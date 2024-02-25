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Более 1000 машин ждут проезда по Крымскому мосту после открытия движения

Более 1000 машин ждут проезда по Крымскому мосту после открытия движения - РИА Новости Крым, 25.02.2024

Более 1000 машин ждут проезда по Крымскому мосту после открытия движения

Более 1000 автомобилей стоят в очереди перед Крымским мостом после открытия проезда по транспортному переходу. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной... РИА Новости Крым, 25.02.2024

2024-02-25T22:10

2024-02-25T22:10

2024-02-25T22:11

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

логистика

транспорт

крым

краснодарский край

тамань

керчь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Более 1000 автомобилей стоят в очереди перед Крымским мостом после открытия проезда по транспортному переходу. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте.Движение по транспортному переходу было перекрыто в воскресенье в 18:18, ограничение продлилось более трех часов.Проезжать по Крымскому мосту разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. Добраться из Крыма на материк и обратно можно также через Керченскую паромную переправу и по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км, ориентировочное время в пути – семь часов.

крымский мост

крым

краснодарский край

тамань

керчь

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, логистика, транспорт, крым, краснодарский край, тамань, керчь