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Пожар в Москве ликвидирован - РИА Новости Крым, 15.02.2024
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Пожар в Москве ликвидирован
Пожар в Москве ликвидирован - РИА Новости Крым, 15.02.2024
Пожар в Москве ликвидирован
Крупный пожар, который в четверг вспыхнул на Пушкинской площади в Москве, ликвидирован на площади 1,5 тысячи квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС России. РИА Новости Крым, 15.02.2024
2024-02-15T10:45
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пожар
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев - РИА Новости Крым. Крупный пожар, который в четверг вспыхнул на Пушкинской площади в Москве, ликвидирован на площади 1,5 тысячи квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС России.По данным спасателей, пострадавших в результате возгорания нет.Огонь охватил три неэксплуатируемых строения рядом со зданием "Известия Холл" на Пушкинской площади столицы. В одном из них частично обрушились конструкции. С возгоранием в условиях плотного задымления из-за горения строительных конструкций и горючих материалов боролись более 120 специалистов и 35 единиц техники. При этом из-за пожара было временно ограничено движение по трем полосам Тверской улицы в сторону Садового Кольца и одна - по Большому Путинковскому переулку, а также по улице Малая Дмитровка.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар в центре Москвы: есть обрушения здания и перекрыты улицыВозгорание в воинской части в Ставрополе – названа причинаВозгорание газопровода в Пермском крае: пострадали дети
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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москва, пожар, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), общество, новости
Пожар в Москве ликвидирован

Пожар в Москве ликвидирован на площади 1,5 тысячи "квадратов" - МЧС

10:45 15.02.2024 (обновлено: 10:50 15.02.2024)
 
© МЧС РоссииПожар на Пушкинской площади в Москве
Пожар на Пушкинской площади в Москве
© МЧС России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев - РИА Новости Крым. Крупный пожар, который в четверг вспыхнул на Пушкинской площади в Москве, ликвидирован на площади 1,5 тысячи квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС России.
"В Москве специалисты МЧС России полностью ликвидировали пожар", - сказано в сообщении.
По данным спасателей, пострадавших в результате возгорания нет.
Огонь охватил три неэксплуатируемых строения рядом со зданием "Известия Холл" на Пушкинской площади столицы. В одном из них частично обрушились конструкции. С возгоранием в условиях плотного задымления из-за горения строительных конструкций и горючих материалов боролись более 120 специалистов и 35 единиц техники. При этом из-за пожара было временно ограничено движение по трем полосам Тверской улицы в сторону Садового Кольца и одна - по Большому Путинковскому переулку, а также по улице Малая Дмитровка.
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