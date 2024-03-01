https://crimea.ria.ru/20240301/krymskiy-most-otkryt-1135346469.html

Крымский мост открыт

Крымский мост открыт - РИА Новости Крым, 01.03.2024

Крымский мост открыт

Движение транспорта по Крымскому мосту восстановлено после второй за сутки приостановки. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 01.03.2024

2024-03-01T17:46

2024-03-01T17:46

2024-03-01T17:52

крымский мост

атаки всу на крым

всу (вооруженные силы украины)

крым

безопасность республики крым и севастополя

безопасность

керчь

тамань

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/02/1129754557_0:1081:1965:2186_1920x0_80_0_0_b3d85570e4a6696a4f5e3fb56072a6c8.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. Движение транспорта по Крымскому мосту восстановлено после второй за сутки приостановки. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Мостовой переход был перекрыт с 15.30 до 16.40 и с 16.58 до 17.45.Движение по мостовому переходу периодически приостанавливают в целях безопасности. Водителям и пассажирам авто, которые оказались в зоне досмотра или на мосту, в таких случаях необходимо соблюдать указания сотрудников служб. Ограничительные меры носят временный характер, после снятия запрета движение транспорта возобновляется.Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Власти республики подчеркивают, что Крымский мост является стратегическим объектом, безопасность которого имеет приоритетное значение, и просят с пониманием относиться к временным неудобствам.

крымский мост

крым

керчь

тамань

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, атаки всу на крым, всу (вооруженные силы украины), крым, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, керчь, тамань, новости крыма