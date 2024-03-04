https://crimea.ria.ru/20240304/krymskiy-most-otkryt-dlya-dvizheniya-1135387814.html

Крымский мост открыт для движения

Крымский мост открыт для движения - РИА Новости Крым, 04.03.2024

Крымский мост открыт для движения

На Крымском мосту возобновили движение транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 04.03.2024

2024-03-04T07:44

2024-03-04T07:44

2024-03-04T07:44

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

логистика

транспорт

безопасность республики крым и севастополя

новости крыма

крым

керчь

тамань

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар - РИА Новости Крым. На Крымском мосту возобновили движение транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Мостовой переход перекрыли около 4 утра в понедельник.Закрытие транспортного перехода через Керченский пролив происходит для обеспечения безопасности. Крымский мост – это стратегический объект. В связи с этим на нем предусмотрена обязательная процедура прохождения досмотра. На данный момент движение по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.

крымский мост

крым

керчь

тамань

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, логистика, транспорт, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, крым, керчь, тамань