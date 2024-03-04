https://crimea.ria.ru/20240304/broshennaya-sigareta-ubila-krymchanina-1135395883.html

Брошенная сигарета убила крымчанина

Брошенная сигарета убила крымчанина - РИА Новости Крым, 04.03.2024

Брошенная сигарета убила крымчанина

В крымском поселке Раздольное женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, бросила зажженную сигарету на кровать, где спал ее сожитель. В результате... РИА Новости Крым, 04.03.2024

2024-03-04T13:52

2024-03-04T13:52

2024-03-04T13:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар - РИА Новости Крым. В крымском поселке Раздольное женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, бросила зажженную сигарету на кровать, где спал ее сожитель. В результате мужчина скончался, сообщает пресс-служба СКР по Республике Крым.Сотрудники СК провели осмотр места происшествия и неотложные следственные действия, назначены все необходимые экспертизы. Женщина подозревается в причинении смерти по неосторожности.Непотушенная сигарета часто становится причиной трагедии. Так, в конце января возгорание и задымление квартиры по этой причине произошло в Партените. В результате погиб мужчина – гость хозяина дома.В 2018 году из-за непотушенной сигареты произошло возгорание в одном из магазинов крупной торговой сети, в результате чего сработала пожарная сигнализация. Пришлось эвакуировать тридцать человек – персонал и сотрудников магазина.Читайте также на РИА Новости Крым:Пять человек погибли от отравления газом – из них трое маленьких детейВ Крыму Следком расследует смерть пациента в больницеПьяный житель крымского поселка сжег сестру – подробности от СК

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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