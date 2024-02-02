https://crimea.ria.ru/20240202/avtomobili-s-detmi-evakuirovali-v-gorakh-kryma-iz-snezhnykh-zanosov-1134644810.html

Автомобили с детьми эвакуировали в горах Крыма из снежных заносов

Автомобили с детьми эвакуировали в горах Крыма из снежных заносов - РИА Новости Крым, 02.02.2024

Автомобили с детьми эвакуировали в горах Крыма из снежных заносов

Автомобили с пассажирами, в числе которых были дети, пришлось эвакуировать в горах Крыма. Об этом сообщает республиканское МЧС. РИА Новости Крым, 02.02.2024

2024-02-02T14:35

2024-02-02T14:35

2024-02-02T14:36

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев - РИА Новости Крым. Автомобили с пассажирами, в числе которых были дети, пришлось эвакуировать в горах Крыма. Об этом сообщает республиканское МЧС.По данным МЧС РК, 1 февраля поступило сообщение, что в районе верхней станции канатной дороги Мисхор – Ай-Петри в снежном заносе застрял автомобиль. В нем находились пять человек, в том числе трое детей.На место прибыла дежурная смена Ялтинского аварийно-спасательного отряда "Крым-Спас". Для эвакуации автомобиля из снежного заноса в безопасное место использовали шанцевый инструмент. Медицинская помощь никому не понадобилась.Вечером в четверг снова поступило сообщение о застрявшем в снежном заносе автомобиле. На этот раз это произошло на автодороге Ялта – Бахчисарай, в районе источника Пионер. В нем находилось пять человек, двое из которых дети.В конце января автомобиль с пассажирами, среди которых были двое несовершеннолетних, из-за гололеда съехал в кювет в районе села Верхние Орешники в Крыму и застрял там. На помощь пришли сотрудники Симферопольского, Белогорского и Ленинского аварийно-спасательных отрядов "Крым-Спас".Читайте также на РИА Новости Крым:В снежной ловушке: в Крыму две машины слетели в кюветСнегопад по-крымски: ночью в горах застряли три автомобиля с пассажирамиМашина с людьми застряла в снежном заносе в горах Крыма

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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