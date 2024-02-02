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В Саках к 23 февраля отреставрируют боевую машину в Сквере афганцев - РИА Новости Крым, 02.02.2024
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В Саках к 23 февраля отреставрируют боевую машину в Сквере афганцев
В Саках к 23 февраля отреставрируют боевую машину в Сквере афганцев - РИА Новости Крым, 02.02.2024
В Саках к 23 февраля отреставрируют боевую машину в Сквере афганцев
Бойцы Сакского отряда народного ополчения к 23 февраля восстановят единственный в городе памятник, на котором установлена боевая техника. В Сквере... РИА Новости Крым, 02.02.2024
2024-02-02T21:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. Бойцы Сакского отряда народного ополчения к 23 февраля восстановят единственный в городе памятник, на котором установлена боевая техника. В Сквере воинов-интернационалистов отреставрируют БРМ-1К – боевую разведывательную машину времен войны в Афганистане. Об этом РИА Новости Крым рассказал глава администрации города Александр Овдиенко.Машину отчистят от коррозии, восстановят лако-красочное покрытие, проведут ремонт узлов и деталей. Эти работы будут выполнены за личные средства бойцов Народного ополчения Сакского подразделения, отметил глава администрации.Уже в субботу покрытие вокруг памятника закроют и начнут работы с металлом, после чего будет восстановлен постамент. Все работы обещают завершить к 23 февраля, поскольку и в мужской праздник, и в десятую годовщину Крымской весны в сквере будут проводиться праздничные мероприятия.В Крыму также обсуждают идею создания общего мемориала крымчанам, героически погибшим в зоне проведения специальной операции.Читайте также на РИА Новости Крым:В Евпатории реставрируют памятник "Скорбящая мать" на братской могилеНе только "Большая тройка": как Зураб Церетели работал в КрымуВ Керчи отреставрируют памятник Ленину
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крым, саки, александр овдиенко, памятники крыма, общество, новости крыма
В Саках к 23 февраля отреставрируют боевую машину в Сквере афганцев

В Саках восстановят боевую разведывательную машину на мемориале воинам-афганцам – власти

21:38 02.02.2024 (обновлено: 21:41 02.02.2024)
 
© Telegram-канал Александра ОвдиенкоВ Саках отреставрируют боевую разведывательную машину в Сквере афганцев
В Саках отреставрируют боевую разведывательную машину в Сквере афганцев
© Telegram-канал Александра Овдиенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. Бойцы Сакского отряда народного ополчения к 23 февраля восстановят единственный в городе памятник, на котором установлена боевая техника. В Сквере воинов-интернационалистов отреставрируют БРМ-1К – боевую разведывательную машину времен войны в Афганистане. Об этом РИА Новости Крым рассказал глава администрации города Александр Овдиенко.
Машину отчистят от коррозии, восстановят лако-красочное покрытие, проведут ремонт узлов и деталей. Эти работы будут выполнены за личные средства бойцов Народного ополчения Сакского подразделения, отметил глава администрации.
"Пьедестал нуждается в ремонте, мы сейчас эксперта пригласили, он занимается. Но в большой степени меня интересует БРМ – там ржавчина, коррозия. За ним никогда не ухаживали, его просто покрасили и поставили. А он должен быть такой, как на параде: знак гвардии, георгиевская лента на весь борт. Будет круто", - пообещал Овдиенко.
Уже в субботу покрытие вокруг памятника закроют и начнут работы с металлом, после чего будет восстановлен постамент. Все работы обещают завершить к 23 февраля, поскольку и в мужской праздник, и в десятую годовщину Крымской весны в сквере будут проводиться праздничные мероприятия.
В Крыму также обсуждают идею создания общего мемориала крымчанам, героически погибшим в зоне проведения специальной операции.
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