https://crimea.ria.ru/20240206/absolyutnyy-absurd-krymskiy-tatarin-o-yazykovoy-diskriminatsii-v-krymu--1134722956.html

Абсолютный абсурд: крымский татарин о языковой "дискриминации" в Крыму

Абсолютный абсурд: крымский татарин о языковой "дискриминации" в Крыму - РИА Новости Крым, 06.02.2024

Абсолютный абсурд: крымский татарин о языковой "дискриминации" в Крыму

Выводы Международного суда о нарушении прав крымчан в образовательной сфере в части преподавания на украинском языке являются абсолютным абсурдом. Об этом в... РИА Новости Крым, 06.02.2024

2024-02-06T19:16

2024-02-06T19:16

2024-02-06T19:16

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Ибраим Ширин о выводах Международного суда о нарушении прав крымчан в образовательной сфере Ибраим Ширин о выводах Международного суда о нарушении прав крымчан в образовательной сфере audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Выводы Международного суда о нарушении прав крымчан в образовательной сфере в части преподавания на украинском языке являются абсолютным абсурдом. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил руководитель общественного движения "Герои Крыма", член Общественной палаты РК Ибраим Ширин.Международный суд ООН отклонил большинство претензий Украины к России, признав, что в Крыму нет дискриминации в отношении крымских татар и украинцев, в частности в образовательной сфере. При этом суд отметил, что "резкое сокращение количества школ с образованием на украинском языке после перехода в 2014 году Крымского полуострова под юрисдикцию РФ является нарушением обязательств по МКЛРД (Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации) в части права на образование".По словам Ширина, в Крыму действительно сократилось число людей, желающих обучаться на украинском языке – они выбирают русский, считая его родным. И государство не может заставлять их изменить выбор, а лишь предоставляет альтернативу – в этом и проявляется демократия, тогда как претензии суда ООН противоречат ее основам, считает он.Сам он признался, что как крымский татарин знает родной крымско-татарский, а также хорошо владеет русским, благодаря чему за два года обучения в школе, в 10 и 11 классе, выучил украинский."Он очень легкий, если ты знаешь хорошо русский. И по факту получилось так, что я могу говорить на любом языке, и мне очень комфортно. Бывает такое, что мы с детьми в магазине разговариваем на крымско-татарском языке, и никто не обращает внимания или улыбаются. Люди осознают, что три государственных языка – это богатство нашей территории, нашего Крыма", – поделился Ширин.По его мнению, наличие в республике трех государственных языков и такое свободное общение людей – лишнее доказательство того, что здесь "культуры смешались так, что нам комфортно иметь три языка", причем большинство крымчан знает минимум два, а то и все три языка, отметил Ширин.Ранее Ширин высказал мнение о том, почему Международный суд ООН отказал Украине в большинстве претензий к России. Читайте также на РИА Новости Крым:Суд ООН отказался рассматривать претензии Украины к России о геноциде Международный Суд ООН отказал Украине в монополии на истину – Москалькова

https://crimea.ria.ru/20240205/esche-ne-tendentsiya-ekspert-otsenil-verdikt-mezhdunarodnogo-suda-oon-po-krymu-1134686672.html

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