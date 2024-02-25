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Какой сегодня праздник: 25 февраля - РИА Новости Крым, 25.02.2024
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Какой сегодня праздник: 25 февраля
Какой сегодня праздник: 25 февраля - РИА Новости Крым, 25.02.2024
Какой сегодня праздник: 25 февраля
25 февраля на Руси пекли рыбные пироги. В 1836 году был запатентован револьвер Кольт, в 1992 году было образовано Российское космическое агентство. А еще 25... РИА Новости Крым, 25.02.2024
2024-02-25T00:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. 25 февраля на Руси пекли рыбные пироги. В 1836 году был запатентован револьвер Кольт, в 1992 году было образовано Российское космическое агентство. А еще 25 февраля родились режиссер Алексей Балабанов и художник Пьер Ренуар.Что празднуют в миреНа Руси 25 февраля отмечали Алексея Рыбного. Этот праздник посвящен митрополиту Алексию, государственному деятелю и дипломату XIV века. Считалось, что на Алексия начинает таять снег, что благоприятно сказывается на ловле рыбы. В этот день хозяйки готовили рыбные блюда, главным из которых были расстегаи.В Краснодарском крае отмечают День экономиста, а в Башкортостане - День Государственного флага Республики.Еще сегодня День открытия спирта и День арахиса в шоколаде. Именины у Алексия, Антония, Евгения, Марии, Мелетия.Знаменательные событияВ 1836 году американский оружейник Сэмюэл Кольт получил патент на 6-зарядный револьвер 45-го калибра – первый автоматический "Кольт".В 1956 году на ХХ съезде КПСС Никита Хрущев выступил с докладом о разоблачении культа личности Иосифа Сталина.В 1992 году было образовано Российское космическое агентство, являющееся правопреемником Министерства общего машиностроения СССР.Кто родился25 февраля 1707 года родился итальянский драматург Карло Гольдони, основоположник итальянской буржуазной драмы. За один только 1750 год он написал 16 комедий. В их числе шедевры: "Лжец", "Кофейня", "Семейство антиквара", "Бабьи сплетни". А за период 1756-62 годов он написал еще около 60 пьес, включая знаменитую "Трактирщицу".В 1841 году на свет появился французский живописец, график и скульптор Пьер Огюст Ренуар. Он считается одной из ведущих фигур в импрессионизме. За все время живописец создал больше тысячи полотен. Писатель Октав Мирбо назвал Ренуара "единственным великим художником, не написавшим за свою жизнь ни одной печальной картины".А в 1959 году в Свердловске (сейчас Екатеринбург) родился Алексей Балабанов - один из самых неоднозначных российских кинорежиссеров. Среди его фильмов - "Брат" с Сергеем Бодровым-младшим, "Про уродов и людей", "Груз 200", "Брат-2", "Жмурки", "Мне не больно", "Морфий".Также 25 февраля родились полпред Президента РФ в Южном федеральном округе Владимир Устинов, композитор Алексей Гарнизов, американская актриса Теа Леони, канадский певец Дэниел Паутер и другие.
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РИА Новости Крым
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праздники и памятные даты, общество, новости
Какой сегодня праздник: 25 февраля

Что отмечают в России и в мире в воскресенье, 25 февраля

00:00 25.02.2024
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПироги
Пироги - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. 25 февраля на Руси пекли рыбные пироги. В 1836 году был запатентован револьвер Кольт, в 1992 году было образовано Российское космическое агентство. А еще 25 февраля родились режиссер Алексей Балабанов и художник Пьер Ренуар.

Что празднуют в мире

На Руси 25 февраля отмечали Алексея Рыбного. Этот праздник посвящен митрополиту Алексию, государственному деятелю и дипломату XIV века. Считалось, что на Алексия начинает таять снег, что благоприятно сказывается на ловле рыбы. В этот день хозяйки готовили рыбные блюда, главным из которых были расстегаи.
В Краснодарском крае отмечают День экономиста, а в Башкортостане - День Государственного флага Республики.
Еще сегодня День открытия спирта и День арахиса в шоколаде. Именины у Алексия, Антония, Евгения, Марии, Мелетия.

Знаменательные события

В 1836 году американский оружейник Сэмюэл Кольт получил патент на 6-зарядный револьвер 45-го калибра – первый автоматический "Кольт".
В 1956 году на ХХ съезде КПСС Никита Хрущев выступил с докладом о разоблачении культа личности Иосифа Сталина.
В 1992 году было образовано Российское космическое агентство, являющееся правопреемником Министерства общего машиностроения СССР.

Кто родился

25 февраля 1707 года родился итальянский драматург Карло Гольдони, основоположник итальянской буржуазной драмы. За один только 1750 год он написал 16 комедий. В их числе шедевры: "Лжец", "Кофейня", "Семейство антиквара", "Бабьи сплетни". А за период 1756-62 годов он написал еще около 60 пьес, включая знаменитую "Трактирщицу".
В 1841 году на свет появился французский живописец, график и скульптор Пьер Огюст Ренуар. Он считается одной из ведущих фигур в импрессионизме. За все время живописец создал больше тысячи полотен. Писатель Октав Мирбо назвал Ренуара "единственным великим художником, не написавшим за свою жизнь ни одной печальной картины".
А в 1959 году в Свердловске (сейчас Екатеринбург) родился Алексей Балабанов - один из самых неоднозначных российских кинорежиссеров. Среди его фильмов - "Брат" с Сергеем Бодровым-младшим, "Про уродов и людей", "Груз 200", "Брат-2", "Жмурки", "Мне не больно", "Морфий".
Также 25 февраля родились полпред Президента РФ в Южном федеральном округе Владимир Устинов, композитор Алексей Гарнизов, американская актриса Теа Леони, канадский певец Дэниел Паутер и другие.
 
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Заголовок открываемого материала
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00:00Какой сегодня праздник: 25 февраля
23:31Крымский мост открыт
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