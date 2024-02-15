https://crimea.ria.ru/20240215/pozhar-v-moskve-likvidirovan-1134961407.html
Пожар в Москве ликвидирован
Пожар в Москве ликвидирован - РИА Новости Крым, 15.02.2024
Пожар в Москве ликвидирован
Крупный пожар, который в четверг вспыхнул на Пушкинской площади в Москве, ликвидирован на площади 1,5 тысячи квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС России. РИА Новости Крым, 15.02.2024
2024-02-15T10:45
2024-02-15T10:45
2024-02-15T10:50
москва
пожар
происшествия
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
общество
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/0f/1134961293_0:0:1205:679_1920x0_80_0_0_63b82be2da5ef8bc8c613394cdd8b3ed.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев - РИА Новости Крым. Крупный пожар, который в четверг вспыхнул на Пушкинской площади в Москве, ликвидирован на площади 1,5 тысячи квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС России.По данным спасателей, пострадавших в результате возгорания нет.Огонь охватил три неэксплуатируемых строения рядом со зданием "Известия Холл" на Пушкинской площади столицы. В одном из них частично обрушились конструкции. С возгоранием в условиях плотного задымления из-за горения строительных конструкций и горючих материалов боролись более 120 специалистов и 35 единиц техники. При этом из-за пожара было временно ограничено движение по трем полосам Тверской улицы в сторону Садового Кольца и одна - по Большому Путинковскому переулку, а также по улице Малая Дмитровка.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар в центре Москвы: есть обрушения здания и перекрыты улицыВозгорание в воинской части в Ставрополе – названа причинаВозгорание газопровода в Пермском крае: пострадали дети
москва
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/0f/1134961293_141:0:1072:698_1920x0_80_0_0_930d7eb6ff3db8cf2ad7a9cabe950d47.png
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, пожар, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), общество, новости
Пожар в Москве ликвидирован
Пожар в Москве ликвидирован на площади 1,5 тысячи "квадратов" - МЧС
10:45 15.02.2024 (обновлено: 10:50 15.02.2024)