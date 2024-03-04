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Пожар вспыхнул в пятиэтажке в Феодосии – погиб человек
Пожар вспыхнул в пятиэтажке в Феодосии – погиб человек - РИА Новости Крым, 04.03.2024
Пожар вспыхнул в пятиэтажке в Феодосии – погиб человек
Один человек погиб и 12 эвакуированы из горящей пятиэтажки в Феодосии. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Крыма. РИА Новости Крым, 04.03.2024
2024-03-04T15:08
2024-03-04T15:08
2024-03-04T15:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Один человек погиб и 12 эвакуированы из горящей пятиэтажки в Феодосии. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Крыма.Возгорание произошло в понедельник утром в пригородном поселке Приморский. Горела одна из квартир на пятом этаже. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники экстренных служб.Возгорание было ликвидировано в течение часа. Его площадь составила 10 кв.м. В результате пожара комната частично уничтожена. Причины происшествия выясняют эксперты.Читайте также на РИА Новости Крым:Брошенная сигарета убила крымчанинаПожар в Алуште – огонь охватил двухэтажный жилой дом Несколько частных домов горят в Алуште
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Пожар вспыхнул в пятиэтажке в Феодосии – погиб человек
В Феодосии на пожаре в пятиэтажке погиб один человек, 12 эвакуированы
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Один человек погиб и 12 эвакуированы из горящей пятиэтажки в Феодосии. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Крыма.
Возгорание произошло в понедельник утром в пригородном поселке Приморский. Горела одна из квартир на пятом этаже. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники экстренных служб.
"По прибытии пожарными было принято решение об эвакуации людей из подъезда в связи с сильным задымлением помещения. Всего было эвакуировано 12 человек. Спасателями была осуществлена разведка в непригодной для дыхания среде, в результате чего обнаружен погибший", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Возгорание было ликвидировано в течение часа. Его площадь составила 10 кв.м. В результате пожара комната частично уничтожена.
Причины происшествия выясняют эксперты.
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