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Как создавался памятник Большой тройке в крымской Ливадии

Как создавался памятник Большой тройке в крымской Ливадии - РИА Новости Крым, 04.02.2024

Как создавался памятник Большой тройке в крымской Ливадии

Памятник "Большой тройке" открыли около Ливадийского дворца 5 февраля 2015 года – на 10 лет позже задуманного.

2024-02-04T07:02

2024-02-04T07:02

2024-02-04T07:05

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иосиф сталин

уинстон черчилль

франклин делано рузвельт

ссср

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Автор скульптуры Зураб Церетели мечтал, чтобы его детище напоминало о Ялтинской конференции глав трех государств с февраля 2005 года – 60-летия мероприятия мирового значения, проходившего в Ливадийском дворце с 4 по 11 февраля 1945 года.Трехметровая бронзовая скульптура весом в 10 тонн была изготовлена на средства спонсоров и отлита на Санкт-Петербургском заводе.Однако этому не дано было случиться: ряд общественных организация Крыма, среди которых и запрещенный в настоящее время в России меджлис*, заявили, что не допустят увековечения памяти "советского диктатора" - Сталина. Согласие правительства Крыма на установку монумента тогда получить не удалось.Церетели тщательно продумывал, каким должен быть его памятник, работал с фотоматериалами и искал образы лидеров трех стран антигитлеровской коалиции - Франклина Рузвельта, Иосифа Сталина и Уинстона Черчилля. По композиции памятник как будто бы копирует знаменитое фото, на котором главы государств запечатлены в момент перекура во время переговоров в итальянском дворе дворца. Но есть и отличия.Так, на фото курят только главы зарубежных государств, а Церетели "вручил" трубку и бронзовому Сталину.Иосиф Сталин одет в шинель со звездами маршала на погонах. В 1945 году после безоговорочной капитуляции Германии Сталину будет присвоено звание генералиссимуса, и он окажется в СССР единственным человеком его носившим.На Рузвельте плащ, им было удобно прикрывать колеса инвалидной коляски: после перенесенного в 39 лет полиомиелита американский лидер оставался практически парализованным ниже пояса. Но инвалидность не помешала ему быть четырежды избранным президентом США.Уинстон Черчилль изображен скульптором с его неименной сигарой и в двубортном пальто. Ранее считалось, что такой фасон тренча подходит только стройным мужчинам, но Черчилль смог переубедить современников.На фотографии у английского политика нет трости, а в скульптура Церетели – есть. С этим аксессуаром с золотым набалдашником, который политик получил в дар на свадьбу в 1908 году от самого английского короля, он не расставался.Есть и еще одно отличие видения Церетели от исторически запечатленных кадров: повороты головы политиков. Так, на фото на маршала СССР смотрит только Черчилль или же все три политика смотрят в камеру, или же Рузвельт смотрит на Черчилля. У Церетели же оба западных лидера обернуты к Иосифу Сталину, как будто бы внимают ему.* экстремистская организация, запрещенная в РоссииЧитайте также на РИА Новости Крым:Не только "Большая тройка": как Зураб Церетели работал в КрымуВосемь дней, которые поменяли мирКак жили и работали лидеры Большой тройки в Крыму – фильм

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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