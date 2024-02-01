https://crimea.ria.ru/20240201/v-krymu-zazvuchat-sireny---opredeleny-dni-proverki-sistemy-opovescheniya-1134589388.html

В Крыму зазвучат сирены - определены дни проверки системы оповещения

В Крыму зазвучат сирены - определены дни проверки системы оповещения - РИА Новости Крым, 01.02.2024

В Крыму зазвучат сирены - определены дни проверки системы оповещения

В Крыму определены дни проверки системы оповещения. В соответствии с распоряжением главы республики Сергея Аксенова, в текущем году проверять систему будут... РИА Новости Крым, 01.02.2024

2024-02-01T07:02

2024-02-01T07:02

2024-02-01T07:02

безопасность республики крым и севастополя

крым

сергей аксенов

общество

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110543/76/1105437670_0:79:430:321_1920x0_80_0_0_bf236b69d8cf366ef27d62bd202cdd78.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым. В Крыму определены дни проверки системы оповещения. В соответствии с распоряжением главы республики Сергея Аксенова, в текущем году проверять систему будут дважды.Проверки системы оповещения населения в Крыму периодически проводятся в рамках определения ее готовности к реагированию на возникновение чрезвычайных ситуаций. Крупномасштабная проверка систем оповещения населения регионального и муниципального уровней проходила 4 октября во всех регионах России, в том числе на крымском полуострове. Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму проверят готовность укрытий и расскажут о них жителям Развожаев: цель врага – паникаЧто делать, если сигнал тревоги застал в автобусе – разъяснение властей

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность республики крым и севастополя, крым, сергей аксенов, общество, новости крыма