https://crimea.ria.ru/20240213/turetskiy-kurort-ushel-pod-vodu-1134904004.html

Турецкий курорт ушел под воду

Турецкий курорт ушел под воду - РИА Новости Крым, 13.02.2024

Турецкий курорт ушел под воду

Сильные дожди стали причиной наводнения в турецкой курортной Анталье, в некоторых районах региона из-за этого приостановили обучение, пишет газета Ekonomim. РИА Новости Крым, 13.02.2024

2024-02-13T09:26

2024-02-13T09:26

2024-02-13T09:28

турция

анталья

наводнение

новости

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/0d/1134904367_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_98ac1494c7f943ab10c54c3116bea998.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. Сильные дожди стали причиной наводнения в турецкой курортной Анталье, в некоторых районах региона из-за этого приостановили обучение, пишет газета Ekonomim.Также в канцелярии губернатора Антальи заявляют, что в курортной провинции в настоящее время наблюдаются неблагоприятные погодные условия. В письменном заявлении уточняется, что из-за наводнения и паводков временно приостановлено обучение в пяти центральных районах Аксу, Дешемеалты, Кепез, Коньяалты, Муратпаша.Ранее сообщалось, что в минувшее воскресенье сильное землетрясение произошло в Турции.Читайте также на РИА Новости Крым:Дома ушли под воду: ситуация в Севастополе после паводка на реке ЧернаяГеолог назвал возможные причины подтопления сел в СевастополеСамые разрушительные катаклизмы 2023 года – в подборке РИА Новости Крым

турция

анталья

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

турция, анталья, наводнение, новости, в мире