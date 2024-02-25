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Потеряют страну: Лукашенко назвал главное условие существования Украины - РИА Новости Крым, 25.02.2024
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Потеряют страну: Лукашенко назвал главное условие существования Украины
Потеряют страну: Лукашенко назвал главное условие существования Украины - РИА Новости Крым, 25.02.2024
Потеряют страну: Лукашенко назвал главное условие существования Украины
Россия взяла курс на мирное урегулирование конфликта на Украине, заявил в воскресенье президент Белоруссии Александр Лукашенко. РИА Новости Крым, 25.02.2024
2024-02-25T12:21
2024-02-25T12:21
президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко
белоруссия
политика
россия
украина
переговоры
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев - РИА Новости Крым. Россия взяла курс на мирное урегулирование конфликта на Украине, заявил в воскресенье президент Белоруссии Александр Лукашенко.Он также отметил, что оснований у Украины вести мирные переговоры более чем достаточно, так как в военном отношении ситуация в зоне конфликта для Киева развивается по негативному сценарию.Читайте также на РИА Новости Крым:Украина собрала на границе с Белоруссией ударную группировку32 тысячи солдат НАТО стоят на границе России и Белоруссии – ЛукашенкоПодлинно союзническая поддержка: Путин об отношениях РФ и Белоруссии
https://crimea.ria.ru/20240225/lukashenko-otvetil-na-vopros-ob-uchastii-v-vyborakh-prezidenta-v-2025-godu-1135198521.html
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президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, белоруссия, политика, россия, украина, переговоры, новости
Потеряют страну: Лукашенко назвал главное условие существования Украины

Лукашенко: если украинские власти не пойдут на переговоры - потеряют страну

12:21 25.02.2024
 
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Заседание Высшего государственного совета Союзного государства - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев - РИА Новости Крым. Россия взяла курс на мирное урегулирование конфликта на Украине, заявил в воскресенье президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Он также отметил, что оснований у Украины вести мирные переговоры более чем достаточно, так как в военном отношении ситуация в зоне конфликта для Киева развивается по негативному сценарию.

"Если (украинские власти - ред.) не пойдут на переговоры с Россией-полностью потеряют страну", - заявил журналистам Лукашенко, слова которого приводит РИА Новости.

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