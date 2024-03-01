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Крымский мост открыт - РИА Новости Крым, 01.03.2024
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Крымский мост открыт
Крымский мост открыт - РИА Новости Крым, 01.03.2024
Крымский мост открыт
Движение транспорта по Крымскому мосту восстановлено после второй за сутки приостановки. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 01.03.2024
2024-03-01T17:46
2024-03-01T17:52
крымский мост
атаки всу на крым
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. Движение транспорта по Крымскому мосту восстановлено после второй за сутки приостановки. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Мостовой переход был перекрыт с 15.30 до 16.40 и с 16.58 до 17.45.Движение по мостовому переходу периодически приостанавливают в целях безопасности. Водителям и пассажирам авто, которые оказались в зоне досмотра или на мосту, в таких случаях необходимо соблюдать указания сотрудников служб. Ограничительные меры носят временный характер, после снятия запрета движение транспорта возобновляется.Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Власти республики подчеркивают, что Крымский мост является стратегическим объектом, безопасность которого имеет приоритетное значение, и просят с пониманием относиться к временным неудобствам.
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Крымский мост открыт

Движение по Крымскому мосту восстановлено

17:46 01.03.2024 (обновлено: 17:52 01.03.2024)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. Движение транспорта по Крымскому мосту восстановлено после второй за сутки приостановки. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", – говорится в сообщении.
Мостовой переход был перекрыт с 15.30 до 16.40 и с 16.58 до 17.45.
Движение по мостовому переходу периодически приостанавливают в целях безопасности. Водителям и пассажирам авто, которые оказались в зоне досмотра или на мосту, в таких случаях необходимо соблюдать указания сотрудников служб. Ограничительные меры носят временный характер, после снятия запрета движение транспорта возобновляется.
Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Власти республики подчеркивают, что Крымский мост является стратегическим объектом, безопасность которого имеет приоритетное значение, и просят с пониманием относиться к временным неудобствам.
 
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