https://crimea.ria.ru/20240205/drony-i-lobziki-chemu-nauchat-rossiyskikh-shkolnikov-na-uroka-truda-1134693701.html

Дроны и лобзики: чему научат российских школьников на урока труда

Дроны и лобзики: чему научат российских школьников на урока труда - РИА Новости Крым, 06.02.2024

Дроны и лобзики: чему научат российских школьников на урока труда

Уроки труда в российских школах будут совместными для мальчиков и девочек, детей научат пилить лобзиками и управлять беспилотниками. Программа предмета... РИА Новости Крым, 06.02.2024

2024-02-05T16:21

2024-02-05T16:21

2024-02-06T00:51

школа

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Уроки труда в российских школах будут совместными для мальчиков и девочек, детей научат пилить лобзиками и управлять беспилотниками. Программа предмета подготовлена Минпросвещения РФ, пишет "Парламентская газета". В этом году в начальных и средних классах российских школ будут введены обязательные уроки труда. Соответствующий закон ранее подписал президент Владимир Путин. От 1 до 9 классов Уроки труда будут преподавать всем учащимся от 1 до 9 классов - 135 часов для младших школьников, 68 - для учеников 5-7 классов, 34 - для 8 и 9 классов. В частности малышей научат "Технологии ручной обработки материалов" - речь о работе с картоном, бумагой, пластилином, текстильными и природными материалами и так далее. В частности школьникам от 1 до 4 класса из всего этого предложат конструировать и моделировать, а еще будут преподавать робототехнику. Для 5-9 классов предусмотрены обязательные модули по направлениям "Производство и технологии", "Технологии обработки материалов и пищевых продуктов", "Компьютерная графика. Черчение", "Робототехника", "3D моделирование, прототипирование, макетирование". Еще одно новое направление — "Технология беспилотных летательных аппаратов" - для этого подготовят специальные методички. Региональные различия В каждый модуль обязательно включат тему "Мир профессий". Содержание таких уроков в регионах должно отвечать их экономическим интересам. В этой связи Минпросвещения обозначает вариативные модули, которые могут быть выбраны в том или ином регионе. Так, в промышленных субъектах рекомендованы "Автоматизированные системы" или "Черчение", в аграрных - "Животноводство" или "Растениеводство". Список планируют дополнять в зависимости от того, какие новые предприятия будут появляться в том или ином регионе. Труды для всех "Строгого разделения на девчачьи и мальчишеские группы для занятий трудом, как это было в СССР, в программе не предусмотрено. "Это позволит не ущемлять права школьников, например девочек, которые хотят не шить, а пилить лобзиком", - цитирует издание замминистра просвещения Татьяну Васильеву.Отмечается, что практические занятия школы смогут проводить на базе средних специальных учреждений. Старые учебники синхронизируют с новой программой, а учителя, перед тем как учить детей труду, сами сядут за парты и до нового учебного года смогут пройти бесплатные курсы повышения квалификации, перечень которых обнародуют к 1 июня. Читайте также на РИА Новости Крым: Российским школьникам запретят телефоны на уроках и отправят на труды Вернуть домоводство в школы: в Крыму оценили инициативу

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

школа, образование в россии, общество, новости