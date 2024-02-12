Рейтинг@Mail.ru
Куда жаловаться на опасные детские площадки - РИА Новости Крым, 12.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20240212/kuda-zhalovatsya-na-opasnye-detskie-ploschadki-1134837576.html
Куда жаловаться на опасные детские площадки
Куда жаловаться на опасные детские площадки - РИА Новости Крым, 12.02.2024
Куда жаловаться на опасные детские площадки
Органы прокуратуры РФ выявили более 2,5 тысяч бесхозных детских площадок в 54 регионах страны. Оборудование на них установлено, но за него никто не отвечает и... РИА Новости Крым, 12.02.2024
2024-02-12T08:22
2024-02-12T08:28
светлана калинина
радио "спутник в крыму"
онф
городская среда
новости
новости крыма
общество
безопасность
мнения
дети
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111185/16/1111851670_0:1456:1728:2428_1920x0_80_0_0_144ad6c300fa1cd8296368e6d2506a6b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. Органы прокуратуры РФ выявили более 2,5 тысяч бесхозных детских площадок в 54 регионах страны. Оборудование на них установлено, но за него никто не отвечает и не проверяет, нередко оно потенциально опасно для здоровья и жизни детей. В Крыму таких объектов обнаружено 445. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила эксперт "Народный фронт. Аналитика", член центрального штаба Народного фронта Светлана Калинина.Она подчеркнула, что приведенные данные – итоги проверки за последние полгода.Опасность, по словам Калининой, представляют многие новые детские площадки, "которые сегодня строит бизнес и которые никому не передаются, и никто за них не отвечает". Среди таких небезопасных объектов – несертифицированные площадки для воркаута и скейт-парки. Эксперт обратила внимание на то, что оборудование, покрытие и даже заборы на площадках для игр, в том числе спортивных, должны соответствовать требованиям безопасности. А это есть далеко не везде.Старых детских площадок, оставшихся еще с советских времен, "сегодня вообще не должно быть", заметила Калинина. Они подлежат демонтажу и замене на новые. Это касается как общественных пространств, так и территорий школ и детских садов."Детские площадки на территориях детских садов и школ – это зона ответственности министерства просвещения и образования. Должны быть сформированы программы по замене этого оборудования", – считает Калинина.В свою очередь жители многоквартирных домов в праве потребовать от властей заменить старые горки во дворах – обращаться нужно в муниципалитет, советует она."Зона ответственности уже прописана: с 1 декабря 2021 года. Если на территории вашего поселка, села или города, муниципального образования стоит площадка и не определен собственник, – отвечает глава этого муниципального образования. Поэтому не стесняйтесь к нему предъявлять претензии", – сказала Калинина.Она подчеркнула, что, помимо федеральных законов, есть правила благоустройства, которые приняты в каждом муниципальном образовании и действуют с 2017 года.Она призвала крымчан следить за состоянием детских площадок в своих районах и в случае выявления потенциально опасных – сообщать в прокуратуру или участковому уполномоченному полиции. И непременно писать заявление в муниципалитет с просьбой "инвентаризировать площадку рядом со своим домом", если о ней почему-то забыли.В конце 2023 года сообщалось, что в одной только Керчи прокуратура выявила более 30 опасных детских площадок. Читайте также на РИА Новости Крым:Опасное детство: кто отвечает за состояние игровых площадок в Крыму По требованию прокуратуры семье с 6 детьми дали квартиру в Севастополе
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111185/16/1111851670_0:1294:1728:2590_1920x0_80_0_0_d4aa24ac623b93d84cf97dc3ff97aad5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
светлана калинина, онф, городская среда, новости, новости крыма, общество, безопасность, мнения, дети, спорт
Куда жаловаться на опасные детские площадки

Инвентаризацией детских площадок должны заниматься муниципалитеты и министерства - эксперт

08:22 12.02.2024 (обновлено: 08:28 12.02.2024)
 
© Фото с официального сайта администрации СимферополяДетская площадка. Архивное фото
Детская площадка. Архивное фото
© Фото с официального сайта администрации Симферополя
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. Органы прокуратуры РФ выявили более 2,5 тысяч бесхозных детских площадок в 54 регионах страны. Оборудование на них установлено, но за него никто не отвечает и не проверяет, нередко оно потенциально опасно для здоровья и жизни детей. В Крыму таких объектов обнаружено 445. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила эксперт "Народный фронт. Аналитика", член центрального штаба Народного фронта Светлана Калинина.

