https://crimea.ria.ru/20231228/po-trebovaniyu-prokuratury-seme-s-6-detmi-dali-kvartiru-v-sevastopole-1133863181.html

По требованию прокуратуры семье с 6 детьми дали квартиру в Севастополе

По требованию прокуратуры семье с 6 детьми дали квартиру в Севастополе - РИА Новости Крым, 28.12.2023

По требованию прокуратуры семье с 6 детьми дали квартиру в Севастополе

Многодетной семье в Севастополе пять лет не предоставляли положенное по закону жилье. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города. РИА Новости Крым, 28.12.2023

2023-12-28T10:21

2023-12-28T10:21

2023-12-28T10:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Многодетной семье в Севастополе пять лет не предоставляли положенное по закону жилье. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города.По информации ведомства, в семье сейчас воспитывается шесть детей, в том числе восьмилетняя девочка с инвалидностью. Ее диагноз не позволяет проживать совместно с посторонними лицами: ребенок нуждается в дополнительной жилой площади.Отец семейства обратился в прокуратуру Балаклавского района с заявлением о нарушении жилищных прав его ребенка-инвалида. Ведомство провело проверку, по итогам которой направило в суд исковое заявление о возложении на Департамент капитального строительства города обязанности обеспечить многодетную семью с ребенком-инвалидом жилым помещением по договору социального найма. Иск прокурора был удовлетворен.В середине декабря проверкой информации о нарушении прав многодетной семьи в Сакском районе Крыма занялись следственный комитет и республиканская прокуратура. В СМИ была распространена информация, что в селе Каменоломня на участке, где планируется строительство дома для многодетной семьи, энергоснабжающей организацией в течение длительного времени не проводились работы по подключению электричества.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму растет число многодетных семейМеры социальной поддержки многодетным семьям в РК: проблемы и решенияСемьям с паллиативными детьми положена компенсация за арендованное жилье

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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