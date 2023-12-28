https://crimea.ria.ru/20231228/po-trebovaniyu-prokuratury-seme-s-6-detmi-dali-kvartiru-v-sevastopole-1133863181.html
По требованию прокуратуры семье с 6 детьми дали квартиру в Севастополе
По требованию прокуратуры семье с 6 детьми дали квартиру в Севастополе - РИА Новости Крым, 28.12.2023
По требованию прокуратуры семье с 6 детьми дали квартиру в Севастополе
Многодетной семье в Севастополе пять лет не предоставляли положенное по закону жилье. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города. РИА Новости Крым, 28.12.2023
2023-12-28T10:21
2023-12-28T10:21
2023-12-28T10:21
севастополь
прокуратура города севастополя
новости
новости крыма
жилье
жилье в крыму
дети
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110443/64/1104436445_0:14:2952:1675_1920x0_80_0_0_bc6deba41862cbcb0d7db8f312d06c98.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Многодетной семье в Севастополе пять лет не предоставляли положенное по закону жилье. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города.По информации ведомства, в семье сейчас воспитывается шесть детей, в том числе восьмилетняя девочка с инвалидностью. Ее диагноз не позволяет проживать совместно с посторонними лицами: ребенок нуждается в дополнительной жилой площади.Отец семейства обратился в прокуратуру Балаклавского района с заявлением о нарушении жилищных прав его ребенка-инвалида. Ведомство провело проверку, по итогам которой направило в суд исковое заявление о возложении на Департамент капитального строительства города обязанности обеспечить многодетную семью с ребенком-инвалидом жилым помещением по договору социального найма. Иск прокурора был удовлетворен.В середине декабря проверкой информации о нарушении прав многодетной семьи в Сакском районе Крыма занялись следственный комитет и республиканская прокуратура. В СМИ была распространена информация, что в селе Каменоломня на участке, где планируется строительство дома для многодетной семьи, энергоснабжающей организацией в течение длительного времени не проводились работы по подключению электричества.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму растет число многодетных семейМеры социальной поддержки многодетным семьям в РК: проблемы и решенияСемьям с паллиативными детьми положена компенсация за арендованное жилье
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110443/64/1104436445_221:0:2952:2048_1920x0_80_0_0_94d20f82d94abf41b9d61bb350e2e5b4.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, прокуратура города севастополя, новости, новости крыма, жилье, жилье в крыму, дети
По требованию прокуратуры семье с 6 детьми дали квартиру в Севастополе
Многодетную семью из Севастополя обеспечили жильем после вмешательства прокуратуры
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Многодетной семье в Севастополе пять лет не предоставляли положенное по закону жилье. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города.
"Установлено, что мужчина, его жена и дети с 2018 года состояли на учете лиц, нуждающихся в обеспечении жилым помещением, как многодетная семья, однако жилье им не предоставлялось. Благодаря вмешательству прокуратуры многодетная семья получила благоустроенную квартиру в Севастополе", – говорится в сообщении.
По информации ведомства, в семье сейчас воспитывается шесть детей, в том числе восьмилетняя девочка с инвалидностью. Ее диагноз не позволяет проживать совместно с посторонними лицами: ребенок нуждается в дополнительной жилой площади.
Отец семейства обратился в прокуратуру Балаклавского района с заявлением о нарушении жилищных прав его ребенка-инвалида. Ведомство провело проверку, по итогам которой направило в суд исковое заявление о возложении на Департамент капитального строительства города обязанности обеспечить многодетную семью с ребенком-инвалидом жилым помещением по договору социального найма. Иск прокурора был удовлетворен.
"В настоящее время благодаря вмешательству прокуратуры жилищные права семьи восстановлены. Им предоставлена благоустроенная квартира в Ленинском районе города Севастополя площадью почти 150 кв. м", – уточняют в прокуратуре.
В середине декабря проверкой информации о нарушении прав многодетной семьи в Сакском районе Крыма занялись
следственный комитет и республиканская прокуратура. В СМИ была распространена информация, что в селе Каменоломня на участке, где планируется строительство дома для многодетной семьи, энергоснабжающей организацией в течение длительного времени не проводились работы по подключению электричества.
Читайте также на РИА Новости Крым: