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Где в центре Симферополя в четверг перекроют движение транспорта - РИА Новости Крым, 06.03.2024
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Где в центре Симферополя в четверг перекроют движение транспорта
Где в центре Симферополя в четверг перекроют движение транспорта - РИА Новости Крым, 06.03.2024
Где в центре Симферополя в четверг перекроют движение транспорта
Движение транспорта полностью ограничат в четверг по улице Героев Аджимушкая в Симферополе из-за обрезки деревьев. Об этом предупредили в городской... РИА Новости Крым, 06.03.2024
2024-03-06T21:53
2024-03-06T21:53
крым
симферополь
городская среда
транспорт
общественный транспорт
общество
обрезка деревьев в симферополе
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. Движение транспорта полностью ограничат в четверг по улице Героев Аджимушкая в Симферополе из-за обрезки деревьев. Об этом предупредили в городской администрации.Ограничение будет действовать с 7:30 до 00:00 седьмого марта. В Симферополе идут работы по плановой ежегодной обрезке зеленых насаждений на центральных улицах города, в связи с чем могут возникать затруднения передвижения транспортных средств. Администрация Симферополя просит жителей и гостей города заранее планировать маршрут по городу.Обрезка деревьев проводится ежегодно. В этом году первый этап работы должен закончиться до 15 апреля. Второй этап запланирован с 15 октября до 15 декабря, сообщал ранее заместитель начальника Департамента городского хозяйства администрации города Симферополя Алексей Уваров.
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крым, симферополь, городская среда, транспорт, общественный транспорт, общество, обрезка деревьев в симферополе, новости крыма
Где в центре Симферополя в четверг перекроют движение транспорта

Движение авто ограничат по улице Героев Аджимушкая в Симферополе из-за обрезки деревьев

21:53 06.03.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОбрезка деревьев
Обрезка деревьев - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. Движение транспорта полностью ограничат в четверг по улице Героев Аджимушкая в Симферополе из-за обрезки деревьев. Об этом предупредили в городской администрации.
Ограничение будет действовать с 7:30 до 00:00 седьмого марта.
"7 марта будет ограничено движение на участке улицы Героев Аджимушкая (от улицы Гоголя до улицы Горького). Возможны перебои с электроснабжением!", - сказано в сообщении.
В Симферополе идут работы по плановой ежегодной обрезке зеленых насаждений на центральных улицах города, в связи с чем могут возникать затруднения передвижения транспортных средств. Администрация Симферополя просит жителей и гостей города заранее планировать маршрут по городу.
Обрезка деревьев проводится ежегодно. В этом году первый этап работы должен закончиться до 15 апреля. Второй этап запланирован с 15 октября до 15 декабря, сообщал ранее заместитель начальника Департамента городского хозяйства администрации города Симферополя Алексей Уваров.
 
КрымСимферопольГородская средаТранспортОбщественный транспортОбществоОбрезка деревьев в СимферополеНовости Крыма
 
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