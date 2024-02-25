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Более 1000 машин ждут проезда по Крымскому мосту после открытия движения - РИА Новости Крым, 25.02.2024
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Более 1000 машин ждут проезда по Крымскому мосту после открытия движения
Более 1000 машин ждут проезда по Крымскому мосту после открытия движения - РИА Новости Крым, 25.02.2024
Более 1000 машин ждут проезда по Крымскому мосту после открытия движения
Более 1000 автомобилей стоят в очереди перед Крымским мостом после открытия проезда по транспортному переходу. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной... РИА Новости Крым, 25.02.2024
2024-02-25T22:10
2024-02-25T22:11
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
логистика
транспорт
крым
краснодарский край
тамань
керчь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Более 1000 автомобилей стоят в очереди перед Крымским мостом после открытия проезда по транспортному переходу. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте.Движение по транспортному переходу было перекрыто в воскресенье в 18:18, ограничение продлилось более трех часов.Проезжать по Крымскому мосту разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. Добраться из Крыма на материк и обратно можно также через Керченскую паромную переправу и по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км, ориентировочное время в пути – семь часов.
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крымский мост, логистика, транспорт, крым, краснодарский край, тамань, керчь
Более 1000 машин ждут проезда по Крымскому мосту после открытия движения

В очереди возле Крымского моста 1050 авто

22:10 25.02.2024 (обновлено: 22:11 25.02.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Более 1000 автомобилей стоят в очереди перед Крымским мостом после открытия проезда по транспортному переходу. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте.
Движение по транспортному переходу было перекрыто в воскресенье в 18:18, ограничение продлилось более трех часов.

"В очереди со стороны Тамани находится 600 транспортных средств. Время ожидания около двух часов. В очереди со стороны Керчи находится 450 транспортных средств. Время ожидания около двух часов", – сказано в сообщении.

Проезжать по Крымскому мосту разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. Добраться из Крыма на материк и обратно можно также через Керченскую паромную переправу и по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км, ориентировочное время в пути – семь часов.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостЛогистикаТранспортКрымКраснодарский крайТаманьКерчь
 
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