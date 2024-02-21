https://crimea.ria.ru/20240221/chast-sevastopolya-v-sredu-obestochat-iz-za-remontov--adresa-1135102358.html
Часть Севастополя в среду обесточат из-за ремонтов – адреса
Часть Севастополя в среду обесточат из-за ремонтов – адреса - РИА Новости Крым, 21.02.2024
Часть Севастополя в среду обесточат из-за ремонтов – адреса
Ряд районов Севастополя и прилегающие населенные пункты в среду останутся без света из-за ремонта на электрооборудовании, сообщает компания "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 21.02.2024
2024-02-21T06:04
2024-02-21T06:04
2024-02-21T06:04
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости Крым. Ряд районов Севастополя и прилегающие населенные пункты в среду останутся без света из-за ремонта на электрооборудовании, сообщает компания "Севастопольэнерго".По данным предприятия, в период с 9 до 17 часов полуторачасовые отключения запланированы по улицам Пограничной, 16-18, Деметринской, 10-А, 4, 10, 16, 24, 30-32, 11-А, 1, 5, 9, 17-19, 23, Богдана Хмельницкого, 20-Б,1808-кад, 4, 14, 54-62, 41, 43, 45-А, 47-А, 65-А, 71-А, 77, Терлецкого, 64-а, 48-64, 68-70, 19-а, 21, 31, 67, Композиторской, 8-А,18-А, 14-А, 10-А, 10-Б, 2, 8-18, 7-19, 23, 1481.Также в этот период света не будет в границах садовых товариществ "Благодатный" и" Керамик", частично – в селе Орлином, поселках Мекензиевы горы и Любимовка.С 10 до 17 часов вечера без электроэнергии останутся Балка Бермана, 62, 42, 52, 30, 34, 40, 42, 52, 54, 62, 82, 29, 27, 5, 9, 41, 55, 57, кад. 513, Монастырское шоссе, 4, 176, 94, 86, 33, 85, 119, 145, а также абоненты в границах садовых товарищества "Скиф", "Надежда-1", "Перископ", "Автомобилист" и "Мидэус".
https://crimea.ria.ru/20240123/v-simferopolskom-rayone-ustanovyat-esche-110-transformatornykh-podstantsiy-1134409896.html
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севастополь, новости, новости крыма, севастопольэнерго, электросети крыма, отключение электроэнергии, электричество
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости Крым. Ряд районов Севастополя и прилегающие населенные пункты в среду останутся без света из-за ремонта на электрооборудовании, сообщает компания "Севастопольэнерго".
По данным предприятия, в период с 9 до 17 часов полуторачасовые отключения запланированы по улицам Пограничной, 16-18, Деметринской, 10-А, 4, 10, 16, 24, 30-32, 11-А, 1, 5, 9, 17-19, 23, Богдана Хмельницкого, 20-Б,1808-кад, 4, 14, 54-62, 41, 43, 45-А, 47-А, 65-А, 71-А, 77, Терлецкого, 64-а, 48-64, 68-70, 19-а, 21, 31, 67, Композиторской, 8-А,18-А, 14-А, 10-А, 10-Б, 2, 8-18, 7-19, 23, 1481.
Также в этот период света не будет в границах садовых товариществ "Благодатный" и" Керамик", частично – в селе Орлином, поселках Мекензиевы горы и Любимовка.
С 10 до 17 часов вечера без электроэнергии останутся Балка Бермана, 62, 42, 52, 30, 34, 40, 42, 52, 54, 62, 82, 29, 27, 5, 9, 41, 55, 57, кад. 513, Монастырское шоссе, 4, 176, 94, 86, 33, 85, 119, 145, а также абоненты в границах садовых товарищества "Скиф", "Надежда-1", "Перископ", "Автомобилист" и "Мидэус".