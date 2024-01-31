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Как курсируют паромы через Керченский пролив в среду
Как курсируют паромы через Керченский пролив в среду - РИА Новости Крым, 31.01.2024
Как курсируют паромы через Керченский пролив в среду
Керченская паромная переправа в среду работает по фактической погоде, штормовых предупреждений в проливе нет, сообщает Росморречфлот. РИА Новости Крым, 31.01.2024
2024-01-31T09:17
2024-01-31T09:17
2024-01-31T09:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа в среду работает по фактической погоде, штормовых предупреждений в проливе нет, сообщает Росморречфлот.Всего с момента возобновления работы переправы паромы перевезли через Керченский пролив 435 131 пассажиров и 250 949 грузовиков. В общей сложности выполненo 7 316 рейсов, в том числе, за последние сутки – 13.Услугами переправы могут воспользоваться грузовики с товарами первой необходимости и другими срочными грузами, а также пассажирские автобусы. Остальные грузы следуют по сухопутному коридору через новые регионы, легковой транспорт – по Крымскому мосту. Транспортный переход через Керченский пролив работает в штатном режиме, очередей со стороны Керчи и Тамани нет.Читайте также на РИА Новости Крым:Ялту и Мариуполь свяжет регулярный автобусный маршрутПутин наградил работника Крымской железной дороги за доблестный трудКрым остается одним из самых посещаемых регионов страны - Чернышенко
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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крым, керчь, керченская паромная переправа, керченский пролив, порт кавказ, порт крым, морской транспорт, погода в крыму, росморречфлот, новости крыма
Как курсируют паромы через Керченский пролив в среду
Керченская паромная переправа в среду работает по фактической погоде
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа в среду работает по фактической погоде, штормовых предупреждений в проливе нет, сообщает Росморречфлот.
"Согласно прогнозу Росгидромета, 31 января ветер северный, северо-западный 5-10 м/сек, без осадков, видимость хорошая, высота волн 0,2-0,7 м, температура воздуха около +2…4, температура воды в море +2…3 градуса", - сказано в сообщении.
Всего с момента возобновления работы переправы паромы перевезли через Керченский пролив 435 131 пассажиров и 250 949 грузовиков. В общей сложности выполненo 7 316 рейсов, в том числе, за последние сутки – 13.
Услугами переправы могут воспользоваться грузовики с товарами первой необходимости и другими срочными грузами, а также пассажирские автобусы. Остальные грузы следуют по сухопутному коридору через новые регионы, легковой транспорт – по Крымскому мосту.
Транспортный переход через Керченский пролив работает в штатном режиме, очередей со стороны Керчи и Тамани нет.
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