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Азорский антициклон в Крыму: прогноз погоды на вторник
Азорский антициклон в Крыму: прогноз погоды на вторник - РИА Новости Крым, 30.01.2024
Азорский антициклон в Крыму: прогноз погоды на вторник
В среду сухую и прохладную погоду на полуострове определит восточная периферия Азорского антициклона. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман, в горах РИА Новости Крым, 30.01.2024
2024-01-31T00:01
2024-01-31T00:01
2024-01-30T22:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости Крым. В среду сухую и прохладную погоду на полуострове определит восточная периферия Азорского антициклона. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман, в горах гололедица, сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -4…-6, днем +3…+5.В Севастополе без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1…-3, днем +4…+6.В Ялте и Алуште также без осадков. В ночные часы температура воздуха будет в пределах 0...+2 градусов, днем ожидается до 6...8 градусов тепла.В Евпатории, Судаке и Феодосии в ночные часы морозно, прогнозируется -4...-2 градуса. Днем потеплеет до +5.Читайте также на РИА Новости Крым:Реки в Крыму взяты под усиленный контроль МЧС из-за угрозы новых паводковКак ливни отразились на состоянии озимых культур в КрымуМороз и солнце - недельный прогноз для Крыма от ФОБОС
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Азорский антициклон в Крыму: прогноз погоды на вторник
В Крыму во вторник синоптики обещают сухую и прохладную погоду
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости Крым. В среду сухую и прохладную погоду на полуострове определит восточная периферия Азорского антициклона. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман, в горах гололедица, сообщили в региональном гидрометцентре.
"Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2…-7, на южном побережье 0…+3; днем +3…+8, в горах -2…+2", - говорится в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -4…-6, днем +3…+5.
В Севастополе без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1…-3, днем +4…+6.
В Ялте и Алуште также без осадков. В ночные часы температура воздуха будет в пределах 0...+2 градусов, днем ожидается до 6...8 градусов тепла.
В Евпатории, Судаке и Феодосии в ночные часы морозно, прогнозируется -4...-2 градуса. Днем потеплеет до +5.
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