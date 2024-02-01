https://crimea.ria.ru/20240201/v-sevastopole-otklyuchat-svet---adresa-i-sroki--1134619245.html
В Севастополе отключат свет - адреса и сроки
В Севастополе отключат свет - адреса и сроки - РИА Новости Крым, 01.02.2024
В Севастополе отключат свет - адреса и сроки
Для проведения неотложных работ на электрооборудовании 2 февраля будет прекращена подача электроэнергии в нескольких селах Севастополя. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 01.02.2024
2024-02-01T21:44
2024-02-01T21:44
2024-02-01T21:44
севастопольэнерго
севастополь
новости крыма
отключение электроэнергии в крыму
жкх
жкх крыма и севастополя
электросети
отключение электроэнергии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым. Для проведения неотложных работ на электрооборудовании 2 февраля будет прекращена подача электроэнергии в нескольких селах Севастополя. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Севастопольэнерго".Света не будет по следующим адресам:в период с 09:00 до 17:00 на 1-1,5 часа с. Гончарное: 2-й км авт. дороги, 302, 600, 737, 745, 620, 596, 608, 606, 242, 636, 298, 614, 808, 328, 329, 597, 593, 294, 326, 630, 692, 594, 295, 807, 595, 321, 605, 333, 603, 231, 641, 733, ул. Раздольная, 4, 20-22, 10-12 ул. КСП "Красный Октябрь", 306, 800, 310, 792, 248, 256, 316, 312, 318, 170, 342, 340, 984, 346, 350, 288, 279, 281, 315, 791, 275, 315, 278, 285, 243, 791, 981, 141, 311 ул. Приозерная, 2-4, 8, 1-3; ул. Концевая, 4, 8-10, 11; ул. Мягкого, 18-22; с. Тыловое: пер. Земляной, 2-А, 2-Б, 16-Б, 2-8, 16-20, 26-28, 3/2, 1-7, 11-13;ул. Стахановская , 34-А, 22-А, 28/2, 28-Б, 10-22, 28-3, 15-А, 15-17; ул. Баздыревой, 2-Б, 2-18, 56, 616, 7-Б, 3-А, 7-А, 1-19, 59; ул. Севастопольская, 6-Ж; с. Орлиное ул. Каштановая, 2-22, 1-25; ул. Коцюбы, 18-А, 2-20, 1-21; ул. Молодежная, 12-24, 32, 1, 27, 26-А, 2-10, 26; ул. Предгорная, 2-А, 14-А, 2-22, 1-23; ул. Механизаторов, 2-22; ул. Благодатная, 4-А, 4, 14, 1-3, 11-13, 19-21; КСП "Красный Октябрь", 131; ул. Гончарная, 2-4, 8-14, 5-11, 121; с. Ново-Бобровка: ул. Герасина, 2, 6-8, 390, 19-А, 1-3, 7-21; ул. Гористая, 2, 1, 5-7, 11-21; ул. Садовая, 5-7, 15; ул. Баденкиной, 2-26, 1-Б, 41-А, 1-27; ул. Изумрудная, 2-8, 7-А, 1-7 пер. Жасминовый, 2-4, 1-3; ул. Коралловая, 26-А, 98-А, 96-А, 92-А, 96-Б, 94-Б, 77-А, 15, 67-69, 73-75, 79-81, 85, 78-А, 56-А, 54, 58-60, 29, 33, 45-49, 53-61, 65, 8; ул. Волнистая, 11-А, 1-А, 17-А, 1, 7, 11-17, 23-27; ул. Красивая, 8, 16-18, 30, 38, 1-3; ул. Ректорская, 9; ул. Университетская, 68; ул. Муссонная, 6-8, 12, 18, 22, 30-34, 46-50, 56-58, 19, 33, 60-102, 106-А, 106, 83-85, 137; СТ "Энтузиаст", 10 ул. Катерная, 1-5; ул. Генерала Петрова, 32-42, 31-33; ул. Гусева, 50-52, 41; ул. Демидова, 42; ул. Партизанская, 27; ул. Фурманова, 2-1; ул. 6 Бастионная, 4-24, 1-17, 23, 29-61; ул. Генерала Крейзера, 1; ул. Киянченко, 73; ул. 6 Бастионная, 26-40, 44, 83, 63-81, 85-99; ул. Демидова, 36-1/2, 26-28, 38, 44-46, 15-45; ул. Наваринская, 2-20; ул. Частника, 84-100, 79-83; ул. Щербака, 36-1/2, 38-А, 38-Б, 38; ул. Нефедова, 76-86, 41-49 пер. Бутакова, 2-4, 1-5; ул. Остен-Сакена, 12-30 Балка Бермана, 2, 30, 34, 40-42, 52-54, 62, 82, 5, 9, 27-29, 41, 55-57, 513; СТ "Перископ"; ТСН "Слип", 18-20, 24, 28, 40, 46, 122, 128, 172, 209-Б, 17, 31, 45-47, 53, 67, 121-12; ул. Монастырское шоссе, 9-А; ул. Фиолентовское шоссе, 81, 114, 21-А, 115; СТ "Надежда", 8-А, 6, 12-18, 28, 34, 66, 88-92, 5, 11-19, 27, 31, 37, 43, 51, 57-59, 8; с. Верхнесадовое:ул. Паршина, 6-12, 5-13, 4, 1-3; ул. Титова, 12/2, 4-34, 23-А, 3, 7-39; ул. Чапаева, 2-20, 1-9; ул. Фильченкова, 4-16; ул. Севастопольская, 56; ул. Красносельского, 2-22, 1-27; ул. Грибоедова, 8, 7; ул. Кудюрова, 4-16, 1-9; ул. Надежды Краевой, 36/9, 6-14, 18, 28-36, 7; ул. Седова, 22/5, 28-40, 9-41; туп. Каманина, 2-12.Читайте также на РИА Новости Крым:Роспотребнадзор призвал севастопольцев кипятить воду Десятки участков остаются подтопленными после паводка в Севастополе
https://crimea.ria.ru/20240201/voda-ne-speshit-ukhodit-kak-sevastopol-boretsya-s-posledstviyami-pavodka-1134592314.html
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севастопольэнерго, севастополь, новости крыма, отключение электроэнергии в крыму, жкх, жкх крыма и севастополя, электросети, отключение электроэнергии
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым. Для проведения неотложных работ на электрооборудовании 2 февраля будет прекращена подача электроэнергии в нескольких селах Севастополя. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Севастопольэнерго".
