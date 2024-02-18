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Что угрожает пальмам в Крыму и как их защитить
Что угрожает пальмам в Крыму и как их защитить - РИА Новости Крым, 18.02.2024
Что угрожает пальмам в Крыму и как их защитить
Пальмам на южнобережье Крыма могут угрожать такие вредители как жук-долгоносик и пальмовый мотылек. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказал заведующий... РИА Новости Крым, 18.02.2024
2024-02-18T18:01
2024-02-18T18:01
2024-02-18T18:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым, Галина Оленева. Пальмам на южнобережье Крыма могут угрожать такие вредители как жук-долгоносик и пальмовый мотылек. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказал заведующий отделом гидрологии, цветоводства и ландшафтной архитектуры Никитского ботанического сада, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник лаборатории энтомологии и фитопатологии Александр Шармагий.Пальмы в Сочи точит жукРанее власти Сочи заявили, что в городе погибло около тысячи пальм от пальмового долгоносика.По ее словам, город заключил договор на шестиразовую обработку пальм, однако и самими сочинцам следует быть внимательными к растениям. "Просим всех жителей, управляющие компании, субъекты бизнеса вовремя производить эту обработку", – цитирует слова чиновницы РИА Новости.Мотылек на крымских пальмах"Конечно, наши (крымские – ред.) пальмы тоже находятся под угрозой, только у нас доминирует не пальмовый долгоносик, а такой вредитель, как пальмовый мотылек. Это очень опасный вредитель", – сказал в комментарии РИА Новости Крым биолог Александр Шармагий.И добавил, что на ЮБК "тоже есть жук-долгоносик, но в доминирующем количестве у нас больше было зафиксировано пальмового мотылька".Ученый пояснил, что "период лёта" у пальмового мотылька начинается уже в конце апреля – начале мая, все зависит от температурных условий. В период лёта самец и самка спариваются, самка откладывает яйца на пальму – личинка, которая затем появляется, поедает пальму. И если личинка прогрызет точку роста, то пальму можно потерять навсегда, подчеркнул специалист.За сезон, с весны до осени, должно быть минимум три обработки, а в идеале – шесть, резюмировал собеседник.Ранее замдиректора по научной работе ФГБУ "Сочинский национальный парк" Борис Туниев рассказывал РИА Новости, что Сочи рискует потерять свои пальмы в течение пяти лет из-за высокой активности бабочки-бурильщика. Ученый отмечал, что процесс гибели этих растений фиксируется на курорте в течение нескольких лет, а вредоносные бабочки обитают почти во всех районах курорта.Читайте также на РИА Новости Крым:На набережную Ялты вернулись пальмыВ Ласпи можжевельники поразил опасный грибокВ Ялте гибнут пальмы из-за экзотических насекомых
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крым, природа, никитский ботанический сад, насекомые, александр шармагий, экология
Что угрожает пальмам в Крыму и как их защитить
Пальмам в Крыму угрожает пальмовый мотылек – ученый
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым, Галина Оленева.
Пальмам на южнобережье Крыма могут угрожать такие вредители как жук-долгоносик и пальмовый мотылек. Об этом в комментарии РИА Новости Крым
рассказал заведующий отделом гидрологии, цветоводства и ландшафтной архитектуры Никитского ботанического сада, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник лаборатории энтомологии и фитопатологии Александр Шармагий.
Пальмы в Сочи точит жук
Ранее власти Сочи заявили, что в городе погибло около тысячи пальм от пальмового долгоносика.
"До марта, начала периода размножения пальмового долгоносика, осталось очень мало времени. <…> выявлено около тысячи пальм, погибших от вредителя. Жук-долгоносик питается листьями, но его личинки наносят огромный вред, поскольку живут в стволах. Одна личинка способна съесть целое дерево за сезон", – написала в своем Telegram-канале первый замглавы курорта по экономике и финансам Светлана Калинина.
По ее словам, город заключил договор на шестиразовую обработку пальм, однако и самими сочинцам следует быть внимательными к растениям. "Просим всех жителей, управляющие компании, субъекты бизнеса вовремя производить эту обработку", – цитирует слова чиновницы РИА Новости.
Мотылек на крымских пальмах
"Конечно, наши (крымские – ред.) пальмы тоже находятся под угрозой, только у нас доминирует не пальмовый долгоносик, а такой вредитель, как пальмовый мотылек. Это очень опасный вредитель", – сказал в комментарии РИА Новости Крым
биолог Александр Шармагий.
И добавил, что на ЮБК "тоже есть жук-долгоносик, но в доминирующем количестве у нас больше было зафиксировано пальмового мотылька".
Ученый пояснил, что "период лёта" у пальмового мотылька начинается уже в конце апреля – начале мая, все зависит от температурных условий. В период лёта самец и самка спариваются, самка откладывает яйца на пальму – личинка, которая затем появляется, поедает пальму. И если личинка прогрызет точку роста, то пальму можно потерять навсегда, подчеркнул специалист.
"Чтобы все боролись против этого вредителя, разработаны методические рекомендации, в том числе, и Никитским Ботаническим садом. И если придерживаться данных мероприятий, пальмы будут защищены. Администрация города Ялты, в том числе МБУ "Зеленстрой", используя наши рекомендации, довольно неплохо защищают насаждения на территории округа. И мы в Никитском саду точно так же боремся с пальмовым мотыльком. Вредитель опасный, нужно держать руку на пульсе", – прокомментировал Шармагий.
За сезон, с весны до осени, должно быть минимум три обработки, а в идеале – шесть, резюмировал собеседник.
Ранее замдиректора по научной работе ФГБУ "Сочинский национальный парк" Борис Туниев рассказывал РИА Новости, что Сочи рискует потерять свои пальмы в течение пяти лет из-за высокой активности бабочки-бурильщика. Ученый отмечал, что процесс гибели этих растений фиксируется на курорте в течение нескольких лет, а вредоносные бабочки обитают почти во всех районах курорта.
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