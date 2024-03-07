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Керченская паромная переправа - режим работы в четверг - РИА Новости Крым, 07.03.2024
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Керченская паромная переправа - режим работы в четверг
Керченская паромная переправа - режим работы в четверг - РИА Новости Крым, 07.03.2024
Керченская паромная переправа - режим работы в четверг
Керченская паромная переправа работает в четверг по фактической погоде, действующих штормовых предупреждений в проливе нет. Об этом сообщает Росморречфлот. РИА Новости Крым, 07.03.2024
2024-03-07T09:47
2024-03-07T09:47
керченская паромная переправа
ситуация на керченской переправе
морской транспорт
керченский пролив
порт кавказ
порт крым
новости крыма
логистика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар - РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа работает в четверг по фактической погоде, действующих штормовых предупреждений в проливе нет. Об этом сообщает Росморречфлот.За последние сутки паромы выполнили 14 рейсов. Всего с момента возобновления работы переправы в октябре 2022 года перевезено 455 486 пассажиров и 265 443 грузовика. Паромы в общей сложности выполнили 7 734 рейса.Через переправу в настоящее время следуют фуры, которые перевозят товары первой необходимости, а также срочные и скоропортящиеся грузы. По морскому пути переправляют и пассажирские автобусы.Движение через Крымский мост разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. Предусмотрено обязательное прохождение процедуры досмотра. Также можно воспользоваться сухопутным коридором через новые регионы.Читайте также на РИА Новости Крым:Мокрый снег и порывистый ветер обрушатся на Крым в четвергНа Юге России построят и отремонтируют 780 км дорог за пять лет – ПутинПутин призвал расширить ж/д пути в сторону Азовского и Черного морей
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керченская паромная переправа, ситуация на керченской переправе, морской транспорт, керченский пролив, порт кавказ, порт крым, новости крыма, логистика
Керченская паромная переправа - режим работы в четверг

Керченская паромная переправа работает в четверг по фактической погоде

09:47 07.03.2024
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкКерченская паромная переправа
Керченская паромная переправа - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар - РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа работает в четверг по фактической погоде, действующих штормовых предупреждений в проливе нет. Об этом сообщает Росморречфлот.
Согласно прогнозу Росгидромета, 7 марта ветер северо-восточный 6-11 м/с, порывы до 14 м/с, местами небольшой дождь, видимость хорошая, высота волн 0,7-1,2 м, температура воздуха +4...+6, температура воды в море +5...+6 градусов.
За последние сутки паромы выполнили 14 рейсов. Всего с момента возобновления работы переправы в октябре 2022 года перевезено 455 486 пассажиров и 265 443 грузовика. Паромы в общей сложности выполнили 7 734 рейса.
Через переправу в настоящее время следуют фуры, которые перевозят товары первой необходимости, а также срочные и скоропортящиеся грузы. По морскому пути переправляют и пассажирские автобусы.
Движение через Крымский мост разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. Предусмотрено обязательное прохождение процедуры досмотра. Также можно воспользоваться сухопутным коридором через новые регионы.
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Керченская паромная переправаСитуация на Керченской переправеМорской транспортКерченский проливПорт КавказПорт КрымНовости КрымаЛогистика
 
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