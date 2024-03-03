https://crimea.ria.ru/20240303/zhdat-li-sneg-v-krymu-8-marta-nedelnyy-prognoz-ot-fobos-1135350365.html

Ждать ли снег в Крыму 8 марта: недельный прогноз от ФОБОС

Ждать ли снег в Крыму 8 марта: недельный прогноз от ФОБОС - РИА Новости Крым, 03.03.2024

Ждать ли снег в Крыму 8 марта: недельный прогноз от ФОБОС

Прогнозы на предстоящую неделю в целом позитивные, с небольшим "провисанием" к пятнице с точки зрения слабых дождей и облаков, но ни мороз, ни ненастье 8 марта... РИА Новости Крым, 03.03.2024

2024-03-03T20:36

2024-03-03T20:36

2024-03-03T20:36

центр погоды "фобос"

радио "спутник в крыму"

евгений тишковец

крымская погода

погода в крыму

природа

международный женский день

8 марта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Прогнозы на предстоящую неделю в целом позитивные, с небольшим "провисанием" к пятнице с точки зрения слабых дождей и облаков, но ни мороз, ни ненастье 8 марта не испортит. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.В понедельник, по словам Тишковца, в Крыму сохранится антициклональная погода: переменная облачность не сулит осадков. Температура ночью составит от +1…+6, днем будет колебаться от +10 до +15 градусов."Во вторник скажется влияние циклонической депрессии и облаков прибавится. Ночью +2…+7, днем все те же +10…+15 градусов. Где-то могут брызнуть небольшие дожди с характерным уплотнением облаков. А в среду без дождей точно не обойдется. Но они будут короткие и освежающие. Температура ночью +3…+8, днем +8…+13 градусов", – сообщил Тишковец.В четверг и в пятницу погода обещает быть неустойчивой: Крым остается в области пониженного атмосферного давления, и на полуострове облачно с прояснениями.В пятницу, 8 марта, температура ночью составит +2… +7, днем до +9… +14 градусов. Местами возможен кратковременный дождь, предположительно в вечерние часы.Но снега, о котором ранее предупреждали в Крыму, не будет "ни в коем случае", заверил специалист ФОБОС.А уже на выходных ситуацию с погодой определит теплый сектор циклона, добавил он."Опять южные потоки будут нести более прогретые воздушные массы из акватории Средиземного моря, а тут этот поток будет подхватывать черноморский воздух, и температура опять пойдет вверх", – сказал эксперт.Ночью в субботу и воскресенье столбики термометров покажут от 4 до 9 градусов тепла, "а днем до 15 комфортного весеннего", уточнил Тишковец.По прогнозам синоптика, средняя месячная температура в марте будет на 1,5-2 градуса выше положенной климатической нормы. При этом месяц в целом обещает быть без погодных "качелей" и будет довольно засушливый.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму нужно менять емкость водохранилищ из-за смены климата – гидрологиРеки в Крыму взяты под усиленный контроль МЧС из-за угрозы новых паводковВ Севастополе построят закрытый акведук от водохранилища к городу

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

центр погоды "фобос", евгений тишковец, крымская погода, погода в крыму, природа, международный женский день, 8 марта