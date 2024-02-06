Рейтинг@Mail.ru
Абсолютный абсурд: крымский татарин о языковой "дискриминации" в Крыму - РИА Новости Крым, 06.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20240206/absolyutnyy-absurd-krymskiy-tatarin-o-yazykovoy-diskriminatsii-v-krymu--1134722956.html
Абсолютный абсурд: крымский татарин о языковой "дискриминации" в Крыму
Абсолютный абсурд: крымский татарин о языковой "дискриминации" в Крыму - РИА Новости Крым, 06.02.2024
Абсолютный абсурд: крымский татарин о языковой "дискриминации" в Крыму
Выводы Международного суда о нарушении прав крымчан в образовательной сфере в части преподавания на украинском языке являются абсолютным абсурдом. Об этом в... РИА Новости Крым, 06.02.2024
2024-02-06T19:16
2024-02-06T19:16
радио "спутник в крыму"
мнения
ибраим ширин
оон
новости
крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111130/99/1111309916_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3b4967e358eb754d5167f4a78a9d55c2.jpg
Ибраим Ширин о выводах Международного суда о нарушении прав крымчан в образовательной сфере
Ибраим Ширин о выводах Международного суда о нарушении прав крымчан в образовательной сфере
audio/mpeg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Выводы Международного суда о нарушении прав крымчан в образовательной сфере в части преподавания на украинском языке являются абсолютным абсурдом. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил руководитель общественного движения "Герои Крыма", член Общественной палаты РК Ибраим Ширин.Международный суд ООН отклонил большинство претензий Украины к России, признав, что в Крыму нет дискриминации в отношении крымских татар и украинцев, в частности в образовательной сфере. При этом суд отметил, что "резкое сокращение количества школ с образованием на украинском языке после перехода в 2014 году Крымского полуострова под юрисдикцию РФ является нарушением обязательств по МКЛРД (Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации) в части права на образование".По словам Ширина, в Крыму действительно сократилось число людей, желающих обучаться на украинском языке – они выбирают русский, считая его родным. И государство не может заставлять их изменить выбор, а лишь предоставляет альтернативу – в этом и проявляется демократия, тогда как претензии суда ООН противоречат ее основам, считает он.Сам он признался, что как крымский татарин знает родной крымско-татарский, а также хорошо владеет русским, благодаря чему за два года обучения в школе, в 10 и 11 классе, выучил украинский."Он очень легкий, если ты знаешь хорошо русский. И по факту получилось так, что я могу говорить на любом языке, и мне очень комфортно. Бывает такое, что мы с детьми в магазине разговариваем на крымско-татарском языке, и никто не обращает внимания или улыбаются. Люди осознают, что три государственных языка – это богатство нашей территории, нашего Крыма", – поделился Ширин.По его мнению, наличие в республике трех государственных языков и такое свободное общение людей – лишнее доказательство того, что здесь "культуры смешались так, что нам комфортно иметь три языка", причем большинство крымчан знает минимум два, а то и все три языка, отметил Ширин.Ранее Ширин высказал мнение о том, почему Международный суд ООН отказал Украине в большинстве претензий к России. Читайте также на РИА Новости Крым:Суд ООН отказался рассматривать претензии Украины к России о геноциде Международный Суд ООН отказал Украине в монополии на истину – Москалькова
https://crimea.ria.ru/20240205/esche-ne-tendentsiya-ekspert-otsenil-verdikt-mezhdunarodnogo-suda-oon-po-krymu-1134686672.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111130/99/1111309916_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_38ac2a92fc0ffd2d7a30e674465716b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мнения, ибраим ширин, оон, новости, крым, новости крыма
Абсолютный абсурд: крымский татарин о языковой "дискриминации" в Крыму

Крымско-татарский активист Ширин назвал абсурдом вывод суда ООН о языковой дискриминации

