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Захарова объяснила, как США разрушают благополучие стран Европы
Захарова объяснила, как США разрушают благополучие стран Европы - РИА Новости Крым, 14.02.2024
Захарова объяснила, как США разрушают благополучие стран Европы
США все активнее пытаются переложить финансирование киевского режима на Европу, в первую очередь, на Германию, что в конечном итоге разрушит благополучие... РИА Новости Крым, 14.02.2024
2024-02-14T18:03
2024-02-14T18:03
2024-02-14T18:05
министерство иностранных дел рф (мид рф)
мария захарова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости Крым. США все активнее пытаются переложить финансирование киевского режима на Европу, в первую очередь, на Германию, что в конечном итоге разрушит благополучие европейцев. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Она подчеркнула, что режим Зеленского, подобно камню на шее утопающего, тянет ЕС ко дну, разрушает и опустошает некогда благополучный и процветающий края. При этом рядовых европейцев стараются запугать мифической "угрозой с Востока"."Населению стран ЕС продолжают скармливать мифы об угрозах с Востока, с тем, чтобы списать любые просчеты и махинации своих собственных режимов. Я не знаю, какие такие угрозы с Востока они видят. Но с Востока шел газ. Вот это была не угроза, а ресурс. А беда пришла с Запада. Именно оттуда пришло то, что было реализовано в виде терактов на Северных потоках. С Востока пришли рынки сбыта и возможность осуществлять взаимовыгодные сделки. Санкции и торговые войны пришли с Запада. Именно они опутали экономическое пространство ЕС сдерживающими обязательствами, чтобы не дать возможность ЕС развиваться", - завяла представитель российского внешнеполитического ведомства.При этом Запад игнорирует террористическую активность киевской хунты, закрывает глаза на любые преступления, в том числе на продолжающиеся варварские акции в отношении Украинской православной церкви, что, по мнению Захаровой, свидетельствует о том, что у режима Зеленского не осталось ничего святого.Читайте также на РИА Новости Крым:Денег нет: в США заморозили финансирование военной помощи УкраинеУкраине не оставляют шансов выйти из конфликта путем переговоров – МИД РФВ МИД РФ ответили Польше на призыв поставить Киеву дальнобойные ракеты
https://crimea.ria.ru/20240131/zakulisnoe-soprotivlenie-ssha-i-germaniya-ne-khotyat-videt-ukrainu-v-nato-1134585122.html
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министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, сша, европейский союз (ес), украина, в мире, поставки западного оружия украине, новости, германия
Захарова объяснила, как США разрушают благополучие стран Европы
Финансирование киевского режима утянет Евросоюз на дно - Захарова
18:03 14.02.2024 (обновлено: 18:05 14.02.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости Крым. США все активнее пытаются переложить финансирование киевского режима на Европу, в первую очередь, на Германию, что в конечном итоге разрушит благополучие европейцев. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Сегодня в Брюсселе намечено очередное заседание контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн". В повестке - предоставление киевскому режиму средств ПВО, боеприпасов, других вооружений. Но понять, что дальше делать со спонсированием киевского режима не могут даже сами Штаты. В последнее время отчетливее стало стремление США переложить непосильное бремя расходов на Европу, в первую очередь, на Германию, которая выбилась в лидеры в этом вопросе", - констатировала Захарова.
Она подчеркнула, что режим Зеленского, подобно камню на шее утопающего, тянет ЕС ко дну, разрушает и опустошает некогда благополучный и процветающий края. При этом рядовых европейцев стараются запугать мифической "угрозой с Востока".
"Населению стран ЕС продолжают скармливать мифы об угрозах с Востока, с тем, чтобы списать любые просчеты и махинации своих собственных режимов. Я не знаю, какие такие угрозы с Востока они видят. Но с Востока шел газ. Вот это была не угроза, а ресурс. А беда пришла с Запада. Именно оттуда пришло то, что было реализовано в виде терактов на Северных потоках. С Востока пришли рынки сбыта и возможность осуществлять взаимовыгодные сделки. Санкции и торговые войны пришли с Запада. Именно они опутали экономическое пространство ЕС сдерживающими обязательствами, чтобы не дать возможность ЕС развиваться", - завяла представитель российского внешнеполитического ведомства.
При этом Запад игнорирует террористическую активность киевской хунты, закрывает глаза на любые преступления, в том числе на продолжающиеся варварские акции в отношении Украинской православной церкви, что, по мнению Захаровой, свидетельствует о том, что у режима Зеленского не осталось ничего святого.
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