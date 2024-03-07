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Мокрый снег и порывистый ветер обрушатся на Крым в четверг
Мокрый снег и порывистый ветер обрушатся на Крым в четверг - РИА Новости Крым, 06.03.2024
Мокрый снег и порывистый ветер обрушатся на Крым в четверг
В четверг погода в Крыму резко изменится – ожидается мокрый снег, похолодание и порывистый ветер. Об этом предупредили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 06.03.2024
2024-03-07T00:01
2024-03-07T00:01
2024-03-06T23:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар - РИА Новости Крым. В четверг погода в Крыму резко изменится – ожидается мокрый снег, похолодание и порывистый ветер. Об этом предупредили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Временами небольшой дождь, мокрый снег. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3°; днем +4...+6°.В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 10-15 м/с, днем 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +3…+5°, днем +7…+9°.В Ялте и Алуште временами дождь. Ночью столбики термометров покажут +3...5, днем до + 7 градусов.В Евпатории ночью +1...3, днем до 6 градусов тепла, дождь.В Феодосии и Судаке также будет дождливо. Ночью температура воздуха составит +2...4, днем +4...6.
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Мокрый снег и порывистый ветер обрушатся на Крым в четверг
В четверг в Крыму ожидается мокрый снег и порывистый ветер до 17 метров в секунду
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар - РИА Новости Крым. В четверг погода в Крыму резко изменится – ожидается мокрый снег, похолодание и порывистый ветер. Об этом предупредили в республиканском гидрометцентре.
"В пятницу холодный атмосферный фронт вызовет небольшие дожди, мокрый снег, в южных районах умеренный дождь, в горах снег. Ночью и утром местами вероятен туман. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5, днем +2…7, в горах ночью и днем 0…-2 градусов", - предупредили синоптики.
В Симферополе облачно с прояснениями. Временами небольшой дождь, мокрый снег. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3°; днем +4...+6°.
В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 10-15 м/с, днем 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +3…+5°, днем +7…+9°.
В Ялте и Алуште временами дождь. Ночью столбики термометров покажут +3...5, днем до + 7 градусов.
В Евпатории ночью +1...3, днем до 6 градусов тепла, дождь.
В Феодосии и Судаке также будет дождливо. Ночью температура воздуха составит +2...4, днем +4...6.