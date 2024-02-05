https://crimea.ria.ru/20240205/snova-v-norme-kak-popravit-finansovoe-polozhenie-posle-prazdnikov-1134667395.html

Снова в норме: как поправить финансовое положение после праздников

Снова в норме: как поправить финансовое положение после праздников - РИА Новости Крым, 05.02.2024

Снова в норме: как поправить финансовое положение после праздников

Как бы вы ни старались, как бы ни сдерживали себя, но праздники остаются праздниками: хочешь доставить больше радости себе и близким – выкладывай денежки... РИА Новости Крым, 05.02.2024

2024-02-05T10:00

2024-02-05T10:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости Крым. Как бы вы ни старались, как бы ни сдерживали себя, но праздники остаются праздниками: хочешь доставить больше радости себе и близким – выкладывай денежки. Поэтому не мудрено, что по окончании новогоднего "марафона" многие обнаруживают серьезную дыру в бюджете. В этом материале расскажем, как поскорее вернуть финансовую стабильность и не попасться на уловки мошенников.Навести порядокПервое, что нужно сделать – это с холодной головой сесть и провести ревизию своих банковских счетов и наличных денег. Если свободные средства остались, то их лучше распределить следующим образом: обязательные платежи по кредитам (чтобы не допустить просрочки и связанных с ней проблем), оплата телефона и интернета (без этого никуда) и услуг ЖКХ (чтобы не создавать долгов). Остальные средства – это то, на что вы будете жить до зарплаты или аванса.Режим экономииПредположим, что 10 числа у вас осталось 20 тысяч рублей, а ближайший аванс только 25 числа. При этом обязательный платеж по кредитке – 1500 рублей, услуги связи – 1000 рублей, за квартиру – 2500 рублей. Остается 15 тысяч на 15 дней: то есть – на еду, бензин и самое-самое необходимое вы сможете тратить 1000 рублей в день. Этого ограничения желательно строго придерживаться, для чего банки предлагают функцию ограничения трат по картам.Для того, чтобы успешно соблюдать режим экономии, нужно честно определить для себя те расходы, без которых вполне можно обойтись. Например, посещение кафе в обеденный перерыв можно заменить взятой с собой домашней едой. То же касается расходов на такси, чашечки кофе в привычной кофейне и других приятных, но необязательных мелочей. Также стоит проверить текущие подписки и, например, временно отказаться от просмотра платного контента.Скидки - наше всеДругим способом сокращения трат является максимально возможное использование скидок. Если вы ранее не особо обращали внимание на цвет ценников в сетевых магазинах, то теперь – самое время сделать это.Поскольку в стесненных обстоятельствах основной статьей ваших расходов будут продукты питания, то, возможно, вам стоит сравнить цены в разных супермаркетах, а также обратить внимание на товары с небольшим сроком годности. По таким продуктам с приближением определенной даты скидки могут доходить до 50%, при этом сам продукт остается неопасным для потребителя.Что касается других товаров, то надо помнить, что цены на многие из них на различных маркетплейсах могут быть ниже, чем в магазинах. Да и многие магазины часто растягивают предпраздничные распродажи на период после праздников. Впрочем, следя за выгодными предложениями, нужно помнить: лишнего не покупаем, только самое необходимое!Также эксперты советуют установить у себя в телефоне приложения магазинов, которые вы наиболее активно посещаете. Это поможет отслеживать различные акции, распродажи и скидки. Также в приложении можно бесплатно оформить бонусные карты магазинов, которые позволят копить баллы, которыми потом можно расплачиваться.Проверь кэшбекНакануне праздников вы, скорее всего, совершили множество больших и малых покупок, ведь новогодние подарки для близких и друзей никто не отменял. Также у вас, вероятно, были повышенные траты на себя любимого или любимую, чтобы встретить Новый год в наилучшей форме.Продать ненужноеЕще одним экстренным источником денежных средств может стать возврат или продажа недавно купленных вещей, которые вам не подошли, либо просто стали неинтересны. Если не удастся вернуть их обратно в магазин, можно продать через популярные интернет-площадки.Там же можно выставить и некоторые из полученных новогодних подарков, которые по тем ли иным причинам вам не понравились или просто оказались бесполезными. Конечно, даритель может обидеться, но вы в своем праве – на вырученные деньги вы купите то, что реально принесет радость и пользу, а ведь в этом смысл подарка, разве нет?Запасной кошелекПредположим, вы не любитель жить в кредит и боитесь залезть в долги, и вам даже удалось отметить праздники, уложившись в "свои кровные плюс небольшая заначка". Но вот деньги закончились, а следующее поступление еще не скоро. В этом случае поможет кредитная карта, которая совсем не то же самое, что банковский кредит. Ее не надо бояться.Современная кредитка – это один из самых популярных банковских продуктов. В отличие от потребительского кредита она дает возможность пользоваться средствами банка без уплаты процентов.Сегодня у большинства ведущих российских банков льготный период (грэйс-период) по выпускаемым кредиткам, как правило, составляет более трех месяцев. При этом в ряде банков льгота распространяется уже не только на оплату товаров и услуг, но и на переводы и снятие наличных. Также по кредиткам, как правило, предусмотрен кэшбек как от самого банка-эмитента, так и от его партнеров, у которых совершается покупка товаров или услуг. Выпуск и обслуживание кредитных карт обычно являются бесплатными.Мошенники не дремлютЭксперты напоминают, что пользоваться финансовыми продуктами, интернет-сервисами и услугами нужно всегда очень внимательно. Ведь с каждым годом мошенники изобретают все новые схемы для обмана доверчивых граждан. Так, по данным Национального агентства финансовых исследований, более 90% россиян в минувшем году столкнулись с попытками мошенничества. Для большинства это закончилось лишь потерей времени, тогда как часть людей в итоге потеряли деньги.Поэтому специалисты советуют гражданам повышать финансовую грамотность и всегда оставаться бдительными, используя более сложные пароли, двухфакторную аутентификацию и по возможности сохраняя конфиденциальность персональных данных.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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