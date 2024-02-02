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Армянск и несколько поселков Крыма на весь день останутся без воды - РИА Новости Крым, 02.02.2024
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Армянск и несколько поселков Крыма на весь день останутся без воды
Армянск и несколько поселков Крыма на весь день останутся без воды - РИА Новости Крым, 02.02.2024
Армянск и несколько поселков Крыма на весь день останутся без воды
В Армянске и нескольких поселках Джанкойского и Красноперекопского районов Крыма весь день будет отсутствовать водоснабжение из работ на сетях водоснабжения. Об РИА Новости Крым, 02.02.2024
2024-02-02T08:52
2024-02-02T08:54
вода крыма
армянск
новости крыма
джанкойский район
красноперекопский район
вода в крыму
водоснабжение
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев - РИА Новости Крым. В Армянске и нескольких поселках Джанкойского и Красноперекопского районов Крыма весь день будет отсутствовать водоснабжение из работ на сетях водоснабжения. Об этом предупреждает пресс-служба "Воды Крыма".Также будет возможны перебои, частичное или полное отсутствие водоснабжения в Армянске, селах Перекоп, Волошино и Суворово Красноперекопского района республики.Возобновление подачи воды также планируется на 18 часов пятницы.А в нескольких районах Севастополя в пятницу будут перебои со светом. Подача электроэнергии будет прекращена для проведения неотложных работ на электрооборудовании.Читайте также на РИА Новости Крым:На сколько сократились потери воды в Симферополе после замены водоводовЧестные ответы: что с качеством воды в Крыму и как его проверитьВласти Севастополя назвали самую большую проблему города в зимний период
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РИА Новости Крым
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Армянск и несколько поселков Крыма на весь день останутся без воды

В Армянске и четырех поселках Крыма на весь день отключат воду

08:52 02.02.2024 (обновлено: 08:54 02.02.2024)
 
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкВодопроводный кран
Водопроводный кран - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев - РИА Новости Крым. В Армянске и нескольких поселках Джанкойского и Красноперекопского районов Крыма весь день будет отсутствовать водоснабжение из работ на сетях водоснабжения. Об этом предупреждает пресс-служба "Воды Крыма".

"2 февраля в связи с аварийно-ремонтными работами на сетях будет ограничено водоснабжение в село Победино Джанкойского района. Возобновить подачу воды планируется к 18 часам", – сказано в сообщении.

Также будет возможны перебои, частичное или полное отсутствие водоснабжения в Армянске, селах Перекоп, Волошино и Суворово Красноперекопского района республики.
Возобновление подачи воды также планируется на 18 часов пятницы.
А в нескольких районах Севастополя в пятницу будут перебои со светом. Подача электроэнергии будет прекращена для проведения неотложных работ на электрооборудовании.
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Вода КрымаАрмянскНовости КрымаДжанкойский районКрасноперекопский районВода в КрымуВодоснабжение
 
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