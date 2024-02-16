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Алексей Навальный*- биография

Алексей Навальный*- биография - РИА Новости Крым, 16.02.2024

Алексей Навальный*- биография

16 февраля Алексей Навальный* умер в исправительной колонии №3 в Ямало-Ненецком автономном округе. РИА Новости Крым, 16.02.2024

2024-02-16T15:09

2024-02-16T15:09

2024-02-16T16:42

алексей навальный*

биография

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости Крым. 16 февраля Алексей Навальный* умер в исправительной колонии №3 в Ямало-Ненецком автономном округе. Ключевые факты его биографии - в материале РИА Новости Крым.Алексей Анатольевич Навальный* родился 4 июня 1976 года в деревне Бутынь Одинцовского района Московской области. Создатель "Фонда борьбы с коррупцией"**, который в большей части финансировали проживающие на западе лица, причисленные к иноагентам.В 2013 году баллотировался на выборах мэра Москвы.C ноября 2013 года возглавлял Центральный совет политической партии "Россия будущего", которая в 2020 году была ликвидирована решением Верховного суда России по требованию Минюста.В декабре 2016 года заявил о намерении участвовать в выборах президента России, которые состоялись в марте 2018 года.С начала 2010-х годов был обвиняемым, ответчиком и свидетелем по ряду уголовных, административных, гражданских и арбитражных дел. В частности, проходил обвиняемым по делу о хищении средств у компании "Ив Роше". В 2014 году по этому делу приговорен к 3,5 годам тюрьмы условно, но нарушил условия отбывания наказания, отправившись в Германию. В январе 2021 года его задержали, а затем назначили реальный срок заключения – 2 года и 8 месяцев лишения свободы.При этом антироссийскую деятельность Навального* поддерживал Запад: в 2021 году Европейский парламент присудил ему премию имени Сахарова, главную награду Евросоюза в области "прав человека". В 2022 году номинирован на Нобелевскую премию мира.В марте прошлого года Лефортовский суд Москвы приговорил Навального* совокупно с предыдущим делом к девяти годам колонии строгого режима за мошенничество и неуважение к суду. Второй эпизод дела касался оскорбления судьи Веры Акимовой, выносившей приговор за клевету на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. По результатам рассмотрения дела Навальный* получил штраф в 850 тысяч рублей.В августе Московский городской суд приговорил Алексея Навального* к 19 годам колонии особого режима по делу об экстремизме. Суд признал его виновным в создании экстремистского сообщества, финансировании экстремистской деятельности и призывах к ней, создании НКО, посягающей на права граждан, а также в вовлечении несовершеннолетних в совершение опасных действий и реабилитации нацизма.В мае 2022 года Мосгорсуд признал решение райсуда законным, и в июне Навального* перевели из ИК-2 в исправительную колонию №6 строгого режима.16 февраля 2024 года Навальный* почувствовал себя плохо после прогулки, практически сразу потерял сознание, врачи скорой констатировали смерть.* Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга**Экстремистская организация, запрещена в России

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей навальный*, биография, общество