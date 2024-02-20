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Наследственные болезни у младенцев выявит новая российская тест-система - РИА Новости Крым, 20.02.2024
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Наследственные болезни у младенцев выявит новая российская тест-система
Наследственные болезни у младенцев выявит новая российская тест-система - РИА Новости Крым, 20.02.2024
Наследственные болезни у младенцев выявит новая российская тест-система
Российские медики смогут выявлять более 2,5 тысяч наследственных болезней у новорожденных с помощью новой тест-системы, которую зарегистрировали в России. Об... РИА Новости Крым, 20.02.2024
2024-02-20T21:31
2024-02-20T21:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев - РИА Новости Крым. Российские медики смогут выявлять более 2,5 тысяч наследственных болезней у новорожденных с помощью новой тест-системы, которую зарегистрировали в России. Об этом во вторник заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, пишет РИА Новости.Также, по его словам, завершаются клинические испытания продуктов тканевой инженерии для лечения болезней суставов и переломов для широкого круга пациентов. Всего за последние несколько лет в РФ заработали девять новых мобильных лабораторий, появилось около 40 тестов для быстрой диагностики, переоснащено более 700 отделений, свыше 2,5 миллионов граждан обратились к специалистам для восстановления здоровья. Кроме того, за последние годы расширена сеть центров для изучения опасных инфекций.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму назвали способ сократить дефицит врачейМедицинские объекты Крыма в 2024 году ждут масштабные обновленияНацпроект "Здравоохранение" в Крыму: что сделано на 1,6 млрд
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дети, здоровье, здравоохранение в россии, михаил мишустин, правительство россии, общество, семья, новости
Наследственные болезни у младенцев выявит новая российская тест-система

Наследственные болезни у новорожденных сможет выявлять новая российская тест-система

21:31 20.02.2024
 
© Fotolia/ haveseenНоворожденный
Новорожденный
© Fotolia/ haveseen
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев - РИА Новости Крым. Российские медики смогут выявлять более 2,5 тысяч наследственных болезней у новорожденных с помощью новой тест-системы, которую зарегистрировали в России. Об этом во вторник заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, пишет РИА Новости.

"Разрабатываются также препараты на основе клеточных технологий – уже зарегистрирована одна тест-система для новорожденных, она способна выявить около 2,5 тысяч наследственных заболеваний в первые дни жизни малыша, и, значит, вовремя ему помочь ", – сказал премьер на стратегической сессии о реализации инициатив социально-экономического развития.

Также, по его словам, завершаются клинические испытания продуктов тканевой инженерии для лечения болезней суставов и переломов для широкого круга пациентов. Всего за последние несколько лет в РФ заработали девять новых мобильных лабораторий, появилось около 40 тестов для быстрой диагностики, переоснащено более 700 отделений, свыше 2,5 миллионов граждан обратились к специалистам для восстановления здоровья. Кроме того, за последние годы расширена сеть центров для изучения опасных инфекций.
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детиЗдоровьеЗдравоохранение в РоссииМихаил МишустинПравительство РоссииОбществосемьяНовости
 
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