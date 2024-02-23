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Как празднуют в Крыму День защитника Отечества - ВИДЕО - РИА Новости Крым, 23.02.2024
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Как празднуют в Крыму День защитника Отечества - ВИДЕО
Как празднуют в Крыму День защитника Отечества - ВИДЕО - РИА Новости Крым, 23.02.2024
Как празднуют в Крыму День защитника Отечества - ВИДЕО
Как в Крыму и Севастополе отмечают День защитника Отечества и 10 годовщину начала Русской весны, смотрите на видео РИА Новости Крым. РИА Новости Крым, 23.02.2024
2024-02-23T11:55
2024-02-23T11:55
крым
севастополь
видео
день защитника отечества
общество
память
история
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев - РИА Новости Крым. Как в Крыму и Севастополе отмечают День защитника Отечества и 10 годовщину начала Русской весны, смотрите на видео РИА Новости Крым.Вечером 23 февраля в 21:00 Севастополе и Керчи, а также в других городах-героях страны произведут артиллерийские салюты в честь Дня защитника Отечества.23 февраля в России отмечается День защитника Отечества, день воинской славы страны. Праздник берет начало в эпоху СССР – тогда 23 февраля ежегодно отмечался как всенародный праздник – День Советской Армии и Военно-Морского Флота.Читайте также на РИА Новости Крым:Двадцать улиц в городах Крыма получили имена героев спецоперации"Быть воином – жить вечно": обелиск героям СВО открыли в Евпатории
https://crimea.ria.ru/20240223/10-let-mitingu-narodnoy-voli-v-sevastopole-kak-eto-bylo--v-dnyakh-i-litsakh-1135144769.html
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крым, севастополь, видео, день защитника отечества, общество, память, история
Как празднуют в Крыму День защитника Отечества - ВИДЕО

В Крыму и Севастополе празднуют День защитника Отечества

11:55 23.02.2024
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев - РИА Новости Крым. Как в Крыму и Севастополе отмечают День защитника Отечества и 10 годовщину начала Русской весны, смотрите на видео РИА Новости Крым.
Вечером 23 февраля в 21:00 Севастополе и Керчи, а также в других городах-героях страны произведут артиллерийские салюты в честь Дня защитника Отечества.
23 февраля в России отмечается День защитника Отечества, день воинской славы страны. Праздник берет начало в эпоху СССР – тогда 23 февраля ежегодно отмечался как всенародный праздник – День Советской Армии и Военно-Морского Флота.
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