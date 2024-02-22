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ОСАГО в Крыму: что доступно и каких ждать изменений в марте 2024
ОСАГО в Крыму: что доступно и каких ждать изменений в марте 2024 - РИА Новости Крым, 22.02.2024
ОСАГО в Крыму: что доступно и каких ждать изменений в марте 2024
Полисы ОСАГО в Крыму предлагают не менее пяти проверенных компаний, и проблем с заключением договоров нет, как и с выплатами. Кроме того с марта будут... РИА Новости Крым, 22.02.2024
2024-02-22T20:35
2024-02-22T20:35
2024-02-22T20:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости Крым. Полисы ОСАГО в Крыму предлагают не менее пяти проверенных компаний, и проблем с заключением договоров нет, как и с выплатами. Кроме того с марта будут оформляться удобные для некоторых автолюбителей короткие полисы в связи с обновлением законодательства. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил начальник управления бизнес-анализа Российского союза автостраховщиков (РСА) Станислав Сидорич.О заключении договоров ОСАГО в КрымуПо словам Сидорича, учитывая, что система ОСАГО существует уже достаточно давно, основные возможные проблемы ее уже решены. И хоть есть нюансы, характерные для нынешнего подсанкционного времени, все они решаемы, заверил он."Существует ряд проблем с поставками запчастей на рынок России. Но, так или иначе, они решаются. По количеству жалоб, которые мы получаем на доступность ОСАГО, еще какие-то вещи, видим, что их немного. В том числе по Крыму ситуация с доступностью услуг, учитывая вопрос санкций, решена", – сказал Сидорич.Он отметил, что в Крыму полисы ОСАГО продают как минимум пять компаний, которые работают, имея собственные филиалы и представительства – отдельно в Севастополе и по территории всего Крыма."Плюс у нас сейчас есть возможность заключать договоры ОСАГО в виде электронного документа, и мы по статистике видим, что и крупные компании тоже договоры с жителями Крыма заключают", – добавил представитель РСА.В случае возникновения проблем с заключением договора на сайте страховщика, автовладельцы могут воспользоваться системой гарантированного заключения договоров ОСАГО "Я гарант" на сайте Российского союза автостраховщиков", сказал он, подчеркнув, что в этой части у крымчан проблем также не возникает.По словам Сидорича, число тех, кто оформляет электронные страховые полисы, с каждым годом растет, и сейчас доля таких владельцев транспортных средств уже превысила 50%. При этом любой удобный метод страхования доступен и может быть использован, отметил он.По его словам, стоимость полисов ОСАГО в Крыму даже меньше, чем в некоторых других регионах России. Это обусловлено более низким коэффициентом, который устанавливается в зависимости от территории преимущественного использования транспортного средства.Для Крыма в целом коэффициент территории ОСАГО составляет 0,68, отметил он, для Симферополя и Севастополя показатель чуть больше (соответственно 0,76 и 0,82 – ред.).Что нового для страхователей с марта 2024Кроме того, Сидорич отметил, что 2 марта в России вступают в силу изменения в закон об ОСАГО, в соответствии с которым страхователи смогут приобретать в том числе короткие полисы, которые будут стоить дешевле.Такие полисы могут быть удобны автовладельцам, которые используют машину в определенное время года или месяца для своих целей. Например, таксистам, работающим только на выходных, или тем, кто пользуется личным автомобилем исключительно для поездок на дачу или в отпуска, предпочитая в остальных случаях общественный транспорт.Рекомендованные альтернативы ОСАГОСидорич напомнил, что есть также полисы КАСКО, которые рекомендуется оформлять, если владелец ТС хочет защитить свой собственный автомобиль.Кроме того, есть добровольное страхование автогражданской ответственности владельцев транспортных средств на случай, если, по мнению автовладельца, законодательно установленных лимитов, ему недостаточно. В таком случае клиент может оформить дополнительно так называемый полис ДСАГО и расширить возможности, чтобы полностью защитить свои интересы на случай ДТП, заключил эксперт.Читайте также на РИА Новости Крым:Освобождение от ОСАГО для новых регионов РФ продлили до 2025 года Когда в Крыму полноценно заработает новый закон о такси – мнение Как защитить автомобиль от контрафактного масла – автоэксперт
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осаго, общество, совет эксперта, автомобиль, крым, новости, новости крыма, станислав сидорич, страхование
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости Крым.
