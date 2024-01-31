Рейтинг@Mail.ru
Азорский антициклон в Крыму: прогноз погоды на вторник - РИА Новости Крым, 30.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240131/azorskiy-antitsiklon-v-krymu-prognoz-pogody-na-vtornik-1134573658.html
Азорский антициклон в Крыму: прогноз погоды на вторник
Азорский антициклон в Крыму: прогноз погоды на вторник - РИА Новости Крым, 30.01.2024
Азорский антициклон в Крыму: прогноз погоды на вторник
В среду сухую и прохладную погоду на полуострове определит восточная периферия Азорского антициклона. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман, в горах РИА Новости Крым, 30.01.2024
2024-01-31T00:01
2024-01-30T22:37
погода в крыму
крымская погода
новости крыма
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
феодосия
судак
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132045493_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_8284db000c234c0ff1b9bd12a2a48163.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости Крым. В среду сухую и прохладную погоду на полуострове определит восточная периферия Азорского антициклона. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман, в горах гололедица, сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -4…-6, днем +3…+5.В Севастополе без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1…-3, днем +4…+6.В Ялте и Алуште также без осадков. В ночные часы температура воздуха будет в пределах 0...+2 градусов, днем ожидается до 6...8 градусов тепла.В Евпатории, Судаке и Феодосии в ночные часы морозно, прогнозируется -4...-2 градуса. Днем потеплеет до +5.Читайте также на РИА Новости Крым:Реки в Крыму взяты под усиленный контроль МЧС из-за угрозы новых паводковКак ливни отразились на состоянии озимых культур в КрымуМороз и солнце - недельный прогноз для Крыма от ФОБОС
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
феодосия
судак
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132045493_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_25ed3599225f407c4ceeecd3e81e1dec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
погода в крыму, крымская погода, новости крыма, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, феодосия, судак
Азорский антициклон в Крыму: прогноз погоды на вторник

В Крыму во вторник синоптики обещают сухую и прохладную погоду

00:01 31.01.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПрирода Крыма
Природа Крыма - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости Крым. В среду сухую и прохладную погоду на полуострове определит восточная периферия Азорского антициклона. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман, в горах гололедица, сообщили в региональном гидрометцентре.
"Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2…-7, на южном побережье 0…+3; днем +3…+8, в горах -2…+2", - говорится в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -4…-6, днем +3…+5.
В Севастополе без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1…-3, днем +4…+6.
В Ялте и Алуште также без осадков. В ночные часы температура воздуха будет в пределах 0...+2 градусов, днем ожидается до 6...8 градусов тепла.
В Евпатории, Судаке и Феодосии в ночные часы морозно, прогнозируется -4...-2 градуса. Днем потеплеет до +5.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Реки в Крыму взяты под усиленный контроль МЧС из-за угрозы новых паводков
Как ливни отразились на состоянии озимых культур в Крыму
Мороз и солнце - недельный прогноз для Крыма от ФОБОС
 
Погода в КрымуКрымская погодаНовости КрымаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияФеодосияСудак
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Азорский антициклон в Крыму: прогноз погоды на вторник
00:00Какой сегодня праздник: 31 января
23:56Мобилизация на Украине по-новому: что меняется
23:31Буданов признал успехи российских войск в зоне СВО
23:05Главные события и заявления дня: 30 января
22:57Киев получит новейшие американские дальнобойные снаряды - СМИ
22:46Работа сайтов доменной зоны RU в России восстановлена
22:45Главные новости Крыма: 30 января
22:10Взрывы прогремели в Полтаве и Кременчуге - что известно
21:52Синюю или красную: как включить мозг на 100%
21:29ВСУ обстреляли Горловку кассетными натовскими снарядами
20:49Сбой в работе сайтов доменной зоны RU в России - что происходит
20:31Землетрясение в Таджикистане - что известно
20:28Крымская столица без света - где в среду пройдут отключения
20:17На арене бегемоты и верблюды: в Крым приехал цирк Гии Эрадзе - видео
19:52Три беспилотника сбиты на границе с Брянской областью
19:27Для чего Европа и Украина воюют с памятниками
18:52Результат уже не важен: эксперт объяснил смысл атак на Крым
18:2611 новых газовых котельных построят в Севастополе
18:01В России заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла в 48 регионах
Лента новостейМолния