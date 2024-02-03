https://crimea.ria.ru/20240203/bez-sveta-vody-i-tepla-veernye-otklyucheniya-vvedeny-v-krivom-roge-1134662510.html

Без света, воды и тепла: веерные отключения введены в Кривом Роге

Без света, воды и тепла: веерные отключения введены в Кривом Роге - РИА Новости Крым, 03.02.2024

Без света, воды и тепла: веерные отключения введены в Кривом Роге

После удара по объекту энергетической инфраструктуры города в Кривом Роге энергетики вводят графики аварийных отключений. Об этом в субботу в своем... РИА Новости Крым, 03.02.2024

2024-02-03T10:43

2024-02-03T10:43

2024-02-03T11:15

кривой рог

новости

отключение электроэнергии

украина

херсон

никополь

днепропетровская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым. После удара по объекту энергетической инфраструктуры города в Кривом Роге энергетики вводят графики аварийных отключений. Об этом в субботу в своем Telegram-канале сообщил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.В ночь на субботу был нанесен удар по объекту энергетической инфраструктуры Кривого Рога, сообщил Вилкул. "Обесточена котельная АМКР "Теплосети" и котельная №2 "Теплоцентрали", – написал он в Telegram-канале.Глава Днепропетровской областной администрации Сергей Лысак в своем Telegram-канале сообщил о возникших пожарах.По информации Лысака, в Никополе повреждена линия электропередачи.В своем Telegram-канале назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил о повреждении объектов критической инфраструктуры в Херсоне.После массированного удара в ночь на пятницу в Кривом Роге была повреждена подстанция, обесточены бытовые и промышленные потребители. Также в ночь на пятницу взрывы гремели в Кировограде.Во вторник серия мощных взрывов прозвучала в Полтаве и Кременчуге. О взрывах в Харькове сообщил глава областной государственной администрации Олег Синегубов.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Кировоградской и Днепропетровской областям Украины: что пораженоВысокоточный удар нанесен по объектам ВПК Украины Уничтожены склад топлива и командный пункт нацгвардии Украины

кривой рог

украина

херсон

никополь

днепропетровская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кривой рог, новости, отключение электроэнергии, украина, херсон, никополь, днепропетровская область