Она подчеркнула, что приведенные данные – итоги проверки за последние полгода.
Опасность, по словам Калининой, представляют многие новые детские площадки, "которые сегодня строит бизнес и которые никому не передаются, и никто за них не отвечает". Среди таких небезопасных объектов – несертифицированные площадки для воркаута и скейт-парки.
Эксперт обратила внимание на то, что оборудование, покрытие и даже заборы на площадках для игр, в том числе спортивных, должны соответствовать требованиям безопасности. А это есть далеко не везде.
"Опасные качели, которые у нас сегодня – это качели на жестких подвесах. Для спортивных площадок должны быть заборы спортивного образца, где точно ничто не нанесет ребенку травмы. Что касается покрытий – оно должно быть противоударным. Это не всегда резина, это может быть обычный песок – 15 сантиметров песка, который должен быть под любыми качелями", – подчеркнула она.
Старых детских площадок, оставшихся еще с советских времен, "сегодня вообще не должно быть", заметила Калинина. Они подлежат демонтажу и замене на новые. Это касается как общественных пространств, так и территорий школ и детских садов.
"Детские площадки на территориях детских садов и школ – это зона ответственности министерства просвещения и образования. Должны быть сформированы программы по замене этого оборудования", – считает Калинина.
В свою очередь жители многоквартирных домов в праве потребовать от властей заменить старые горки во дворах – обращаться нужно в муниципалитет, советует она.
"Зона ответственности уже прописана: с 1 декабря 2021 года. Если на территории вашего поселка, села или города, муниципального образования стоит площадка и не определен собственник, – отвечает глава этого муниципального образования. Поэтому не стесняйтесь к нему предъявлять претензии", – сказала Калинина.
Она подчеркнула, что, помимо федеральных законов, есть правила благоустройства, которые приняты в каждом муниципальном образовании и действуют с 2017 года.
"Есть технический регламент на покрытие, есть ГОСТы утвержденные, есть специальные правила. На каждую площадку должен быть паспорт объекта, должна стоять доска с уведомлением, какой возраст детей может пользоваться этим оборудованием. Должны быть обязательно журналы учета – два раза в год эксплуатанты должны проверять оборудование", – рассказала Калинина.
Она призвала крымчан следить за состоянием детских площадок в своих районах и в случае выявления потенциально опасных – сообщать в прокуратуру или участковому уполномоченному полиции. И непременно писать заявление в муниципалитет с просьбой "инвентаризировать площадку рядом со своим домом", если о ней почему-то забыли.
В конце 2023 года сообщалось, что в одной только Керчи прокуратура выявила более 30 опасных детских площадок.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Опасное детство: кто отвечает за состояние игровых площадок в Крыму
По требованию прокуратуры семье с 6 детьми дали квартиру в Севастополе
 
Радио "Спутник в Крыму"Светлана КалининаОНФГородская средаНовостиНовости КрымаОбществоБезопасностьМнениядетиСпорт
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:15Трое детей погибли на пожаре в Краснодарском крае
08:47В Днепропетровской области из-за взрывов повреждена электроподстанция
08:22Куда жаловаться на опасные детские площадки
07:49В Севастополе в понедельник отключат свет: список адресов
07:15В Крыму нужно менять емкость водохранилищ из-за смены климата – гидрологи
06:56Москва запросила заседание СБ ООН по теме Минских соглашений
06:36Детский хоспис в Севастополе: когда начнут строительство
06:01Пригород Симферополя останется без газа во вторник на весь день
00:01Почти как летом: прогноз погоды в Крыму на понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 12 февраля
23:57Стубб победил на выборах президента Финляндии после подсчета 100% голосов
22:24Главное за день: 11 февраля
21:47Чем опасны разговоры с незнакомцами по телефону – эксперт по безопасности
21:34Предатель и отщепенец: что говорят о новом начальнике теробороны Украины
21:11Север и Версавия: самые редкие и самые популярные имена детей в Крыму
20:45Черная плесень: чем опасна и как с ней бороться
20:17В Севастополе в ДТП пострадали четверо взрослых и двое детей
20:01Интервью Путина набрало 1 миллиард просмотров на всех языках
19:37Мощнейшая за 10 лет солнечная буря: ждать ли удара в Крыму
19:15+20 в феврале: прогноз погоды для Крыма на неделю от ФОБОС
Лента новостейМолния