https://crimea.ria.ru/20240304/krymskiy-most-otkryt-dlya-dvizheniya-1135387814.html
Крымский мост открыт для движения
Крымский мост открыт для движения - РИА Новости Крым, 04.03.2024
Крымский мост открыт для движения
На Крымском мосту возобновили движение транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 04.03.2024
2024-03-04T07:44
2024-03-04T07:44
2024-03-04T07:44
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
логистика
транспорт
безопасность республики крым и севастополя
новости крыма
крым
керчь
тамань
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/0e/1131416337_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9311aef8c84f9a7236b9a6aa79fe5b56.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар - РИА Новости Крым. На Крымском мосту возобновили движение транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Мостовой переход перекрыли около 4 утра в понедельник.Закрытие транспортного перехода через Керченский пролив происходит для обеспечения безопасности. Крымский мост – это стратегический объект. В связи с этим на нем предусмотрена обязательная процедура прохождения досмотра. На данный момент движение по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
крымский мост
крым
керчь
тамань
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/0e/1131416337_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_974347508309d2f4afaf392e90ba9ab3.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крымский мост, логистика, транспорт, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, крым, керчь, тамань
Крымский мост открыт для движения
Движение по Крымскому мосту восстановлено