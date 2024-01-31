https://crimea.ria.ru/20240131/azorskiy-antitsiklon-v-krymu-prognoz-pogody-na-vtornik-1134573658.html

Азорский антициклон в Крыму: прогноз погоды на вторник

Азорский антициклон в Крыму: прогноз погоды на вторник - РИА Новости Крым, 30.01.2024

Азорский антициклон в Крыму: прогноз погоды на вторник

В среду сухую и прохладную погоду на полуострове определит восточная периферия Азорского антициклона. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман, в горах РИА Новости Крым, 30.01.2024

2024-01-31T00:01

2024-01-31T00:01

2024-01-30T22:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости Крым. В среду сухую и прохладную погоду на полуострове определит восточная периферия Азорского антициклона. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман, в горах гололедица, сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -4…-6, днем +3…+5.В Севастополе без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1…-3, днем +4…+6.В Ялте и Алуште также без осадков. В ночные часы температура воздуха будет в пределах 0...+2 градусов, днем ожидается до 6...8 градусов тепла.В Евпатории, Судаке и Феодосии в ночные часы морозно, прогнозируется -4...-2 градуса. Днем потеплеет до +5.Читайте также на РИА Новости Крым:Реки в Крыму взяты под усиленный контроль МЧС из-за угрозы новых паводковКак ливни отразились на состоянии озимых культур в КрымуМороз и солнце - недельный прогноз для Крыма от ФОБОС

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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