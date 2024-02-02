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Автомобили с детьми эвакуировали в горах Крыма из снежных заносов - РИА Новости Крым, 02.02.2024
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Автомобили с детьми эвакуировали в горах Крыма из снежных заносов
Автомобили с детьми эвакуировали в горах Крыма из снежных заносов - РИА Новости Крым, 02.02.2024
Автомобили с детьми эвакуировали в горах Крыма из снежных заносов
Автомобили с пассажирами, в числе которых были дети, пришлось эвакуировать в горах Крыма. Об этом сообщает республиканское МЧС. РИА Новости Крым, 02.02.2024
2024-02-02T14:35
2024-02-02T14:36
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев - РИА Новости Крым. Автомобили с пассажирами, в числе которых были дети, пришлось эвакуировать в горах Крыма. Об этом сообщает республиканское МЧС.По данным МЧС РК, 1 февраля поступило сообщение, что в районе верхней станции канатной дороги Мисхор – Ай-Петри в снежном заносе застрял автомобиль. В нем находились пять человек, в том числе трое детей.На место прибыла дежурная смена Ялтинского аварийно-спасательного отряда "Крым-Спас". Для эвакуации автомобиля из снежного заноса в безопасное место использовали шанцевый инструмент. Медицинская помощь никому не понадобилась.Вечером в четверг снова поступило сообщение о застрявшем в снежном заносе автомобиле. На этот раз это произошло на автодороге Ялта – Бахчисарай, в районе источника Пионер. В нем находилось пять человек, двое из которых дети.В конце января автомобиль с пассажирами, среди которых были двое несовершеннолетних, из-за гололеда съехал в кювет в районе села Верхние Орешники в Крыму и застрял там. На помощь пришли сотрудники Симферопольского, Белогорского и Ленинского аварийно-спасательных отрядов "Крым-Спас".Читайте также на РИА Новости Крым:В снежной ловушке: в Крыму две машины слетели в кюветСнегопад по-крымски: ночью в горах застряли три автомобиля с пассажирамиМашина с людьми застряла в снежном заносе в горах Крыма
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новости крыма, крым, горы, дети, мчс крыма, "крым-спас", происшествия
Автомобили с детьми эвакуировали в горах Крыма из снежных заносов

Спасатели эвакуировали два автомобиля с детьми в горах Крыма

14:35 02.02.2024 (обновлено: 14:36 02.02.2024)
 
© Фото: пресс-служба МЧС КрымаВ снежных заносах на автодорогах Крыма
В снежных заносах на автодорогах Крыма
© Фото: пресс-служба МЧС Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев - РИА Новости Крым. Автомобили с пассажирами, в числе которых были дети, пришлось эвакуировать в горах Крыма. Об этом сообщает республиканское МЧС.

"За прошедшие сутки сотрудники "Крым-Спас" дважды привлекались к эвакуации автомобилей из снежных заносов", – говорится в сообщении министерства.

По данным МЧС РК, 1 февраля поступило сообщение, что в районе верхней станции канатной дороги Мисхор – Ай-Петри в снежном заносе застрял автомобиль. В нем находились пять человек, в том числе трое детей.
На место прибыла дежурная смена Ялтинского аварийно-спасательного отряда "Крым-Спас". Для эвакуации автомобиля из снежного заноса в безопасное место использовали шанцевый инструмент. Медицинская помощь никому не понадобилась.
Вечером в четверг снова поступило сообщение о застрявшем в снежном заносе автомобиле. На этот раз это произошло на автодороге Ялта – Бахчисарай, в районе источника Пионер. В нем находилось пять человек, двое из которых дети.

"К месту была направлена дежурная смена Бахчисарайского аварийно-спасательного отряда "Крым-Спас", а также сотрудники ГУ МЧС России. По прибытии спасатели с помощью лебедки и такелажного оборудования извлекли автомобиль из снежной колеи на ровную поверхность и сопроводили до села Соколиное", – уточнили в МЧС РК.

В конце января автомобиль с пассажирами, среди которых были двое несовершеннолетних, из-за гололеда съехал в кювет в районе села Верхние Орешники в Крыму и застрял там. На помощь пришли сотрудники Симферопольского, Белогорского и Ленинского аварийно-спасательных отрядов "Крым-Спас".
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