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В Керчи отреставрируют памятник Ленину
В Керчи отреставрируют памятник Ленину - РИА Новости Крым, 22.12.2023
В Керчи отреставрируют памятник Ленину
Памятник Владимиру Ленину в Керчи отреставрируют, объект культурного наследия в четверг осматривали представители подрядной организации, сообщил мэр города... РИА Новости Крым, 22.12.2023
2023-12-22T06:38
2023-12-22T06:38
2023-12-22T06:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек - РИА Новости Крым. Памятник Владимиру Ленину в Керчи отреставрируют, объект культурного наследия в четверг осматривали представители подрядной организации, сообщил мэр города Святослав Брусаков.Как уточнили в пресс-службе керченской администрации, в планах демонтировать облицовочные плиты, обследовать конструкцию, после чего будет выполнен ремонт и укрепление, а после пьедестал снова облицуют. Сам монумент демонтировать не будут - его планируется только очистить.Керченский памятник основателю СССР Владимиру Ильичу Ленину (Ульянову) находится в собственности министерства культуры Крыма, он расположен на одноименной городской площади, открыт в 1960 году.Читайте также на РИА Новости Крым:Сохранение памятников Крыма: проблемы и задачи реставраторовНа культуру и памятники Крыма выделено 6 млрд: что сделают в 2024 году"Украина имени Ленина": как незалэжные страну декоммунизировали
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крым, керчь, святослав брусаков, памятники крыма, общество, история, благоустройство, минкульт крыма, новости крыма
В Керчи отреставрируют памятник Ленину
Памятник Владимиру Ленину отреставрируют в Керчи - мэр
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек - РИА Новости Крым. Памятник Владимиру Ленину в Керчи отреставрируют, объект культурного наследия в четверг осматривали представители подрядной организации, сообщил мэр города Святослав Брусаков.
"Профессионалы произвели фотофиксацию нынешнего состояния нашего центрального памятника. Теперь ждем от подрядной организации предварительную смету, далее будем планировать сам ремонт", - написал Брусаков в своем Telegram-канале.
Как уточнили в пресс-службе керченской администрации, в планах демонтировать облицовочные плиты, обследовать конструкцию, после чего будет выполнен ремонт и укрепление, а после пьедестал снова облицуют. Сам монумент демонтировать не будут - его планируется только очистить.
Керченский памятник основателю СССР Владимиру Ильичу Ленину (Ульянову) находится в собственности министерства культуры Крыма, он расположен на одноименной городской площади, открыт в 1960 году.
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