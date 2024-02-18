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10 лет госперевороту на Украине: основные факты - РИА Новости Крым, 18.02.2024
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10 лет госперевороту на Украине
https://crimea.ria.ru/20240218/10-let-gosperevorotu-na-ukraine-osnovnye-fakty-1135027662.html
10 лет госперевороту на Украине: основные факты
10 лет госперевороту на Украине: основные факты - РИА Новости Крым, 18.02.2024
10 лет госперевороту на Украине: основные факты
Хронология событий на Украине в 2013-2014 годах - как развивался государственный переворот в стране, в инфографике РИА Новости Крым
2024-02-18T13:37
2024-02-18T13:40
10 лет госперевороту на украине
госпереворот на украине
майдан
евромайдан
украина
история
политика
общество
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Результатом затяжного и кровопролитного противостояния в центре Киева стала не евроинтеграция Украины, а госпереворот, отсоединение Крыма и Севастополя, которые в марте 2014-го воссоединились с Россией, и многолетняя гражданская война в Донбассе с тысячами погибших. А затем и начало специальной военной операции и присоединение к России новых регионов - ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.Читайте также на РИА Новости Крым:Руины Украины - Азаров оценил последствия Евромайдана"Евромайдан" 10 лет спустя: изменившийся мир и разрушенная Украина"Крымский беркут": семья погибшего на майдане бойца помогает фронту
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госпереворот на украине, майдан, евромайдан, украина, история, политика, общество, инфографика
10 лет госперевороту на Украине: основные факты

Как развивался госпереворот на Украине - инфографика

13:37 18.02.2024 (обновлено: 13:40 18.02.2024)
 
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Хронология событий на Украине в 2013-2014 годах - как развивался государственный переворот в стране, в инфографике РИА Новости Крым
Результатом затяжного и кровопролитного противостояния в центре Киева стала не евроинтеграция Украины, а госпереворот, отсоединение Крыма и Севастополя, которые в марте 2014-го воссоединились с Россией, и многолетняя гражданская война в Донбассе с тысячами погибших. А затем и начало специальной военной операции и присоединение к России новых регионов - ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
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