19:16 06.02.2024
 
© РИА Новости . Андрей Иглов / Перейти в фотобанкТетрадь
Тетрадь - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© РИА Новости . Андрей Иглов
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Выводы Международного суда о нарушении прав крымчан в образовательной сфере в части преподавания на украинском языке являются абсолютным абсурдом. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил руководитель общественного движения "Герои Крыма", член Общественной палаты РК Ибраим Ширин.
Ибраим Ширин о выводах Международного суда о нарушении прав крымчан в образовательной сфере
19:16
Международный суд ООН отклонил большинство претензий Украины к России, признав, что в Крыму нет дискриминации в отношении крымских татар и украинцев, в частности в образовательной сфере. При этом суд отметил, что "резкое сокращение количества школ с образованием на украинском языке после перехода в 2014 году Крымского полуострова под юрисдикцию РФ является нарушением обязательств по МКЛРД (Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации) в части права на образование".
По словам Ширина, в Крыму действительно сократилось число людей, желающих обучаться на украинском языке – они выбирают русский, считая его родным. И государство не может заставлять их изменить выбор, а лишь предоставляет альтернативу – в этом и проявляется демократия, тогда как претензии суда ООН противоречат ее основам, считает он.
"Это абсолютный абсурд. Государство не может заставлять человека выбирать тот или иной язык: обучайтесь только на украинском или только на крымско-татарском. Школы, которые были (в Крыму – ред.) украинскими или крымско-татарскими, они и остались такими же. А факт того, что дети и их родители не выбрали украинский язык – это уже другая история, это выбор каждого человека. Здесь и раскрывается понятие "демократия": у тебя свобода выбора образования", – сказал Ширин.
Сам он признался, что как крымский татарин знает родной крымско-татарский, а также хорошо владеет русским, благодаря чему за два года обучения в школе, в 10 и 11 классе, выучил украинский.
"Он очень легкий, если ты знаешь хорошо русский. И по факту получилось так, что я могу говорить на любом языке, и мне очень комфортно. Бывает такое, что мы с детьми в магазине разговариваем на крымско-татарском языке, и никто не обращает внимания или улыбаются. Люди осознают, что три государственных языка – это богатство нашей территории, нашего Крыма", – поделился Ширин.
По его мнению, наличие в республике трех государственных языков и такое свободное общение людей – лишнее доказательство того, что здесь "культуры смешались так, что нам комфортно иметь три языка", причем большинство крымчан знает минимум два, а то и все три языка, отметил Ширин.
"Это только показывает миру одно: что Крым – демократическая территория, на которой комфортно всем трем народам", – делает вывод Ширин.
Ранее Ширин высказал мнение о том, почему Международный суд ООН отказал Украине в большинстве претензий к России.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Суд ООН отказался рассматривать претензии Украины к России о геноциде
Международный Суд ООН отказал Украине в монополии на истину – Москалькова
Флаг Организации Объединённых Наций (ООН). - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
Вчера, 06:02Эксклюзивы РИА Новости Крым
Еще не тенденция: эксперт оценил вердикт Международного суда ООН по Крыму
 
Радио "Спутник в Крыму"МненияИбраим ШиринООННовостиКрымНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:02Два человека погибли в столкновении грузового Mercedes и "Лада Гранта"
19:37Поезд Адлер – Симферополь отправился из Туапсе с опозданием на два часа
19:27"Я плохая жена и мать": волонтер Татьяна Савицкая о своей новой жизни
19:16Абсолютный абсурд: крымский татарин о языковой "дискриминации" в Крыму
18:57Денацификация Украины: кадры надо готовить в России
18:43250-летний кедр рухнул в Ялте после ночного урагана
18:31"Крымско-татарский ресурсный центр" признан нежелательным в России
18:11Крымчане в январе взяли вдвое больше автокредитов, чем годом ранее
17:57Лавина остановила дорожное сообщение в горах
17:34Снежная лавина накрыла шестерых туристов на горнолыжном курорте в Сочи
17:08Дорогу на Южном берегу Крыма расчистили после схода селя
16:48Сбил мопед с 10-летним ребенком: в Крыму осужден водитель
16:29ВСУ потеряли в смертельных атаках еще почти 900 боевиков за сутки
16:12Сотрудница банка в Севастополе похитила у вкладчиков 18 миллионов рублей
15:52Когда Запад признает Крым и новые регионы российскими – мнение
15:19В Алуште на дороге "утонула" машина
15:10После урагана закрыт Никитский ботсад
14:51Режим ЧС вводят в Сочи из-за угрозы оползня
14:43Как сепаратисты уничтожили государство Украина – мнение из Крыма
14:35Российская армия продвинулась на двух направлениях в зоне СВО
Лента новостейМолния