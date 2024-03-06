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Где в центре Симферополя в четверг перекроют движение транспорта

Где в центре Симферополя в четверг перекроют движение транспорта - РИА Новости Крым, 06.03.2024

Где в центре Симферополя в четверг перекроют движение транспорта

Движение транспорта полностью ограничат в четверг по улице Героев Аджимушкая в Симферополе из-за обрезки деревьев. Об этом предупредили в городской... РИА Новости Крым, 06.03.2024

2024-03-06T21:53

2024-03-06T21:53

2024-03-06T21:53

крым

симферополь

городская среда

транспорт

общественный транспорт

общество

обрезка деревьев в симферополе

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. Движение транспорта полностью ограничат в четверг по улице Героев Аджимушкая в Симферополе из-за обрезки деревьев. Об этом предупредили в городской администрации.Ограничение будет действовать с 7:30 до 00:00 седьмого марта. В Симферополе идут работы по плановой ежегодной обрезке зеленых насаждений на центральных улицах города, в связи с чем могут возникать затруднения передвижения транспортных средств. Администрация Симферополя просит жителей и гостей города заранее планировать маршрут по городу.Обрезка деревьев проводится ежегодно. В этом году первый этап работы должен закончиться до 15 апреля. Второй этап запланирован с 15 октября до 15 декабря, сообщал ранее заместитель начальника Департамента городского хозяйства администрации города Симферополя Алексей Уваров.

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, симферополь, городская среда, транспорт, общественный транспорт, общество, обрезка деревьев в симферополе, новости крыма