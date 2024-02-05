https://crimea.ria.ru/20240205/pravitelstvo-kazakhstana-ushlo-v-otstavku-1134701778.html
Правительство Казахстана ушло в отставку
Правительство Казахстана ушло в отставку - РИА Новости Крым, 05.02.2024
Правительство Казахстана ушло в отставку
Правительство Республики Казахстан ушло в отставку. Соответствующий указ подписал глава государства Касым-Жомарт Токаев, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 05.02.2024
2024-02-05T15:07
2024-02-05T15:07
2024-02-05T15:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости Крым. Правительство Республики Казахстан ушло в отставку. Соответствующий указ подписал глава государства Касым-Жомарт Токаев, пишет РИА Новости.При этом члены правительства будут продолжать исполнение своих обязанностей до утверждения нового состава кабмина.Правительство Казахстана с января 2022 года возглавлял Алихан Смаилов.Казахстан входит в состав Евразийского экономического союза наравне с Россией, Белоруссией, Арменией и Кыргызстаном. Ранее глава республики Касым-Жомарт Токаев заявлял, что основным торгово-экономическим партнером государства является Россия. Между Астаной и Москвой подписано более 300 договоров и соглашений. Во всех сферах работают механизмы двустороннего сотрудничества.
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РИА Новости Крым
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казахстан, касым-жомарт токаев, в мире, новости, еаэс, политика
Правительство Казахстана ушло в отставку
Президент Казахстана принял отставку правительства республики
15:07 05.02.2024 (обновлено: 15:11 05.02.2024)