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Армянск и несколько поселков Крыма на весь день останутся без воды
Армянск и несколько поселков Крыма на весь день останутся без воды - РИА Новости Крым, 02.02.2024
Армянск и несколько поселков Крыма на весь день останутся без воды
В Армянске и нескольких поселках Джанкойского и Красноперекопского районов Крыма весь день будет отсутствовать водоснабжение из работ на сетях водоснабжения. Об РИА Новости Крым, 02.02.2024
2024-02-02T08:52
2024-02-02T08:52
2024-02-02T08:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев - РИА Новости Крым. В Армянске и нескольких поселках Джанкойского и Красноперекопского районов Крыма весь день будет отсутствовать водоснабжение из работ на сетях водоснабжения. Об этом предупреждает пресс-служба "Воды Крыма".Также будет возможны перебои, частичное или полное отсутствие водоснабжения в Армянске, селах Перекоп, Волошино и Суворово Красноперекопского района республики.Возобновление подачи воды также планируется на 18 часов пятницы.А в нескольких районах Севастополя в пятницу будут перебои со светом. Подача электроэнергии будет прекращена для проведения неотложных работ на электрооборудовании.Читайте также на РИА Новости Крым:На сколько сократились потери воды в Симферополе после замены водоводовЧестные ответы: что с качеством воды в Крыму и как его проверитьВласти Севастополя назвали самую большую проблему города в зимний период
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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вода крыма, армянск, новости крыма, джанкойский район, красноперекопский район, вода в крыму, водоснабжение
Армянск и несколько поселков Крыма на весь день останутся без воды
В Армянске и четырех поселках Крыма на весь день отключат воду
08:52 02.02.2024 (обновлено: 08:54 02.02.2024)