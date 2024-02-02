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Армянск и несколько поселков Крыма на весь день останутся без воды

Армянск и несколько поселков Крыма на весь день останутся без воды - РИА Новости Крым, 02.02.2024

Армянск и несколько поселков Крыма на весь день останутся без воды

В Армянске и нескольких поселках Джанкойского и Красноперекопского районов Крыма весь день будет отсутствовать водоснабжение из работ на сетях водоснабжения. Об РИА Новости Крым, 02.02.2024

2024-02-02T08:52

2024-02-02T08:52

2024-02-02T08:54

вода крыма

армянск

новости крыма

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красноперекопский район

вода в крыму

водоснабжение

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев - РИА Новости Крым. В Армянске и нескольких поселках Джанкойского и Красноперекопского районов Крыма весь день будет отсутствовать водоснабжение из работ на сетях водоснабжения. Об этом предупреждает пресс-служба "Воды Крыма".Также будет возможны перебои, частичное или полное отсутствие водоснабжения в Армянске, селах Перекоп, Волошино и Суворово Красноперекопского района республики.Возобновление подачи воды также планируется на 18 часов пятницы.А в нескольких районах Севастополя в пятницу будут перебои со светом. Подача электроэнергии будет прекращена для проведения неотложных работ на электрооборудовании.Читайте также на РИА Новости Крым:На сколько сократились потери воды в Симферополе после замены водоводовЧестные ответы: что с качеством воды в Крыму и как его проверитьВласти Севастополя назвали самую большую проблему города в зимний период

армянск

джанкойский район

красноперекопский район

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2024

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