https://crimea.ria.ru/20240212/kuda-zhalovatsya-na-opasnye-detskie-ploschadki-1134837576.html

Куда жаловаться на опасные детские площадки

Куда жаловаться на опасные детские площадки - РИА Новости Крым, 12.02.2024

Куда жаловаться на опасные детские площадки

Органы прокуратуры РФ выявили более 2,5 тысяч бесхозных детских площадок в 54 регионах страны. Оборудование на них установлено, но за него никто не отвечает и... РИА Новости Крым, 12.02.2024

2024-02-12T08:22

2024-02-12T08:22

2024-02-12T08:28

светлана калинина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. Органы прокуратуры РФ выявили более 2,5 тысяч бесхозных детских площадок в 54 регионах страны. Оборудование на них установлено, но за него никто не отвечает и не проверяет, нередко оно потенциально опасно для здоровья и жизни детей. В Крыму таких объектов обнаружено 445. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила эксперт "Народный фронт. Аналитика", член центрального штаба Народного фронта Светлана Калинина.Она подчеркнула, что приведенные данные – итоги проверки за последние полгода.Опасность, по словам Калининой, представляют многие новые детские площадки, "которые сегодня строит бизнес и которые никому не передаются, и никто за них не отвечает". Среди таких небезопасных объектов – несертифицированные площадки для воркаута и скейт-парки. Эксперт обратила внимание на то, что оборудование, покрытие и даже заборы на площадках для игр, в том числе спортивных, должны соответствовать требованиям безопасности. А это есть далеко не везде.Старых детских площадок, оставшихся еще с советских времен, "сегодня вообще не должно быть", заметила Калинина. Они подлежат демонтажу и замене на новые. Это касается как общественных пространств, так и территорий школ и детских садов."Детские площадки на территориях детских садов и школ – это зона ответственности министерства просвещения и образования. Должны быть сформированы программы по замене этого оборудования", – считает Калинина.В свою очередь жители многоквартирных домов в праве потребовать от властей заменить старые горки во дворах – обращаться нужно в муниципалитет, советует она."Зона ответственности уже прописана: с 1 декабря 2021 года. Если на территории вашего поселка, села или города, муниципального образования стоит площадка и не определен собственник, – отвечает глава этого муниципального образования. Поэтому не стесняйтесь к нему предъявлять претензии", – сказала Калинина.Она подчеркнула, что, помимо федеральных законов, есть правила благоустройства, которые приняты в каждом муниципальном образовании и действуют с 2017 года.Она призвала крымчан следить за состоянием детских площадок в своих районах и в случае выявления потенциально опасных – сообщать в прокуратуру или участковому уполномоченному полиции. И непременно писать заявление в муниципалитет с просьбой "инвентаризировать площадку рядом со своим домом", если о ней почему-то забыли.В конце 2023 года сообщалось, что в одной только Керчи прокуратура выявила более 30 опасных детских площадок. Читайте также на РИА Новости Крым:Опасное детство: кто отвечает за состояние игровых площадок в Крыму По требованию прокуратуры семье с 6 детьми дали квартиру в Севастополе

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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