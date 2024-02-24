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ПВО уничтожила еще один беспилотник ВСУ над Белгородской областью - РИА Новости Крым, 24.02.2024
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ПВО уничтожила еще один беспилотник ВСУ над Белгородской областью
ПВО уничтожила еще один беспилотник ВСУ над Белгородской областью - РИА Новости Крым, 24.02.2024
ПВО уничтожила еще один беспилотник ВСУ над Белгородской областью
Российские системы ПВО уничтожили еще один украинский беспилотник над территорией Белгородской области, сообщили в субботу в Минобороны России. РИА Новости Крым, 24.02.2024
2024-02-24T20:55
2024-02-24T20:56
беспилотник (бпла, дрон)
министерство обороны рф
белгородская область
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА Новости Крым. Российские системы ПВО уничтожили еще один украинский беспилотник над территорией Белгородской области, сообщили в субботу в Минобороны России.Ранее МО РФ сообщило об уничтожении украинского беспилотника над Белгородской областью около 15.00 мск.Отмечается, что дежурные средствами ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Белгородской области.ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать российские регионы про помощи беспилотников, ракет, реактивных снарядов. Накануне вечером российские ПВО уничтожили дроны над Тульской, Белгородской и Брянской областями. Днем два беспилотника сбили в небе над Курской областью.Читайте также на РИА Новости Крым:Авиация РФ уничтожила Миг-29, западные ракеты и больше 600 дронов ВСУВ Белгородской области ВСУ атаковали гражданские грузовики – есть раненыеБеспилотник ВСУ атаковал Брянскую область
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Новости
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РИА Новости Крым
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беспилотник (бпла, дрон), министерство обороны рф, белгородская область, всу (вооруженные силы украины), происшествия, новости
ПВО уничтожила еще один беспилотник ВСУ над Белгородской областью

Российская ПВО уничтожила еще один беспилотник ВСУ над Белгородской областью - МО РФ

20:55 24.02.2024 (обновлено: 20:56 24.02.2024)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота российских средств ПВО
Работа российских средств ПВО - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА Новости Крым. Российские системы ПВО уничтожили еще один украинский беспилотник над территорией Белгородской области, сообщили в субботу в Минобороны России.
Ранее МО РФ сообщило об уничтожении украинского беспилотника над Белгородской областью около 15.00 мск.
"Двадцать четвертого февраля около 20.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Отмечается, что дежурные средствами ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Белгородской области.
ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать российские регионы про помощи беспилотников, ракет, реактивных снарядов. Накануне вечером российские ПВО уничтожили дроны над Тульской, Белгородской и Брянской областями. Днем два беспилотника сбили в небе над Курской областью.
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Беспилотник (БПЛА, дрон)Министерство обороны РФБелгородская областьВСУ (Вооруженные силы Украины)ПроисшествияНовости
 
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