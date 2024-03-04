Брошенная сигарета убила крымчанина
В Крыму мужчина погиб из-за брошенной на его кровать непотушенной сигареты
© ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. СевастополюВ Крыму мужчина погиб из-за брошенной на его кровать непотушенной сигареты
© ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. Севастополю
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар - РИА Новости Крым. В крымском поселке Раздольное женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, бросила зажженную сигарету на кровать, где спал ее сожитель. В результате мужчина скончался, сообщает пресс-служба СКР по Республике Крым.
"Установлено, что женщина, будучи в нетрезвом состоянии, бросила непотушенную сигарету на кровать, где спал ее сожитель. В результате теплового воздействия тлеющего окурка на матрас возник пожар, из-за которого мужчина скончался в связи с острым отравлением угарным газом", - говорится в сообщении.
Сотрудники СК провели осмотр места происшествия и неотложные следственные действия, назначены все необходимые экспертизы. Женщина подозревается в причинении смерти по неосторожности.
Непотушенная сигарета часто становится причиной трагедии. Так, в конце января возгорание и задымление квартиры по этой причине произошло в Партените. В результате погиб мужчина – гость хозяина дома.
В 2018 году из-за непотушенной сигареты произошло возгорание в одном из магазинов крупной торговой сети, в результате чего сработала пожарная сигнализация. Пришлось эвакуировать тридцать человек – персонал и сотрудников магазина.
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