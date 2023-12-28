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По требованию прокуратуры семье с 6 детьми дали квартиру в Севастополе - РИА Новости Крым, 28.12.2023
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По требованию прокуратуры семье с 6 детьми дали квартиру в Севастополе
По требованию прокуратуры семье с 6 детьми дали квартиру в Севастополе - РИА Новости Крым, 28.12.2023
По требованию прокуратуры семье с 6 детьми дали квартиру в Севастополе
Многодетной семье в Севастополе пять лет не предоставляли положенное по закону жилье. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города. РИА Новости Крым, 28.12.2023
2023-12-28T10:21
2023-12-28T10:21
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Многодетной семье в Севастополе пять лет не предоставляли положенное по закону жилье. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города.По информации ведомства, в семье сейчас воспитывается шесть детей, в том числе восьмилетняя девочка с инвалидностью. Ее диагноз не позволяет проживать совместно с посторонними лицами: ребенок нуждается в дополнительной жилой площади.Отец семейства обратился в прокуратуру Балаклавского района с заявлением о нарушении жилищных прав его ребенка-инвалида. Ведомство провело проверку, по итогам которой направило в суд исковое заявление о возложении на Департамент капитального строительства города обязанности обеспечить многодетную семью с ребенком-инвалидом жилым помещением по договору социального найма. Иск прокурора был удовлетворен.В середине декабря проверкой информации о нарушении прав многодетной семьи в Сакском районе Крыма занялись следственный комитет и республиканская прокуратура. В СМИ была распространена информация, что в селе Каменоломня на участке, где планируется строительство дома для многодетной семьи, энергоснабжающей организацией в течение длительного времени не проводились работы по подключению электричества.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму растет число многодетных семейМеры социальной поддержки многодетным семьям в РК: проблемы и решенияСемьям с паллиативными детьми положена компенсация за арендованное жилье
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РИА Новости Крым
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96
news.crimea@rian.ru
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По требованию прокуратуры семье с 6 детьми дали квартиру в Севастополе

Многодетную семью из Севастополя обеспечили жильем после вмешательства прокуратуры

10:21 28.12.2023
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКвартира
Квартира - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© РИА Новости . Павел Лисицын
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Многодетной семье в Севастополе пять лет не предоставляли положенное по закону жилье. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

"Установлено, что мужчина, его жена и дети с 2018 года состояли на учете лиц, нуждающихся в обеспечении жилым помещением, как многодетная семья, однако жилье им не предоставлялось. Благодаря вмешательству прокуратуры многодетная семья получила благоустроенную квартиру в Севастополе", – говорится в сообщении.

По информации ведомства, в семье сейчас воспитывается шесть детей, в том числе восьмилетняя девочка с инвалидностью. Ее диагноз не позволяет проживать совместно с посторонними лицами: ребенок нуждается в дополнительной жилой площади.
Отец семейства обратился в прокуратуру Балаклавского района с заявлением о нарушении жилищных прав его ребенка-инвалида. Ведомство провело проверку, по итогам которой направило в суд исковое заявление о возложении на Департамент капитального строительства города обязанности обеспечить многодетную семью с ребенком-инвалидом жилым помещением по договору социального найма. Иск прокурора был удовлетворен.

"В настоящее время благодаря вмешательству прокуратуры жилищные права семьи восстановлены. Им предоставлена благоустроенная квартира в Ленинском районе города Севастополя площадью почти 150 кв. м", – уточняют в прокуратуре.

В середине декабря проверкой информации о нарушении прав многодетной семьи в Сакском районе Крыма занялись следственный комитет и республиканская прокуратура. В СМИ была распространена информация, что в селе Каменоломня на участке, где планируется строительство дома для многодетной семьи, энергоснабжающей организацией в течение длительного времени не проводились работы по подключению электричества.
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