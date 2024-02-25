https://crimea.ria.ru/20240225/poteryayut-stranu-lukashenko-nazval-glavnoe-uslovie-suschestvovaniya-ukrainy-1135198896.html

Потеряют страну: Лукашенко назвал главное условие существования Украины

Потеряют страну: Лукашенко назвал главное условие существования Украины - РИА Новости Крым, 25.02.2024

Потеряют страну: Лукашенко назвал главное условие существования Украины

Россия взяла курс на мирное урегулирование конфликта на Украине, заявил в воскресенье президент Белоруссии Александр Лукашенко. РИА Новости Крым, 25.02.2024

2024-02-25T12:21

2024-02-25T12:21

2024-02-25T12:21

президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко

белоруссия

политика

россия

украина

переговоры

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев - РИА Новости Крым. Россия взяла курс на мирное урегулирование конфликта на Украине, заявил в воскресенье президент Белоруссии Александр Лукашенко.Он также отметил, что оснований у Украины вести мирные переговоры более чем достаточно, так как в военном отношении ситуация в зоне конфликта для Киева развивается по негативному сценарию.Читайте также на РИА Новости Крым:Украина собрала на границе с Белоруссией ударную группировку32 тысячи солдат НАТО стоят на границе России и Белоруссии – ЛукашенкоПодлинно союзническая поддержка: Путин об отношениях РФ и Белоруссии

https://crimea.ria.ru/20240225/lukashenko-otvetil-na-vopros-ob-uchastii-v-vyborakh-prezidenta-v-2025-godu-1135198521.html

белоруссия

россия

украина

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, белоруссия, политика, россия, украина, переговоры, новости