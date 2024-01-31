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Как курсируют паромы через Керченский пролив в среду

Как курсируют паромы через Керченский пролив в среду - РИА Новости Крым, 31.01.2024

Как курсируют паромы через Керченский пролив в среду

Керченская паромная переправа в среду работает по фактической погоде, штормовых предупреждений в проливе нет, сообщает Росморречфлот. РИА Новости Крым, 31.01.2024

2024-01-31T09:17

2024-01-31T09:17

2024-01-31T09:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа в среду работает по фактической погоде, штормовых предупреждений в проливе нет, сообщает Росморречфлот.Всего с момента возобновления работы переправы паромы перевезли через Керченский пролив 435 131 пассажиров и 250 949 грузовиков. В общей сложности выполненo 7 316 рейсов, в том числе, за последние сутки – 13.Услугами переправы могут воспользоваться грузовики с товарами первой необходимости и другими срочными грузами, а также пассажирские автобусы. Остальные грузы следуют по сухопутному коридору через новые регионы, легковой транспорт – по Крымскому мосту. Транспортный переход через Керченский пролив работает в штатном режиме, очередей со стороны Керчи и Тамани нет.Читайте также на РИА Новости Крым:Ялту и Мариуполь свяжет регулярный автобусный маршрутПутин наградил работника Крымской железной дороги за доблестный трудКрым остается одним из самых посещаемых регионов страны - Чернышенко

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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