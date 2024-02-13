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Турецкий курорт ушел под воду
Турецкий курорт ушел под воду - РИА Новости Крым, 13.02.2024
Турецкий курорт ушел под воду
Сильные дожди стали причиной наводнения в турецкой курортной Анталье, в некоторых районах региона из-за этого приостановили обучение, пишет газета Ekonomim. РИА Новости Крым, 13.02.2024
2024-02-13T09:26
2024-02-13T09:26
2024-02-13T09:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. Сильные дожди стали причиной наводнения в турецкой курортной Анталье, в некоторых районах региона из-за этого приостановили обучение, пишет газета Ekonomim.Также в канцелярии губернатора Антальи заявляют, что в курортной провинции в настоящее время наблюдаются неблагоприятные погодные условия. В письменном заявлении уточняется, что из-за наводнения и паводков временно приостановлено обучение в пяти центральных районах Аксу, Дешемеалты, Кепез, Коньяалты, Муратпаша.Ранее сообщалось, что в минувшее воскресенье сильное землетрясение произошло в Турции.Читайте также на РИА Новости Крым:Дома ушли под воду: ситуация в Севастополе после паводка на реке ЧернаяГеолог назвал возможные причины подтопления сел в СевастополеСамые разрушительные катаклизмы 2023 года – в подборке РИА Новости Крым
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турция, анталья, наводнение, новости, в мире
Турецкий курорт ушел под воду
В турецкой Анталье сильные дожди стали причиной наводнения
09:26 13.02.2024 (обновлено: 09:28 13.02.2024)