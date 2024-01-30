https://crimea.ria.ru/20240130/v-simferopole-vo-vtornik-bolshoe-otklyuchenie-sveta--spisok-krymenergo-1134552567.html

В Симферополе во вторник большое отключение света – адреса

В Симферополе во вторник большое отключение света – адреса - РИА Новости Крым, 30.01.2024

В Симферополе во вторник большое отключение света – адреса

Часть Симферополя и садовые товарищества в микрорайоне Каменка 30 января останутся без света из-за корректировки проведения работ. Об этом сообщает пресс-служба РИА Новости Крым, 30.01.2024

2024-01-30T10:31

2024-01-30T10:31

2024-01-30T10:35

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отключение электроэнергии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв - РИА Новости Крым. Часть Симферополя и садовые товарищества в микрорайоне Каменка 30 января останутся без света из-за корректировки проведения работ. Об этом сообщает пресс-служба администрации крымской столицы.По данным пресс-службы, подачу электроэнергии прекратят во вторник до 17.00 по улицам Хабаровская, 28-48, 25-77; Кечкеметская, 114-124, 97-103; Арабатская, 60-74, 55-69; С. Лазо, 42-62, 25-47; Панфиловцев, 40-62, 41-67; Желябова, 38/15, 33-33/2; Пушкина, 40/4; ул. Жуковского, 26, 26/7; Маяковского, 4-10, 5-21; Самокиша, 26; а также в переулках Пионерский, 4 и Косогорный, 1-15.В это же время без света останутся абоненты, расположенные в микрорайоне "Каменка":СТ "Электромашевец"; СТ "Автомобилист 1"; СТ "Водник"; СТ "Крымхлеб"; СТ "Салгирка"; СТ "Пневматик 2"; СТ "Нерудник"; СТ "Элита"; СТ "Мебельщик"; СТ Луч"; СТ "Энергетик"; СТ "Урожай 1"; СТ "Радуга"; СТ "Радуга-РСХТ"; СТ "Надежда"; СТ "Геолог"; СТ "Ромашка"; СТ "Тепловик"; СТ "Сельский строитель"; СТ "Тепловик"; СТ "Ягодка-Крым"; СТ "Химик"; СТ "Сегмент"; СТ "Троянда"; СТ "Машиностроитель"; СТ "Крымлифт"; СТ "Колос"; СТ "Уют 1"; СТ "Швейник"; СТ "Мотор"; СТ "Дружба"; СТ "Мелиоратор"; СТ "Дзержинец"; СТ "Здоровье"; СТ "Лаванда"; СТ "Вымпел"; СТ "Восход"; СТ "Трикотажник"; СТ "Уют"; улицы Виноградная, Грушевая, Вишневая, Ореховая, Персиковая, Земляничная, Уютная, Крайняя, Садовая, Абрикосовая.Читайте также на РИА Новости Крым:Тысячи километров ЛЭП отремонтировали крымские энергетики за год"Крымэнерго" получит 50 млн рублей на замену электроподстанцийАксенов пригрозил энергетикам увольнением из-за скачков напряжения в сети

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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