https://crimea.ria.ru/20240301/navalnogo-pokhoronili-v-moskve-1135345598.html

Навального* похоронили в Москве

Навального* похоронили в Москве - РИА Новости Крым, 01.03.2024

Навального* похоронили в Москве

Алексея Навального* похоронили в Москве на Борисовском кладбище, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости Крым, 01.03.2024

2024-03-01T17:13

2024-03-01T17:13

2024-03-01T17:28

алексей навальный*

россия

общество

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар - РИА Новости Крым. Алексея Навального* похоронили в Москве на Борисовском кладбище, передает корреспондент РИА Новости.Перед похоронами в храме "Утоли моя печали" в Марьино прошло отпевание, куда пришли его родители, знакомые и сторонники.К месту похорон приехали иностранные послы. Корреспондент агентства успел заметить вблизи Борисовского кладбища посла США Линн Трейси, посла Франции Пьера Леви, посла Германии Александра Ламбсдорфа, посла Канады Сару Тейлор, а также заместителя главы британской дипмиссии Тома Додда.У кладбища были замечены автомобили с дипломатическими номерами Ирландии, Польши, США, Греции, Бельгии и Австрии.Навальный* умер 16 февраля в колонии особого режима в Харпе (ЯНАО).В заключение Навальный* попал после того, как в 2021 году условный срок по делу "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. После нескольких процессов по другим уголовным статьям, включая создание экстремистского сообщества, мошенничество и неуважение к суду (оскорбление судьи, судившей его за клевету на ветерана войны), итоговый срок заключения вырос до 19 лет, а режим колонии - до особого.Читайте также на РИА Новости Крым:Алексей Навальный* - биографияСледком начал проверку по факту смерти Навального*Алексей Навальный* умер в колонии* Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей навальный*, россия, общество, новости