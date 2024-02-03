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Без света, воды и тепла: веерные отключения введены в Кривом Роге
Без света, воды и тепла: веерные отключения введены в Кривом Роге - РИА Новости Крым, 03.02.2024
Без света, воды и тепла: веерные отключения введены в Кривом Роге
После удара по объекту энергетической инфраструктуры города в Кривом Роге энергетики вводят графики аварийных отключений. Об этом в субботу в своем... РИА Новости Крым, 03.02.2024
2024-02-03T10:43
2024-02-03T10:43
2024-02-03T11:15
кривой рог
новости
отключение электроэнергии
украина
херсон
никополь
днепропетровская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым. После удара по объекту энергетической инфраструктуры города в Кривом Роге энергетики вводят графики аварийных отключений. Об этом в субботу в своем Telegram-канале сообщил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.В ночь на субботу был нанесен удар по объекту энергетической инфраструктуры Кривого Рога, сообщил Вилкул. "Обесточена котельная АМКР "Теплосети" и котельная №2 "Теплоцентрали", – написал он в Telegram-канале.Глава Днепропетровской областной администрации Сергей Лысак в своем Telegram-канале сообщил о возникших пожарах.По информации Лысака, в Никополе повреждена линия электропередачи.В своем Telegram-канале назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил о повреждении объектов критической инфраструктуры в Херсоне.После массированного удара в ночь на пятницу в Кривом Роге была повреждена подстанция, обесточены бытовые и промышленные потребители. Также в ночь на пятницу взрывы гремели в Кировограде.Во вторник серия мощных взрывов прозвучала в Полтаве и Кременчуге. О взрывах в Харькове сообщил глава областной государственной администрации Олег Синегубов.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Кировоградской и Днепропетровской областям Украины: что пораженоВысокоточный удар нанесен по объектам ВПК Украины Уничтожены склад топлива и командный пункт нацгвардии Украины
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кривой рог, новости, отключение электроэнергии, украина, херсон, никополь, днепропетровская область
Без света, воды и тепла: веерные отключения введены в Кривом Роге
После ночного удара по Кривому Рогу местные власти ввели графики отключений электроэнергии
10:43 03.02.2024 (обновлено: 11:15 03.02.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым. После удара по объекту энергетической инфраструктуры города в Кривом Роге энергетики вводят графики аварийных отключений. Об этом в субботу в своем Telegram-канале сообщил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.
"Энергетики вводят графики аварийных отключений (по алгоритму во время блэкаутов). Останавливается скоростной трамвай. Часть больниц, вода, тепло (где это возможно) переходят на генераторы. Будут веерные перебои с электроэнергией и связью", – сказано в сообщении.
В ночь на субботу был нанесен удар по объекту энергетической инфраструктуры Кривого Рога, сообщил Вилкул. "Обесточена котельная АМКР "Теплосети" и котельная №2 "Теплоцентрали", – написал он в Telegram-канале.
Глава Днепропетровской областной администрации Сергей Лысак в своем Telegram-канале сообщил о возникших пожарах.
"Возникли два пожара. Без света около 15 000 человек. А еще – две котельные Кривого Рога, которые обеспечивают 43 000 абонентов. В городе обесточен скоростной трамвай. Также некоторые остались без водоснабжения", – сказано в сообщении.
По информации Лысака, в Никополе повреждена линия электропередачи.
В своем Telegram-канале назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил о повреждении объектов критической инфраструктуры в Херсоне.
После массированного удара в ночь на пятницу в Кривом Роге
была повреждена подстанция, обесточены бытовые и промышленные потребители. Также в ночь на пятницу взрывы гремели в Кировограде.
Во вторник серия мощных взрывов прозвучала в Полтаве и Кременчуге
. О взрывах в Харькове
сообщил глава областной государственной администрации Олег Синегубов.
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