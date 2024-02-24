https://crimea.ria.ru/20240224/pvo-unichtozhila-esche-odin-bespilotnik-vsu-nad-belgorodskoy-oblastyu-1135190398.html

ПВО уничтожила еще один беспилотник ВСУ над Белгородской областью

ПВО уничтожила еще один беспилотник ВСУ над Белгородской областью - РИА Новости Крым, 24.02.2024

ПВО уничтожила еще один беспилотник ВСУ над Белгородской областью

Российские системы ПВО уничтожили еще один украинский беспилотник над территорией Белгородской области, сообщили в субботу в Минобороны России. РИА Новости Крым, 24.02.2024

2024-02-24T20:55

2024-02-24T20:55

2024-02-24T20:56

беспилотник (бпла, дрон)

министерство обороны рф

белгородская область

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА Новости Крым. Российские системы ПВО уничтожили еще один украинский беспилотник над территорией Белгородской области, сообщили в субботу в Минобороны России.Ранее МО РФ сообщило об уничтожении украинского беспилотника над Белгородской областью около 15.00 мск.Отмечается, что дежурные средствами ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Белгородской области.ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать российские регионы про помощи беспилотников, ракет, реактивных снарядов. Накануне вечером российские ПВО уничтожили дроны над Тульской, Белгородской и Брянской областями. Днем два беспилотника сбили в небе над Курской областью.Читайте также на РИА Новости Крым:Авиация РФ уничтожила Миг-29, западные ракеты и больше 600 дронов ВСУВ Белгородской области ВСУ атаковали гражданские грузовики – есть раненыеБеспилотник ВСУ атаковал Брянскую область

белгородская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

беспилотник (бпла, дрон), министерство обороны рф, белгородская область, всу (вооруженные силы украины), происшествия, новости