Света не будет по следующим адресам:
в период с 09:00 до 17:00 на 1-1,5 часа с. Гончарное:
2-й км авт. дороги, 302, 600, 737, 745, 620, 596, 608, 606, 242, 636, 298, 614, 808, 328, 329, 597, 593, 294, 326, 630, 692, 594, 295, 807, 595, 321, 605, 333, 603, 231, 641, 733,
ул. Раздольная, 4, 20-22, 10-12 ул.
КСП "Красный Октябрь", 306, 800, 310, 792, 248, 256, 316, 312, 318, 170, 342, 340, 984, 346, 350, 288, 279, 281, 315, 791, 275, 315, 278, 285, 243, 791, 981, 141, 311
ул. Приозерная, 2-4, 8, 1-3;
ул. Концевая, 4, 8-10, 11;
пер. Земляной, 2-А, 2-Б, 16-Б, 2-8, 16-20, 26-28, 3/2, 1-7, 11-13;
ул. Стахановская , 34-А, 22-А, 28/2, 28-Б, 10-22, 28-3, 15-А, 15-17;
ул. Баздыревой, 2-Б, 2-18, 56, 616, 7-Б, 3-А, 7-А, 1-19, 59;
ул. Севастопольская, 6-Ж;
ул. Каштановая, 2-22, 1-25;
ул. Коцюбы, 18-А, 2-20, 1-21;
ул. Молодежная, 12-24, 32, 1, 27, 26-А, 2-10, 26;
ул. Предгорная, 2-А, 14-А, 2-22, 1-23;
ул. Благодатная, 4-А, 4, 14, 1-3, 11-13, 19-21;
КСП "Красный Октябрь", 131;
ул. Гончарная, 2-4, 8-14, 5-11, 121;
ул. Герасина, 2, 6-8, 390, 19-А, 1-3, 7-21;
ул. Гористая, 2, 1, 5-7, 11-21;
ул. Баденкиной, 2-26, 1-Б, 41-А, 1-27;
ул. Изумрудная, 2-8, 7-А, 1-7
пер. Жасминовый, 2-4, 1-3;
ул. Коралловая, 26-А, 98-А, 96-А, 92-А, 96-Б, 94-Б, 77-А, 15, 67-69, 73-75, 79-81, 85, 78-А, 56-А, 54, 58-60, 29, 33, 45-49, 53-61, 65, 8;
ул. Волнистая, 11-А, 1-А, 17-А, 1, 7, 11-17, 23-27;
ул. Красивая, 8, 16-18, 30, 38, 1-3;
ул. Муссонная, 6-8, 12, 18, 22, 30-34, 46-50, 56-58, 19, 33, 60-102, 106-А, 106, 83-85, 137;
ул. Генерала Петрова, 32-42, 31-33;
ул. 6 Бастионная, 4-24, 1-17, 23, 29-61;
ул. Генерала Крейзера, 1;
ул. 6 Бастионная, 26-40, 44, 83, 63-81, 85-99;
ул. Демидова, 36-1/2, 26-28, 38, 44-46, 15-45;
ул. Частника, 84-100, 79-83;
ул. Щербака, 36-1/2, 38-А, 38-Б, 38;
ул. Нефедова, 76-86, 41-49
Балка Бермана, 2, 30, 34, 40-42, 52-54, 62, 82, 5, 9, 27-29, 41, 55-57, 513;
ТСН "Слип", 18-20, 24, 28, 40, 46, 122, 128, 172, 209-Б, 17, 31, 45-47, 53, 67, 121-12;
ул. Монастырское шоссе, 9-А;
ул. Фиолентовское шоссе, 81, 114, 21-А, 115;
СТ "Надежда", 8-А, 6, 12-18, 28, 34, 66, 88-92, 5, 11-19, 27, 31, 37, 43, 51, 57-59, 8;
ул. Паршина, 6-12, 5-13, 4, 1-3;
ул. Титова, 12/2, 4-34, 23-А, 3, 7-39;
ул. Красносельского, 2-22, 1-27;
ул. Надежды Краевой, 36/9, 6-14, 18, 28-36, 7;
ул. Седова, 22/5, 28-40, 9-41;
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