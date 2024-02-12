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Куда жаловаться на опасные детские площадки
Куда жаловаться на опасные детские площадки - РИА Новости Крым, 12.02.2024
Куда жаловаться на опасные детские площадки
Органы прокуратуры РФ выявили более 2,5 тысяч бесхозных детских площадок в 54 регионах страны. Оборудование на них установлено, но за него никто не отвечает и... РИА Новости Крым, 12.02.2024
2024-02-12T08:22
2024-02-12T08:22
2024-02-12T08:28
светлана калинина
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мнения
дети
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. Органы прокуратуры РФ выявили более 2,5 тысяч бесхозных детских площадок в 54 регионах страны. Оборудование на них установлено, но за него никто не отвечает и не проверяет, нередко оно потенциально опасно для здоровья и жизни детей. В Крыму таких объектов обнаружено 445. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила эксперт "Народный фронт. Аналитика", член центрального штаба Народного фронта Светлана Калинина.Она подчеркнула, что приведенные данные – итоги проверки за последние полгода.Опасность, по словам Калининой, представляют многие новые детские площадки, "которые сегодня строит бизнес и которые никому не передаются, и никто за них не отвечает". Среди таких небезопасных объектов – несертифицированные площадки для воркаута и скейт-парки. Эксперт обратила внимание на то, что оборудование, покрытие и даже заборы на площадках для игр, в том числе спортивных, должны соответствовать требованиям безопасности. А это есть далеко не везде.Старых детских площадок, оставшихся еще с советских времен, "сегодня вообще не должно быть", заметила Калинина. Они подлежат демонтажу и замене на новые. Это касается как общественных пространств, так и территорий школ и детских садов."Детские площадки на территориях детских садов и школ – это зона ответственности министерства просвещения и образования. Должны быть сформированы программы по замене этого оборудования", – считает Калинина.В свою очередь жители многоквартирных домов в праве потребовать от властей заменить старые горки во дворах – обращаться нужно в муниципалитет, советует она."Зона ответственности уже прописана: с 1 декабря 2021 года. Если на территории вашего поселка, села или города, муниципального образования стоит площадка и не определен собственник, – отвечает глава этого муниципального образования. Поэтому не стесняйтесь к нему предъявлять претензии", – сказала Калинина.Она подчеркнула, что, помимо федеральных законов, есть правила благоустройства, которые приняты в каждом муниципальном образовании и действуют с 2017 года.Она призвала крымчан следить за состоянием детских площадок в своих районах и в случае выявления потенциально опасных – сообщать в прокуратуру или участковому уполномоченному полиции. И непременно писать заявление в муниципалитет с просьбой "инвентаризировать площадку рядом со своим домом", если о ней почему-то забыли.В конце 2023 года сообщалось, что в одной только Керчи прокуратура выявила более 30 опасных детских площадок. Читайте также на РИА Новости Крым:Опасное детство: кто отвечает за состояние игровых площадок в Крыму По требованию прокуратуры семье с 6 детьми дали квартиру в Севастополе
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светлана калинина, онф, городская среда, новости, новости крыма, общество, безопасность, мнения, дети, спорт
Куда жаловаться на опасные детские площадки
Инвентаризацией детских площадок должны заниматься муниципалитеты и министерства - эксперт
08:22 12.02.2024 (обновлено: 08:28 12.02.2024) СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым.
Органы прокуратуры РФ выявили более 2,5 тысяч бесхозных детских площадок в 54 регионах страны. Оборудование на них установлено, но за него никто не отвечает и не проверяет, нередко оно потенциально опасно для здоровья и жизни детей. В Крыму таких объектов обнаружено 445. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
заявила эксперт "Народный фронт. Аналитика", член центрального штаба Народного фронта Светлана Калинина.
Она подчеркнула, что приведенные данные – итоги проверки за последние полгода.
Опасность, по словам Калининой, представляют многие новые детские площадки, "которые сегодня строит бизнес и которые никому не передаются, и никто за них не отвечает". Среди таких небезопасных объектов – несертифицированные площадки для воркаута и скейт-парки.
Эксперт обратила внимание на то, что оборудование, покрытие и даже заборы на площадках для игр, в том числе спортивных, должны соответствовать требованиям безопасности. А это есть далеко не везде.
"Опасные качели, которые у нас сегодня – это качели на жестких подвесах. Для спортивных площадок должны быть заборы спортивного образца, где точно ничто не нанесет ребенку травмы. Что касается покрытий – оно должно быть противоударным. Это не всегда резина, это может быть обычный песок – 15 сантиметров песка, который должен быть под любыми качелями", – подчеркнула она.
Старых детских площадок, оставшихся еще с советских времен, "сегодня вообще не должно быть", заметила Калинина. Они подлежат демонтажу и замене на новые. Это касается как общественных пространств, так и территорий школ и детских садов.
"Детские площадки на территориях детских садов и школ – это зона ответственности министерства просвещения и образования. Должны быть сформированы программы по замене этого оборудования", – считает Калинина.
В свою очередь жители многоквартирных домов в праве потребовать от властей заменить старые горки во дворах – обращаться нужно в муниципалитет, советует она.
"Зона ответственности уже прописана: с 1 декабря 2021 года. Если на территории вашего поселка, села или города, муниципального образования стоит площадка и не определен собственник, – отвечает глава этого муниципального образования. Поэтому не стесняйтесь к нему предъявлять претензии", – сказала Калинина.
Она подчеркнула, что, помимо федеральных законов, есть правила благоустройства, которые приняты в каждом муниципальном образовании и действуют с 2017 года.
"Есть технический регламент на покрытие, есть ГОСТы утвержденные, есть специальные правила. На каждую площадку должен быть паспорт объекта, должна стоять доска с уведомлением, какой возраст детей может пользоваться этим оборудованием. Должны быть обязательно журналы учета – два раза в год эксплуатанты должны проверять оборудование", – рассказала Калинина.
Она призвала крымчан следить за состоянием детских площадок в своих районах и в случае выявления потенциально опасных – сообщать в прокуратуру или участковому уполномоченному полиции. И непременно писать заявление в муниципалитет с просьбой "инвентаризировать площадку рядом со своим домом", если о ней почему-то забыли.
В конце 2023 года сообщалось, что в одной только Керчи прокуратура выявила более 30 опасных детских площадок
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