https://crimea.ria.ru/20240225/bolee-1000-mashin-zhdut-proezda-po-krymskomu-mostu-posle-otkrytiya-dvizheniya-1135207858.html
Более 1000 машин ждут проезда по Крымскому мосту после открытия движения
Более 1000 машин ждут проезда по Крымскому мосту после открытия движения - РИА Новости Крым, 25.02.2024
Более 1000 машин ждут проезда по Крымскому мосту после открытия движения
Более 1000 автомобилей стоят в очереди перед Крымским мостом после открытия проезда по транспортному переходу. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной... РИА Новости Крым, 25.02.2024
2024-02-25T22:10
2024-02-25T22:10
2024-02-25T22:11
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
логистика
транспорт
крым
краснодарский край
тамань
керчь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/03/17/1119386689_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_687a341315c9ecea26fe9346570dd51a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Более 1000 автомобилей стоят в очереди перед Крымским мостом после открытия проезда по транспортному переходу. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте.Движение по транспортному переходу было перекрыто в воскресенье в 18:18, ограничение продлилось более трех часов.Проезжать по Крымскому мосту разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. Добраться из Крыма на материк и обратно можно также через Керченскую паромную переправу и по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км, ориентировочное время в пути – семь часов.
крымский мост
крым
краснодарский край
тамань
керчь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/03/17/1119386689_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_515f9a60c998fa655c64341cfdf66650.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крымский мост, логистика, транспорт, крым, краснодарский край, тамань, керчь
Более 1000 машин ждут проезда по Крымскому мосту после открытия движения
В очереди возле Крымского моста 1050 авто
22:10 25.02.2024 (обновлено: 22:11 25.02.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Более 1000 автомобилей стоят в очереди перед Крымским мостом после открытия проезда по транспортному переходу. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте.
Движение по транспортному переходу было перекрыто в воскресенье в 18:18, ограничение продлилось более трех часов.
"В очереди со стороны Тамани находится 600 транспортных средств. Время ожидания около двух часов. В очереди со стороны Керчи находится 450 транспортных средств. Время ожидания около двух часов", – сказано в сообщении.
Проезжать по Крымскому мосту разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. Добраться из Крыма на материк и обратно можно также через Керченскую паромную переправу и по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км, ориентировочное время в пути – семь часов.