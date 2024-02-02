https://crimea.ria.ru/20240202/v-sakakh-k-23-fevralya-otrestavriruyut-boevuyu-mashinu-v-skvere-afgantsev-1134658069.html

В Саках к 23 февраля отреставрируют боевую машину в Сквере афганцев

В Саках к 23 февраля отреставрируют боевую машину в Сквере афганцев - РИА Новости Крым, 02.02.2024

В Саках к 23 февраля отреставрируют боевую машину в Сквере афганцев

Бойцы Сакского отряда народного ополчения к 23 февраля восстановят единственный в городе памятник, на котором установлена боевая техника. В Сквере... РИА Новости Крым, 02.02.2024

2024-02-02T21:38

2024-02-02T21:38

2024-02-02T21:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. Бойцы Сакского отряда народного ополчения к 23 февраля восстановят единственный в городе памятник, на котором установлена боевая техника. В Сквере воинов-интернационалистов отреставрируют БРМ-1К – боевую разведывательную машину времен войны в Афганистане. Об этом РИА Новости Крым рассказал глава администрации города Александр Овдиенко.Машину отчистят от коррозии, восстановят лако-красочное покрытие, проведут ремонт узлов и деталей. Эти работы будут выполнены за личные средства бойцов Народного ополчения Сакского подразделения, отметил глава администрации.Уже в субботу покрытие вокруг памятника закроют и начнут работы с металлом, после чего будет восстановлен постамент. Все работы обещают завершить к 23 февраля, поскольку и в мужской праздник, и в десятую годовщину Крымской весны в сквере будут проводиться праздничные мероприятия.В Крыму также обсуждают идею создания общего мемориала крымчанам, героически погибшим в зоне проведения специальной операции.Читайте также на РИА Новости Крым:В Евпатории реставрируют памятник "Скорбящая мать" на братской могилеНе только "Большая тройка": как Зураб Церетели работал в КрымуВ Керчи отреставрируют памятник Ленину

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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