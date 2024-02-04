https://crimea.ria.ru/20240204/putin-nagradil-volodina-ordenom-1134677956.html

Путин наградил Володина орденом

Путин наградил Володина орденом - РИА Новости Крым, 04.02.2024

Путин наградил Володина орденом

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени председателя Государственной Думы Вячеслава... РИА Новости Крым, 04.02.2024

2024-02-04T09:29

2024-02-04T09:29

2024-02-04T09:37

вячеслав володин

государственная дума рф

владимир путин (политик)

награды

россия

новости

политика

кремль

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/04/1134677840_0:69:2550:1503_1920x0_80_0_0_ff1b22d892efa382f5048199af0010ce.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени председателя Государственной Думы Вячеслава Володина. Об этом сообщается на сайте Кремля.Володин 4 февраля отмечает 60-летие. Он родился в 1964 году в Саратовской области. окончил Саратовский институт механизации сельского хозяйства по специальности инженер-механик. Работал преподавателем. В 1990 году избран депутатом Саратовского городского совета. С 1992 года – замглавы администрации Саратова, с 1994 года – зампредседателя Саратовской областной думы.В 1999 году избран депутатом Государственной думы III созыва. С сентября 2001 года – руководитель фракции "Отечество – Вся Россия".В декабре 2003 года избран депутатом Госдумы IV созыва по одномандатному избирательному округу. В 2007 году переизбран в ГД. Был заместителем председателя Госдумы, первым заместителем руководителя фракции "Единая Россия".В 2009-2010 годах был заведующим кафедрой государственного строительства факультета государственного управления МГУ.В 2010 году назначен заместителем председателя правительства – руководителем аппарата правительства РФ.C 27 декабря 2011 года – первый заместитель руководителя администрации президента РФ.В 2016-2021 годах – председатель Госдумы VII созыва. В 2021 году переизбран председателем нижней палаты парламента.С ноября 2016 года занимает пост председателя Парламентской Ассамблеи ОДКБ, с декабря 2016 года – председатель Парламентского Собрания Союза Беларуси и России.Член Государственного Совета РФ, Совета Безопасности РФ. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса. Заслуженный юрист Российской Федерации (2009).Награжден орденом Дружбы (1997), орденом Почета (2003), орденами "За заслуги перед Отечеством" IV (2006) и III (2012) степеней, медалью Анатолия Кони (2009), медалью Примакова (2018).Читайте также на РИА Новости Крым:Путин наградил работника Крымской железной дороги за доблестный трудПутин вручил Золотые Звезды девятерым Героям РоссииМедали для героев: бойцов группировки "Днепр" наградили на передовой

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вячеслав володин, государственная дума рф, владимир путин (политик), награды, россия, новости, политика, кремль