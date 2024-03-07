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Керченская паромная переправа - режим работы в четверг

Керченская паромная переправа - режим работы в четверг - РИА Новости Крым, 07.03.2024

Керченская паромная переправа - режим работы в четверг

Керченская паромная переправа работает в четверг по фактической погоде, действующих штормовых предупреждений в проливе нет. Об этом сообщает Росморречфлот. РИА Новости Крым, 07.03.2024

2024-03-07T09:47

2024-03-07T09:47

2024-03-07T09:47

керченская паромная переправа

ситуация на керченской переправе

морской транспорт

керченский пролив

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логистика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар - РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа работает в четверг по фактической погоде, действующих штормовых предупреждений в проливе нет. Об этом сообщает Росморречфлот.За последние сутки паромы выполнили 14 рейсов. Всего с момента возобновления работы переправы в октябре 2022 года перевезено 455 486 пассажиров и 265 443 грузовика. Паромы в общей сложности выполнили 7 734 рейса.Через переправу в настоящее время следуют фуры, которые перевозят товары первой необходимости, а также срочные и скоропортящиеся грузы. По морскому пути переправляют и пассажирские автобусы.Движение через Крымский мост разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. Предусмотрено обязательное прохождение процедуры досмотра. Также можно воспользоваться сухопутным коридором через новые регионы.Читайте также на РИА Новости Крым:Мокрый снег и порывистый ветер обрушатся на Крым в четвергНа Юге России построят и отремонтируют 780 км дорог за пять лет – ПутинПутин призвал расширить ж/д пути в сторону Азовского и Черного морей

керченский пролив

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

керченская паромная переправа, ситуация на керченской переправе, морской транспорт, керченский пролив, порт кавказ, порт крым, новости крыма, логистика