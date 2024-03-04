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Пожар вспыхнул в пятиэтажке в Феодосии – погиб человек

Пожар вспыхнул в пятиэтажке в Феодосии – погиб человек - РИА Новости Крым, 04.03.2024

Пожар вспыхнул в пятиэтажке в Феодосии – погиб человек

Один человек погиб и 12 эвакуированы из горящей пятиэтажки в Феодосии. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Крыма. РИА Новости Крым, 04.03.2024

2024-03-04T15:08

2024-03-04T15:08

2024-03-04T15:08

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Один человек погиб и 12 эвакуированы из горящей пятиэтажки в Феодосии. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Крыма.Возгорание произошло в понедельник утром в пригородном поселке Приморский. Горела одна из квартир на пятом этаже. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники экстренных служб.Возгорание было ликвидировано в течение часа. Его площадь составила 10 кв.м. В результате пожара комната частично уничтожена. Причины происшествия выясняют эксперты.Читайте также на РИА Новости Крым:Брошенная сигарета убила крымчанинаПожар в Алуште – огонь охватил двухэтажный жилой дом Несколько частных домов горят в Алуште

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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