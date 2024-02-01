https://crimea.ria.ru/20240201/v-krymu-zazvuchat-sireny---opredeleny-dni-proverki-sistemy-opovescheniya-1134589388.html
В Крыму зазвучат сирены - определены дни проверки системы оповещения
В Крыму зазвучат сирены - определены дни проверки системы оповещения - РИА Новости Крым, 01.02.2024
В Крыму зазвучат сирены - определены дни проверки системы оповещения
В Крыму определены дни проверки системы оповещения. В соответствии с распоряжением главы республики Сергея Аксенова, в текущем году проверять систему будут... РИА Новости Крым, 01.02.2024
2024-02-01T07:02
2024-02-01T07:02
2024-02-01T07:02
безопасность республики крым и севастополя
крым
сергей аксенов
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым. В Крыму определены дни проверки системы оповещения. В соответствии с распоряжением главы республики Сергея Аксенова, в текущем году проверять систему будут дважды.Проверки системы оповещения населения в Крыму периодически проводятся в рамках определения ее готовности к реагированию на возникновение чрезвычайных ситуаций. Крупномасштабная проверка систем оповещения населения регионального и муниципального уровней проходила 4 октября во всех регионах России, в том числе на крымском полуострове. Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму проверят готовность укрытий и расскажут о них жителям Развожаев: цель врага – паникаЧто делать, если сигнал тревоги застал в автобусе – разъяснение властей
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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безопасность республики крым и севастополя, крым, сергей аксенов, общество, новости крыма
В Крыму зазвучат сирены - определены дни проверки системы оповещения
Аксенов распорядился дважды в текущем году проверять систему оповещения