-15 м/с, днем 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +3…+5°, днем +7…+9°.В Ялте и Алуште временами дождь. Ночью столбики термометров покажут +3...5, днем до + 7 градусов.В Евпатории ночью +1...3, днем до 6 градусов тепла, дождь.В Феодосии и Судаке также будет дождливо. Ночью температура воздуха составит +2...4, днем +4...6.
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Мокрый снег и порывистый ветер обрушатся на Крым в четверг

В четверг в Крыму ожидается мокрый снег и порывистый ветер до 17 метров в секунду

00:01 07.03.2024
 
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанкЦветы в снегу
Цветы в снегу - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
© РИА Новости . Алексей Даничев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар - РИА Новости Крым. В четверг погода в Крыму резко изменится – ожидается мокрый снег, похолодание и порывистый ветер. Об этом предупредили в республиканском гидрометцентре.
"В пятницу холодный атмосферный фронт вызовет небольшие дожди, мокрый снег, в южных районах умеренный дождь, в горах снег. Ночью и утром местами вероятен туман. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5, днем +2…7, в горах ночью и днем 0…-2 градусов", - предупредили синоптики.
В Симферополе облачно с прояснениями. Временами небольшой дождь, мокрый снег. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3°; днем +4...+6°.
В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 10-15 м/с, днем 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +3…+5°, днем +7…+9°.
В Ялте и Алуште временами дождь. Ночью столбики термометров покажут +3...5, днем до + 7 градусов.
В Евпатории ночью +1...3, днем до 6 градусов тепла, дождь.
В Феодосии и Судаке также будет дождливо. Ночью температура воздуха составит +2...4, днем +4...6.
 
КрымКрымский гидрометцентрПогодаПогода в КрымуКрымская погодаОбществоСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаСудакЕвпаторияФеодосияНовости Крыма
 
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Заголовок открываемого материала
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00:00Какой сегодня праздник: 7 марта
23:41Главные новости Крыма: 6 марта
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22:44У России со многими странами есть своя позитивная предыстория отношений
22:04Ситуация непростая: Путин обозначил роль молодежи в деле мира
21:53Где в центре Симферополя в четверг перекроют движение транспорта
21:36Владимир Путин назвал цель Всемирного фестиваля молодежи
21:25Больницам ЛНР передали 15 передвижных флюорографов-мамографов
21:07Будущее уже началось: Владимир Путин обратился к молодежи в Сириусе
20:53На Кубани запретили посещать леса до конца марта
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