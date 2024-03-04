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Крымский мост открыт для движения - РИА Новости Крым, 04.03.2024
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Крымский мост открыт для движения
Крымский мост открыт для движения - РИА Новости Крым, 04.03.2024
Крымский мост открыт для движения
На Крымском мосту возобновили движение транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 04.03.2024
2024-03-04T07:44
2024-03-04T07:44
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
логистика
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар - РИА Новости Крым. На Крымском мосту возобновили движение транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Мостовой переход перекрыли около 4 утра в понедельник.Закрытие транспортного перехода через Керченский пролив происходит для обеспечения безопасности. Крымский мост – это стратегический объект. В связи с этим на нем предусмотрена обязательная процедура прохождения досмотра. На данный момент движение по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
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крымский мост, логистика, транспорт, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, крым, керчь, тамань
Крымский мост открыт для движения

Движение по Крымскому мосту восстановлено

07:44 04.03.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар - РИА Новости Крым. На Крымском мосту возобновили движение транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", – говорится в сообщении.
Мостовой переход перекрыли около 4 утра в понедельник.
Закрытие транспортного перехода через Керченский пролив происходит для обеспечения безопасности. Крымский мост – это стратегический объект. В связи с этим на нем предусмотрена обязательная процедура прохождения досмотра. На данный момент движение по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостЛогистикаТранспортБезопасность Республики Крым и СевастополяНовости КрымаКрымКерчьТамань
 
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