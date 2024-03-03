https://crimea.ria.ru/20240303/teplo-i-tumanno-pogoda-v-krymu-v-voskresene-1135363927.html

Тепло и туманно: погода в Крыму в воскресенье

Тепло и туманно: погода в Крыму в воскресенье - РИА Новости Крым, 03.03.2024

Тепло и туманно: погода в Крыму в воскресенье

В воскресенье погода в Крыму будет продолжает определяться юго-западной периферий антициклона. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Об этом... РИА Новости Крым, 03.03.2024

2024-03-03T00:01

2024-03-03T00:01

2024-03-03T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. В воскресенье погода в Крыму будет продолжает определяться юго-западной периферий антициклона. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер восточный, северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4, днем +11...+13 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6 градусов, днем +10...+12.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью от +3 до +7 градусов, днем +11...+13 градусов.

https://crimea.ria.ru/20240301/vesna-nastupaet-po-vsem-frontam-prognoz-v-krymu-na-vykhodnye-ot-fobos-1135349583.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2024

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