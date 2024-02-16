https://crimea.ria.ru/20240216/aleksey-navalnyy-spravka-1134997026.html
Алексей Навальный*- биография
Алексей Навальный*- биография - РИА Новости Крым, 16.02.2024
Алексей Навальный*- биография
16 февраля Алексей Навальный* умер в исправительной колонии №3 в Ямало-Ненецком автономном округе. РИА Новости Крым, 16.02.2024
2024-02-16T15:09
2024-02-16T15:09
2024-02-16T16:42
алексей навальный*
биография
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости Крым. 16 февраля Алексей Навальный* умер в исправительной колонии №3 в Ямало-Ненецком автономном округе. Ключевые факты его биографии - в материале РИА Новости Крым.Алексей Анатольевич Навальный* родился 4 июня 1976 года в деревне Бутынь Одинцовского района Московской области. Создатель "Фонда борьбы с коррупцией"**, который в большей части финансировали проживающие на западе лица, причисленные к иноагентам.В 2013 году баллотировался на выборах мэра Москвы.C ноября 2013 года возглавлял Центральный совет политической партии "Россия будущего", которая в 2020 году была ликвидирована решением Верховного суда России по требованию Минюста.В декабре 2016 года заявил о намерении участвовать в выборах президента России, которые состоялись в марте 2018 года.С начала 2010-х годов был обвиняемым, ответчиком и свидетелем по ряду уголовных, административных, гражданских и арбитражных дел. В частности, проходил обвиняемым по делу о хищении средств у компании "Ив Роше". В 2014 году по этому делу приговорен к 3,5 годам тюрьмы условно, но нарушил условия отбывания наказания, отправившись в Германию. В январе 2021 года его задержали, а затем назначили реальный срок заключения – 2 года и 8 месяцев лишения свободы.При этом антироссийскую деятельность Навального* поддерживал Запад: в 2021 году Европейский парламент присудил ему премию имени Сахарова, главную награду Евросоюза в области "прав человека". В 2022 году номинирован на Нобелевскую премию мира.В марте прошлого года Лефортовский суд Москвы приговорил Навального* совокупно с предыдущим делом к девяти годам колонии строгого режима за мошенничество и неуважение к суду. Второй эпизод дела касался оскорбления судьи Веры Акимовой, выносившей приговор за клевету на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. По результатам рассмотрения дела Навальный* получил штраф в 850 тысяч рублей.В августе Московский городской суд приговорил Алексея Навального* к 19 годам колонии особого режима по делу об экстремизме. Суд признал его виновным в создании экстремистского сообщества, финансировании экстремистской деятельности и призывах к ней, создании НКО, посягающей на права граждан, а также в вовлечении несовершеннолетних в совершение опасных действий и реабилитации нацизма.В мае 2022 года Мосгорсуд признал решение райсуда законным, и в июне Навального* перевели из ИК-2 в исправительную колонию №6 строгого режима.16 февраля 2024 года Навальный* почувствовал себя плохо после прогулки, практически сразу потерял сознание, врачи скорой констатировали смерть.* Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга**Экстремистская организация, запрещена в России
РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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алексей навальный*, биография, общество
Алексей Навальный*- биография
Алексей Навальный*- биография
15:09 16.02.2024 (обновлено: 16:42 16.02.2024) СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости Крым.
16 февраля Алексей Навальный* умер
в исправительной колонии №3 в Ямало-Ненецком автономном округе.
Ключевые факты его биографии - в материале РИА Новости Крым
.
Алексей Анатольевич Навальный* родился 4 июня 1976 года в деревне Бутынь Одинцовского района Московской области. Создатель "Фонда борьбы с коррупцией"**, который в большей части финансировали проживающие на западе лица, причисленные к иноагентам.
В 2013 году баллотировался на выборах мэра Москвы.
C ноября 2013 года возглавлял Центральный совет политической партии "Россия будущего", которая в 2020 году была ликвидирована решением Верховного суда России по требованию Минюста.
В декабре 2016 года заявил о намерении участвовать в выборах президента России, которые состоялись в марте 2018 года.
С начала 2010-х годов был обвиняемым, ответчиком и свидетелем по ряду уголовных, административных, гражданских и арбитражных дел. В частности, проходил обвиняемым по делу о хищении средств у компании "Ив Роше". В 2014 году по этому делу приговорен к 3,5 годам тюрьмы условно, но нарушил условия отбывания наказания, отправившись в Германию. В январе 2021 года его задержали, а затем назначили реальный срок заключения – 2 года и 8 месяцев лишения свободы.
При этом антироссийскую деятельность Навального* поддерживал Запад: в 2021 году Европейский парламент присудил ему премию имени Сахарова, главную награду Евросоюза в области "прав человека". В 2022 году номинирован на Нобелевскую премию мира.
В марте прошлого года Лефортовский суд Москвы приговорил Навального* совокупно с предыдущим делом к девяти годам колонии строгого режима за мошенничество и неуважение к суду. Второй эпизод дела касался оскорбления судьи Веры Акимовой, выносившей приговор за клевету на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. По результатам рассмотрения дела Навальный* получил штраф в 850 тысяч рублей.
В августе Московский городской суд приговорил Алексея Навального* к 19 годам колонии особого режима по делу об экстремизме. Суд признал его виновным в создании экстремистского сообщества, финансировании экстремистской деятельности и призывах к ней, создании НКО, посягающей на права граждан, а также в вовлечении несовершеннолетних в совершение опасных действий и реабилитации нацизма.
В мае 2022 года Мосгорсуд признал решение райсуда законным, и в июне Навального* перевели из ИК-2 в исправительную колонию №6 строгого режима.
16 февраля 2024 года Навальный* почувствовал себя плохо после прогулки, практически сразу потерял сознание, врачи скорой констатировали смерть.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
**Экстремистская организация, запрещена в России