Полисы ОСАГО в Крыму предлагают не менее пяти проверенных компаний, и проблем с заключением договоров нет, как и с выплатами. Кроме того с марта будут оформляться удобные для некоторых автолюбителей короткие полисы в связи с обновлением законодательства. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
сообщил начальник управления бизнес-анализа Российского союза автостраховщиков (РСА) Станислав Сидорич.
О заключении договоров ОСАГО в Крыму
По словам Сидорича, учитывая, что система ОСАГО существует уже достаточно давно, основные возможные проблемы ее уже решены. И хоть есть нюансы, характерные для нынешнего подсанкционного времени, все они решаемы, заверил он.
"Существует ряд проблем с поставками запчастей на рынок России. Но, так или иначе, они решаются. По количеству жалоб, которые мы получаем на доступность ОСАГО, еще какие-то вещи, видим, что их немного. В том числе по Крыму ситуация с доступностью услуг, учитывая вопрос санкций, решена", – сказал Сидорич.
Он отметил, что в Крыму полисы ОСАГО продают как минимум пять компаний, которые работают, имея собственные филиалы и представительства – отдельно в Севастополе и по территории всего Крыма.
"Плюс у нас сейчас есть возможность заключать договоры ОСАГО в виде электронного документа, и мы по статистике видим, что и крупные компании тоже договоры с жителями Крыма заключают", – добавил представитель РСА.
В случае возникновения проблем с заключением договора на сайте страховщика, автовладельцы могут воспользоваться системой гарантированного заключения договоров ОСАГО "Я гарант" на сайте Российского союза автостраховщиков", сказал он, подчеркнув, что в этой части у крымчан проблем также не возникает.
По словам Сидорича, число тех, кто оформляет электронные страховые полисы, с каждым годом растет, и сейчас доля таких владельцев транспортных средств уже превысила 50%. При этом любой удобный метод страхования доступен и может быть использован, отметил он.
"С выплатами проблем тоже нет. Тем более учитывая возможность использовать удаленные сервисы. Для страхователя и потерпевшего сейчас делается все, чтобы этим продуктом было удобно пользоваться", – добавил Сидорич.
По его словам, стоимость полисов ОСАГО в Крыму даже меньше, чем в некоторых других регионах России. Это обусловлено более низким коэффициентом, который устанавливается в зависимости от территории преимущественного использования транспортного средства.
Для Крыма в целом коэффициент территории ОСАГО составляет 0,68, отметил он, для Симферополя и Севастополя показатель чуть больше (соответственно 0,76 и 0,82 – ред.).
Что нового для страхователей с марта 2024
Кроме того, Сидорич отметил, что 2 марта в России вступают в силу изменения в закон об ОСАГО, в соответствии с которым страхователи смогут приобретать в том числе короткие полисы, которые будут стоить дешевле.
"Если раньше обязательно нужно было покупать полисы, которые действуют год, то теперь можно приобрести полис сроком действия от одного дня до трех месяцев. Естественно, такой полис будет стоить дешевле, чем годовой. Будет понижающий коэффициент, который страховщик будет самостоятельно определять, но в любом случае меньше единицы", – уточнил Сидорич.
Такие полисы могут быть удобны автовладельцам, которые используют машину в определенное время года или месяца для своих целей. Например, таксистам, работающим только на выходных, или тем, кто пользуется личным автомобилем исключительно для поездок на дачу или в отпуска, предпочитая в остальных случаях общественный транспорт.
Рекомендованные альтернативы ОСАГО
Сидорич напомнил, что есть также полисы КАСКО, которые рекомендуется оформлять, если владелец ТС хочет защитить свой собственный автомобиль.
"Если полис ОСАГО защищает ответственность, то есть предусматривает выплаты потерпевшему, то для того, чтобы получить выплату за собственное транспортное средство, если оно страдает в тех или иных ситуациях, мы рекомендуем оформлять полисы КАСКО", – сказал он.
Кроме того, есть добровольное страхование автогражданской ответственности владельцев транспортных средств на случай, если, по мнению автовладельца, законодательно установленных лимитов, ему недостаточно. В таком случае клиент может оформить дополнительно так называемый полис ДСАГО и расширить возможности, чтобы полностью защитить свои интересы на случай ДТП, заключил эксперт.
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