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Навального* похоронили в Москве - РИА Новости Крым, 01.03.2024
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Навального* похоронили в Москве
Навального* похоронили в Москве - РИА Новости Крым, 01.03.2024
Навального* похоронили в Москве
Алексея Навального* похоронили в Москве на Борисовском кладбище, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости Крым, 01.03.2024
2024-03-01T17:13
2024-03-01T17:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар - РИА Новости Крым. Алексея Навального* похоронили в Москве на Борисовском кладбище, передает корреспондент РИА Новости.Перед похоронами в храме "Утоли моя печали" в Марьино прошло отпевание, куда пришли его родители, знакомые и сторонники.К месту похорон приехали иностранные послы. Корреспондент агентства успел заметить вблизи Борисовского кладбища посла США Линн Трейси, посла Франции Пьера Леви, посла Германии Александра Ламбсдорфа, посла Канады Сару Тейлор, а также заместителя главы британской дипмиссии Тома Додда.У кладбища были замечены автомобили с дипломатическими номерами Ирландии, Польши, США, Греции, Бельгии и Австрии.Навальный* умер 16 февраля в колонии особого режима в Харпе (ЯНАО).В заключение Навальный* попал после того, как в 2021 году условный срок по делу "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. После нескольких процессов по другим уголовным статьям, включая создание экстремистского сообщества, мошенничество и неуважение к суду (оскорбление судьи, судившей его за клевету на ветерана войны), итоговый срок заключения вырос до 19 лет, а режим колонии - до особого.Читайте также на РИА Новости Крым:Алексей Навальный* - биографияСледком начал проверку по факту смерти Навального*Алексей Навальный* умер в колонии* Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
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алексей навальный*, россия, общество, новости
Навального* похоронили в Москве

Алексея Навального* похоронили в Москве

17:13 01.03.2024 (обновлено: 17:28 01.03.2024)
 
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМитинг в поддержку фигурантов "московского дела"
Митинг в поддержку фигурантов московского дела - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости . Валерий Мельников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар - РИА Новости Крым. Алексея Навального* похоронили в Москве на Борисовском кладбище, передает корреспондент РИА Новости.
Перед похоронами в храме "Утоли моя печали" в Марьино прошло отпевание, куда пришли его родители, знакомые и сторонники.
К месту похорон приехали иностранные послы. Корреспондент агентства успел заметить вблизи Борисовского кладбища посла США Линн Трейси, посла Франции Пьера Леви, посла Германии Александра Ламбсдорфа, посла Канады Сару Тейлор, а также заместителя главы британской дипмиссии Тома Додда.
У кладбища были замечены автомобили с дипломатическими номерами Ирландии, Польши, США, Греции, Бельгии и Австрии.
Навальный* умер 16 февраля в колонии особого режима в Харпе (ЯНАО).
В заключение Навальный* попал после того, как в 2021 году условный срок по делу "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. После нескольких процессов по другим уголовным статьям, включая создание экстремистского сообщества, мошенничество и неуважение к суду (оскорбление судьи, судившей его за клевету на ветерана войны), итоговый срок заключения вырос до 19 лет, а режим колонии - до особого.
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* Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
 
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