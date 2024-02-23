https://crimea.ria.ru/20240223/kak-prazdnuyut-v-krymu-den-zaschitnika-otechestva---video-1135172445.html

Как празднуют в Крыму День защитника Отечества - ВИДЕО

Как празднуют в Крыму День защитника Отечества - ВИДЕО - РИА Новости Крым, 23.02.2024

Как празднуют в Крыму День защитника Отечества - ВИДЕО

Как в Крыму и Севастополе отмечают День защитника Отечества и 10 годовщину начала Русской весны, смотрите на видео РИА Новости Крым. РИА Новости Крым, 23.02.2024

2024-02-23T11:55

2024-02-23T11:55

2024-02-23T11:55

крым

севастополь

видео

день защитника отечества

общество

память

история

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111842/19/1118421929_0:169:1620:1080_1920x0_80_0_0_7621c61b62d4d3032c152e50e503fe86.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев - РИА Новости Крым. Как в Крыму и Севастополе отмечают День защитника Отечества и 10 годовщину начала Русской весны, смотрите на видео РИА Новости Крым.Вечером 23 февраля в 21:00 Севастополе и Керчи, а также в других городах-героях страны произведут артиллерийские салюты в честь Дня защитника Отечества.23 февраля в России отмечается День защитника Отечества, день воинской славы страны. Праздник берет начало в эпоху СССР – тогда 23 февраля ежегодно отмечался как всенародный праздник – День Советской Армии и Военно-Морского Флота.Читайте также на РИА Новости Крым:Двадцать улиц в городах Крыма получили имена героев спецоперации"Быть воином – жить вечно": обелиск героям СВО открыли в Евпатории

https://crimea.ria.ru/20240223/10-let-mitingu-narodnoy-voli-v-sevastopole-kak-eto-bylo--v-dnyakh-i-litsakh-1135144769.html

крым

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, севастополь, видео, день защитника отечества, общество, память, история