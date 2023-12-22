https://crimea.ria.ru/20231222/v-kerchi-otrestavriruyut-pamyatnik-leninu--1133715545.html

В Керчи отреставрируют памятник Ленину

В Керчи отреставрируют памятник Ленину - РИА Новости Крым, 22.12.2023

В Керчи отреставрируют памятник Ленину

Памятник Владимиру Ленину в Керчи отреставрируют, объект культурного наследия в четверг осматривали представители подрядной организации, сообщил мэр города... РИА Новости Крым, 22.12.2023

2023-12-22T06:38

2023-12-22T06:38

2023-12-22T06:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек - РИА Новости Крым. Памятник Владимиру Ленину в Керчи отреставрируют, объект культурного наследия в четверг осматривали представители подрядной организации, сообщил мэр города Святослав Брусаков.Как уточнили в пресс-службе керченской администрации, в планах демонтировать облицовочные плиты, обследовать конструкцию, после чего будет выполнен ремонт и укрепление, а после пьедестал снова облицуют. Сам монумент демонтировать не будут - его планируется только очистить.Керченский памятник основателю СССР Владимиру Ильичу Ленину (Ульянову) находится в собственности министерства культуры Крыма, он расположен на одноименной городской площади, открыт в 1960 году.Читайте также на РИА Новости Крым:Сохранение памятников Крыма: проблемы и задачи реставраторовНа культуру и памятники Крыма выделено 6 млрд: что сделают в 2024 году"Украина имени Ленина": как незалэжные страну декоммунизировали

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, керчь, святослав брусаков, памятники крыма, общество, история, благоустройство, минкульт крыма, новости крыма