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Правительство Казахстана ушло в отставку - РИА Новости Крым, 05.02.2024
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Правительство Казахстана ушло в отставку
Правительство Казахстана ушло в отставку - РИА Новости Крым, 05.02.2024
Правительство Казахстана ушло в отставку
Правительство Республики Казахстан ушло в отставку. Соответствующий указ подписал глава государства Касым-Жомарт Токаев, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 05.02.2024
2024-02-05T15:07
2024-02-05T15:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости Крым. Правительство Республики Казахстан ушло в отставку. Соответствующий указ подписал глава государства Касым-Жомарт Токаев, пишет РИА Новости.При этом члены правительства будут продолжать исполнение своих обязанностей до утверждения нового состава кабмина.Правительство Казахстана с января 2022 года возглавлял Алихан Смаилов.Казахстан входит в состав Евразийского экономического союза наравне с Россией, Белоруссией, Арменией и Кыргызстаном. Ранее глава республики Касым-Жомарт Токаев заявлял, что основным торгово-экономическим партнером государства является Россия. Между Астаной и Москвой подписано более 300 договоров и соглашений. Во всех сферах работают механизмы двустороннего сотрудничества.
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казахстан, касым-жомарт токаев, в мире, новости, еаэс, политика
Правительство Казахстана ушло в отставку

Президент Казахстана принял отставку правительства республики

15:07 05.02.2024 (обновлено: 15:11 05.02.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости Крым. Правительство Республики Казахстан ушло в отставку. Соответствующий указ подписал глава государства Касым-Жомарт Токаев, пишет РИА Новости.
"В соответствии со статьей 70 Конституции Республики Казахстан постановляю: принять отставку правительства Республики Казахстан, временно возложить исполнение обязанностей премьер-министра Республики Казахстан на Скляра Романа Васильевича", - говорится в тексте документа от 5 февраля 2024 года.
При этом члены правительства будут продолжать исполнение своих обязанностей до утверждения нового состава кабмина.
Правительство Казахстана с января 2022 года возглавлял Алихан Смаилов.
Казахстан входит в состав Евразийского экономического союза наравне с Россией, Белоруссией, Арменией и Кыргызстаном. Ранее глава республики Касым-Жомарт Токаев заявлял, что основным торгово-экономическим партнером государства является Россия. Между Астаной и Москвой подписано более 300 договоров и соглашений. Во всех сферах работают механизмы двустороннего сотрудничества.
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