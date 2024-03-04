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Пользователи Telegram сообщают о сбое в работе мессенджера

Пользователи Telegram сообщают о сбое в работе мессенджера - РИА Новости Крым, 04.03.2024

Пользователи Telegram сообщают о сбое в работе мессенджера

Сбои в работе мессенджера Telegram зафиксированы в России, свидетельствуют данные сервиса отслеживания сбоев в интернете Downradar. РИА Новости Крым, 04.03.2024

2024-03-04T19:01

2024-03-04T19:01

2024-03-04T19:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Сбои в работе мессенджера Telegram зафиксированы в России, свидетельствуют данные сервиса отслеживания сбоев в интернете Downradar.К вечеру понедельника было зафиксировано 1207 жалоб. На сбой жалуются жители Москвы, Санкт-Петербурга, Ижевска, Казани, Екатеринбурга, Новосибирска, Челябинска, Краснодара и Уфы.О причине неполадок пока не сообщается.На прошлой неделе россияне жаловались на проблемы с подключением к серверу и отправкой и получением сообщений, аудио- и видеофайлов. Также некоторым пользователям не удавалось зайти в Telegam при попытке его перезагрузить.

россия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

telegram, новости, интернет, россия, мессенджеры, соцсети, происшествия