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Пожар в Москве ликвидирован

Пожар в Москве ликвидирован - РИА Новости Крым, 15.02.2024

Пожар в Москве ликвидирован

Крупный пожар, который в четверг вспыхнул на Пушкинской площади в Москве, ликвидирован на площади 1,5 тысячи квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС России. РИА Новости Крым, 15.02.2024

2024-02-15T10:45

2024-02-15T10:45

2024-02-15T10:50

москва

пожар

происшествия

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

общество

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев - РИА Новости Крым. Крупный пожар, который в четверг вспыхнул на Пушкинской площади в Москве, ликвидирован на площади 1,5 тысячи квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС России.По данным спасателей, пострадавших в результате возгорания нет.Огонь охватил три неэксплуатируемых строения рядом со зданием "Известия Холл" на Пушкинской площади столицы. В одном из них частично обрушились конструкции. С возгоранием в условиях плотного задымления из-за горения строительных конструкций и горючих материалов боролись более 120 специалистов и 35 единиц техники. При этом из-за пожара было временно ограничено движение по трем полосам Тверской улицы в сторону Садового Кольца и одна - по Большому Путинковскому переулку, а также по улице Малая Дмитровка.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар в центре Москвы: есть обрушения здания и перекрыты улицыВозгорание в воинской части в Ставрополе – названа причинаВозгорание газопровода в Пермском крае: пострадали дети

москва

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, пожар, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), общество, новости