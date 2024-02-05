https://crimea.ria.ru/20240205/vstrecha-putina-i-erdogana-o-chem-mogut-dogovoritsya-prezidenty-1134702181.html

Встреча Путина и Эрдогана: о чем могут договориться президенты

Встреча Путина и Эрдогана: о чем могут договориться президенты - РИА Новости Крым, 05.02.2024

Встреча Путина и Эрдогана: о чем могут договориться президенты

Президент РФ Владимир Путин сможет найди компромиссные решения по разрешению кризиса в Сирии, обсудив проблему с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в... РИА Новости Крым, 05.02.2024

2024-02-05T20:35

2024-02-05T20:35

2024-02-05T20:39

радио "спутник в крыму"

владимир путин (политик)

реджеп тайип эрдоган

мнения

александр гусев

политика

россия

турция

сирия

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Александр Гусев о встрече Путина и Эрдогана Александр Гусев о встрече Путина и Эрдогана audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин сможет найди компромиссные решения по разрешению кризиса в Сирии, обсудив проблему с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в ходе своего визита в Турецкую Республику в феврале. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал доктор политических наук, профессор Александр Гусев.Встреча президентов РФ и Турции будет посвящена "прежде всего тем направлениям росийско-турецких отношений, в которых уже имеется достаточно серьезный накопленный опыт" в части стратегического партнерства, считает Гусев.В частности, это вопросы транзита российского газа в Европу через Турцию, связанные с "Турецким потоком" и его объемами прокачки, а также деталями строительства газового хаба для поставок ресурса из РФ на Балканы, отметил эксперт.Также лидеры стран, безусловно, обсудят строительство АЭС "Аккую", которое продолжается, причем "идет достаточно быстрыми темпами, значительно опережая сроки", сказал Гусев.Что касается зерновой сделки, в процесс реализации которой были вовлечены и Россия, и Турция, и ООН, то сложившаяся ситуация вряд ли изменится после встречи российского и турецкого лидеров, считает Гусев. Он напомнил, что в обмен на зерновую сделку Россия просила выполнить ряд договоренностей. Это разблокировка российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT (система передачи сообщений – ред.), возобновление поставок сельскохозяйственной техники, запчастей и обслуживания, а также восстановление работы аммиакопровода Тольятти – Одесса. Ничего из этого выполнено не было. Поэтому в одностороннем порядке Россия и прекратила эту зерновую сделку.А вот вопросы борьбы с бандформированиями ИГИЛ* на севере Сирии, которые на фоне украинского конфликта "несколько ушли на второй план", президенты не только обсудят, но и, возможно, определят пути выхода из кризиса, считает Гусев.Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан сообщил, что Турецкая Республика в ходе планируемого визита президента РФ Владимира Путина в страну рассчитывает обсудить проект АЭС "Аккую", Сирию, а также ситуацию в Газе. * террористическая организация, деятельность запрещена в РФЧитайте также на РИА Новости Крым:12 стульев Эрдогана: турецкий лидер рискует в стремлении усидеть на всех Эрдоган утвердил ратификацию Турцией членства Швеции в НАТО Турция выдала России обвиняемого в мошенничестве на 272 миллиона рублей

https://crimea.ria.ru/20240124/chem-obernetsya-dlya-erdogana-odobrenie-chlenstva-shvetsii-v-nato-1134421962.html

россия

турция

сирия

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владимир путин (политик), реджеп тайип эрдоган, мнения, александр гусев, политика, россия, турция, сирия